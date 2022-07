Giá vàng miếng tăng mạnh trở lại, dù thế giới chỉ tăng nhẹ

Giá vàng miếng trong nước sáng nay (20/7) trở lại mốc 65,5 triệu đồng/lượng, mặc cho giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vì thế lại kéo giãn rộng thêm.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 63,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 65,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,95 triệu đồng/lượng và 52,75 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 63,5 triệu đồng/lượng và 65,5 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 2 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tiếp tục có những biến động mạnh, khó lường, không theo sát với diễn biến của giá vàng quốc tế. Sau khi trồi sụt chóng mặt giữa 67 triệu đồng/lượng và 64 triệu đồng/lượng trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba, giá vàng đang hồi phục nhanh chóng, chỉ còn thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức ban đầu.

Trong khi đó, giá mua vào giảm sâu hơn, nên hiện thấp hơn phổ biến 2 triệu đồng/lượng so với giá bán ra. Sáng hôm qua, chênh lệch giữa hai đầu giá là 2,5 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ sáng nay cao hơn 16,8 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 15,5 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h đứng ở 1.714 USD/oz, tăng 0,2 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ. Trong phiên ngày thứ Ba tại New York, giá vàng giao ngay tăng 3,5 USD/oz, tương đương tăng 0,2%, chốt ở 1.713,8 USD/oz.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương 48,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Vàng thế giới “rón rén” hồi giá khi đồng USD giảm khá mạnh trong phiên ngày thứ Ba. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD chốt phiên với mức giảm 0,7%. Trong phiên sáng nay, Dollar Index tiếp tục đi xuống, còn 106,5 điểm, từ mức 107,6 điểm vào sáng qua.

Đồng bạc xanh giảm giá khi giới đầu tư nhận thấy rằng không chỉ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất mà nhiều ngân hàng trung ương lớn khác cũng hành động tương tự để chống lạm phát. Khi ưu thế lãi suất của USD giảm bớt, đồng tiền này cũng vì thế mà tăng yếu đi.

Nhưng mặt khác, cuộc đua lãi suất của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu lại tạo ra một môi trường đầy bất lợi cho vàng, một tài sản không mang lãi suất. Bởi vậy, sự phục hồi của giá vàng khi USD giảm giá là khá dè dặt.

“Sự giảm giá của USD đang làm dịu bớt áp lực vốn đang đè nặng lên hàng hoá cơ bản và vàng”, giám đốc giao dịch David Meger của High Ridge Futures nhận định. “Nhưng khi các ngân hàng trung ương trên toàn cầu bắt đầu tăng lãi suất để chống lạm phát, trở ngại đối với vàng gia tăng vì nhà đầu tư lựa chọn các tài sản khác. Điều này gây áp lực mất giá dễ hiểu lên vàng”.

Trong những tuần gần đây, vàng không phát huy được vai trò kênh đầu tư an toàn, dù mối lo suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng. Giá vàng đến nay đã mất hơn 350 USD/oz so với mức đỉnh gần 2.000 USD/oz thiết lập hồi đầu tháng 3, do kế hoạch thắt chặt mạnh mẽ của Fed và do sự tăng giá gần đây của đồng USD.

Cuộc họp tiếp theo của Fed dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/7, và Fed được dự báo sẽ nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong lần họp này.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu  (ECB) sẽ quyết định nâng lãi suất 0,25 hoặc 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày thứ Năm (21/7) để chống lạm phát đang cao kỷ lục trong Eurozone – theo nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters.

Ngân hàng Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.280 đồng (mua vào) và 23.560 đồng (bán ra), giảm 30 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.