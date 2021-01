Giá vàng miếng tăng trong khi giá vàng thế giới liên tục giảm

Giá vàng thế giới giữ xu thế giảm đêm qua và sáng nay (28/1), nhưng giá vàng miếng trong nước lại tăng. Giá USD tự do tiếp tục "hạ nhiệt" sau khi nhảy vọt qua ngưỡng 23.600 đồng cách đây ít hôm, giá USD tại một số ngân hàng thương mại cũng đi xuống.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,1 triệu đồng/lượng và 56,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng 150.000 đồng/lượng tại DOJI và tăng 100.000 đồng/lượng tại SJC. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 5,3 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 4,9 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 giảm khoảng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Phú Quý báo giá nhẫn tròn Phú Quý ở mức 54,3 triệu đồng/lượng và 55 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn Rồng Thăng Long ở mức 54,46 triệu đồng/lượng và 55,11 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng miếng với giá vàng thế giới quy đổi nới rộng mạnh là do giá vàng miếng tăng trong khi giá vàng thế giới đi xuống, đồng thời cũng do tỷ giá USD/VND giảm.

Một số nhà kinh doanh vàng tại Hà Nội lý giải đây là thời điểm cuối năm, nhu cầu vàng trên thị trường biến động nhiều hơn so với bình thường, nên sẽ có những lúc giá vàng trong nước không diễn biến cùng chiều với giá vàng thế giới.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.838 USD/oz, giảm 7 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 6 USD/oz, chốt ở 1.845,6 USD/oz.

Theo hãng tin Reuters, giá vàng thế giới đang ở ngưỡng thấp nhất 10 ngày do đồng USD mạnh lên. Nhiều nhà đầu tư đã mua đồng USD để tìm kiếm sự an toàn sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bày tỏ lo ngại về triển vọng hồi phục của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Sau cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài 2 ngày, Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0-0,25% và duy trì chương trình mua 120 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng cho tới khi "có thêm bước tiến quan trọng" đến các mục tiêu về việc làm và lạm phát.

Những quyết định này không nằm ngoài dự báo trước đó của thị trường, nhưng tuyên bố của Fed nói rằng "tốc độ hồi phục của các hoạt động kinh tế và việc làm đã giảm đi trong những tháng gần đây. Yếu nhất vẫn là những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch".

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay tăng lên gần mức 90,8 điểm, cao nhất hơn 1 tuần.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng gần 4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm mức nắm giữ còn 1.169,2 tấn. Đây là phiên bán ròng thứ hai liên tiếp của quỹ này, với lượng bán tổng cộng hơn 5 tấn.

Theo Reuters, một số nhà phân tích đã giảm dự báo giá vàng trong ngắn hạn, nhưng vẫn kỳ vọng giá kim loại quý này sẽ hồi phục từ mức hiện tại và sẽ đạt mức cao kỷ lục mới trong năm nay nhờ chính sách tiền tệ và tài khóa siêu lỏng lẻo.

Giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.510 đồng (mua vào) và 23.560 đồng (bán ra), giảm 20 đồng so với hôm qua. Trong hai ngày, giá USD tự do đã giảm 90 đồng, tiếp tục xu hướng biến động mạnh. Trước đó, trong hai ngày đầu tuần, giá USD tự do tăng 60 đồng, vượt xa mốc 23.600 đồng.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết sáng nay là 22.970 đồng và 23.150 đồng, giảm 10 đồng so với hôm qua.