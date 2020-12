Giá vàng tăng mạnh, hướng mốc 56 triệu đồng/lượng

Phiên tăng mạnh vào đêm qua của giá vàng quốc tế đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay vượt qua ngưỡng 55,5 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng tiếp tục đi ngang.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm, công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,05 triệu đồng/lượng và 55,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng hiện tăng 400.000 đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng trong vòng nửa tháng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ đang cao hơn 3,3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này đã rút ngắn so với con số 3,8 triệu đồng/lượng vào sáng qua, cho thấy giá vàng miếng tăng chậm so với giá quốc tế.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác tăng 200.000-300.000 đồng mỗi lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 53,4 triệu đồng/lượng và bán ra là 54,2 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng là 53,66 triệu đồng/lượng và 54,46 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC mua vào và bán ra tại DOJI từ đầu năm đến nay. Đơn vị: nghìn đồng/lượng - Nguồn: DOJI.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.868,8 USD/oz, tăng 5,8 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,3% so với đóng cửa phiên Mỹ. Mức giá này tương đương gần 52,3 triệu đồng/lượng, so với mức 51,4 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Trong phiên ngày thứ Hai tại New York, giá vàng tăng 23,9 USD/oz, tương đương tăng 1,3%, chốt ở 1.863 USD/oz.

Theo hãng tin Reuters, giá vàng thế giới đang ở gần mức cao nhất trong 2 tuần do giới đầu tư tin rằng số ca nhiễm Covid-19 tăng cao ở Mỹ sẽ thúc đẩy Quốc hội nước này sớm đạt thỏa thuận về một gói kích cầu kinh tế mới.

Tuần này, Quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu về một dự luật ngân sách tạm thời có trị giá trong vòng 1 tuần để các nghị sỹ có thêm thời gian đàm phán về gói kích cầu trị giá 908 tỷ USD. Nghị sỹ Chuck Schumer, thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện cho biết đã có những dấu hiệu của sự đồng thuận giữa hai đảng về một dự luật như vậy.

Bang California ngày 7/12 công bố một loạt biện pháp hạn chế mới để chống Covid-19. Thành phố New York đang cân nhắc ban lệnh cấm ăn uống trong nhà hàng. Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong kỳ nghỉ Giáng sinh và đón năm mới.

Chính phủ Nhật sáng 8/12 công bố một gói kích cầu trị giá 708 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế chống chọi với đại dịch.

Năm nay, nỗ lực của các chính phủ và ngân hàng trung ương trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đã tạo ra một môi trường lãi suất siêu thấp và lượng cung tiền khổng lồ. Đây là cơ sở quan trọng để giá vàng thế giới tăng hơn 22% từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vẫn đang bán ròng vàng. Phiên đầu tuần, quỹ này giảm 0,25% khối lượng nắm giữ, tương đương bán ròng gần 3 tấn vàng. Theo đó, mức nắm giữ của SPDR giảm còn 1.179,78 tấn vàng, từ mức 1.182,7 tấn vàng của hôm thứ Sáu.

Đồng USD hồi phục nhẹ đêm qua và sáng nay, với chỉ số Dollar Index hiện dao động quanh ngưỡng 90,9 điểm. Sáng qua, chỉ số này trượt dưới 90,7 điểm, thấp nhất gần 3 năm.

Giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.205 đồng (mua vào) và 23.235 đồng (bán ra). Giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank là 23.040 đồng và 23.220 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do và ngân hàng đều không thay đổi.