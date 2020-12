Giá vàng miếng tăng mạnh theo thế giới, USD tự do giảm nhẹ

Giá vàng miếng trong nước tăng gần 300.000 đồng/lượng nhờ giá vàng thế giới tăng khá mạnh phiên đêm qua và tiếp tục đi lên trong phiên sáng nay (24/12). Giá USD tự do quay đầu đi xuống sau mấy ngày tăng liên tiếp vượt ngưỡng 23.300 đồng.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,25 triệu đồng/lượng và 55,75 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng hiện tăng 250.000-300.000 đồng/lượng tùy niêm yết của từng doanh nghiệp. Đây cũng là mức giá cao nhất của vàng miếng kể từ đầu tuần.

Các sản phẩm vàng 999,9 khác có sự chênh lệch khá lớn giữa giá niêm yết tại các công ty kim hoàn khác nhau, dao động từ 54,5-55,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá mua vào dao động từ 53,9-54,4 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 53,9 triệu đồng/lượng và bán ra là 54,65 triệu đồng/lượng.Trong khi đó, nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 54,39 triệu đồng/lượng và 55,09 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ trong nước đang cao hơn khoảng 3,25 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC mua vào và bán ra tại DOJI trong 1 tháng qua. Đơn vị: nghìn đồng/lượng - Nguồn: DOJI.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.876,2 USD/oz, tăng 2,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ ngày thứ Tư, giá vàng tăng 13,3 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,7%, đạt 1.873,8 USD/oz.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 52,5 triệu đồng/lượng.

Trước phiên tăng vào đêm qua, giá vàng thế giới đã giảm liền 3 phiên. Đồng USD xuống giá là nhân tố đưa giá kim loại quý hồi phục. Chỉ số Dollar Index sáng nay tụt về dưới 90,2 điểm, từ mức 90,6 điểm vào sáng qua.

Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm giá khi kinh tế Mỹ phát đi những dữ liệu xấu. Tiêu dùng giảm trong tháng 11 do số ca nhiễm Covid-19 mới tăng mạnh. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần trước giảm còn 803.000 người,thấp nhất 3 tuần, nhưng vẫn là một con số tương đối lớn, phản ánh làn sóng sa thải tiếp diễn trong đại dịch.

Giới đầu tư cho rằng kinh tế Mỹ sẽ còn nhiều khó khăn trong 2021, đòi hỏi Chính phủ nước này phải có thêm những biện pháp kích cầu. Việc bơm nhiều tiền vào nền kinh tế Mỹ sẽ gia tăng áp lực mất giá lên đồng USD, có lợi cho sự tăng giá của vàng.

"Nhìn chung, chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng chừng nào lợi suất thực còn ở mức âm. Đó có thể là kịch bản của năm tới", chiến lược gia Hussein Sayed của FXTM nhận định trong một báo cáo được trang MarketWatch trích dẫn.

Năm nay, Dollar Index đã giảm 6,4%, trong khi giá vàng tăng gần 23%.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.260 đồng (mua vào) và 23.300 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua. Trước khi giảm sáng nay, giá USD tự do đã tăng liên tục từ cuối tuần trước, với tổng mức tăng 80 đồng.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD tự do vẫn đi ngang ở mức 23.040 đồng (mua vào) và 23.220 đồng (bán ra).