Giá vàng tăng mạnh sau khi Mỹ đạt thỏa thuận về gói kích cầu 900 tỷ USD

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi lãnh đạo Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận về gói kích cầu 900 tỷ USD, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (21/12) tiến gần hơn tới mốc 56 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do giữ đà tăng từ cuối tuần, trong khi giá USD ngân hàng ổn định.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 52,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,2 triệu đồng/lượng và 55,75 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cuối tuần, giá vàng miếng bán ra hiện tăng 200.000 đồng/lượng tại DOJI và tăng 250.000 đồng/lượng tại SJC. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ đang cao hơn khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng tăng khá mạnh sáng nay, có nơi lên gần 55 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý ở chiều mua vào là 53,9 triệu đồng/lượng và bán ra là 54,65 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 54,16 triệu đồng/lượng và 54,86 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.896,1 USD/oz, tăng 14,1 USD/oz, tương đương tăng 0,75%, so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương 53,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Giá vàng tăng mạnh khi có tin Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận về gói kích cầu trị giá 900 tỷ USD nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang "tơi tả" vì đại dịch Covid-19. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày thứ Hai, và đã được thông qua. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump ủng hộ dự luật kích cầu này và sẽ đặt bút ký thành luật ngay sau khi dự luật được Quốc hội phê chuẩn.

"Cuối cùng, chúng tôi đã có được thỏa thuận giữa hai đảng về kế hoạch mà đất nước đang cần", nghị sỹ Cộng hòa Mitch McConnell, thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện, phát biểu. Cuộc đàm phán kế hoạch kích cầu này đã diễn ra căng thẳng suốt mấy tháng qua, khiến giới đầu tư trên thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu luôn trong tâm trạng "phập phồng".

Thêm 900 tỷ USD được bơm vào nền kinh tế Mỹ đồng nghĩa với áp lực giảm giá lên đồng USD gia tăng. Vàng thường tăng giá khi USD giảm giá và ngược lại.

Chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương và những gói kích cầu khổng lồ mà các chính phủ triển khai để hỗ trợ kinh tế trong đại dịch giữ vai trò quan trọng đưa vàng tăng giá trong năm nay. Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng khoảng 24%. Hồi tháng 8, giá vàng lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 2.000 USD/oz.

Theo một số nhà phân tích, nếu vượt được mốc 1.900 USD/oz trong tuần này, giá vàng có thể tăng tiếp lên 1.920 USD/oz. Giám đốc phụ trách giao dịch toàn cầu của Kitco Metals, ông Peter Hug, nói giá vàng hoàn toàn có khả năng đạt 1.925 USD/oz trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng giá sáng nay, lên mức 90,5 điểm, từ mức dưới 90 điểm vào cuối tuần. USD tăng giá do nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh nhiều quốc gia phải phong tỏa để chống lại làn sóng Covid-19 mới, hãng tin Reuters cho hay.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.230 đồng (mua vào) va 23.250 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với cuối tuần. Nếu so với hôm thứ Sáu, giá USD tự do hiện tăng 25 đồng ở chiều mua và tăng 20 đồng ở chiều bán.

Tại Vietcombank, giá USD niêm yết đi ngang ở mức 23.040 đồng và 23.220 đồng, tương ứng giá mua và bán.