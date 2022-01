Giá vàng thế giới giằng co, trong nước đứng im

Giá vàng thế giới giằng co nhẹ do không có nhân tố ảnh hưởng nào quyết định một hướng đi rõ rệt, nên giá vàng miếng trong nước sáng nay (14/1) gần như đi ngang. Giá USD cũng “bất động”, trong khi giá USD niêm yết tại một số ngân hàng tăng nhẹ.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 61,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện đi ngang ở cả hai đầu giá.

Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 52,55 triệu đồng/lượng và 53,25 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng mỗi lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 61,05 triệu đồng/lượng và 61,7 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 11,3-11,4 triệu đồng/lượng, bằng với mức chênh lệch của sáng hôm qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.826,1 USD/oz, tăng 2,9 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 50,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong phiên ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay giảm 3,3 USD/oz, tương đương giảm 0,2%, chốt ở 1.823,2 USD/oz.

Giá vàng đang được hỗ trợ bởi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay giảm dưới 94,8 điểm, thấp nhất 2 tháng, từ mức gần 95 điểm vào sáng qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện giảm còn 1,73% từ 1,75% của phiên trước và hơn 1,8% vào đầu tuần – mức cao nhất 2 năm.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn chịu sức ép từ chủ trương Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay để chống lạm phát.

Thống kê công bố ngày thứ Năm tiếp tục cho thấy lạm phát tăng nóng ở Mỹ, nhưng không tệ như một số chuyên gia kinh tế lo ngại trước đó. Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 12 ở Mỹ tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,2% so với tháng trước. Mức tăng cả năm là lớn nhất kể từ khi chỉ số này bắt đầu được ghi chép vào năm 2010, nhưng mức tăng tháng thấp hơn mức dự báo 0,4% mà giới chuyên gia đưa ra trước đó.

Hôm thứ Tư, báo cáo cũng từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Mỹ tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ 1982, nhưng cũng nằm trong dự báo của chuyên gia.

Lạm phát cao có lợi cho giá vàng, kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu, nhưng cũng là nguồn áp lực giảm giá đối với vàng vì lạm phát cao sẽ dẫn tới chính sách tiền tệ thắt chặt. Theo dự báo, Fed sẽ có đợt nâng lãi suất đầu tiên vào tháng 3 tới.

Nhà phân tích độc lập Ross Norman cho rằng việc vàng giảm giá trong phiên ngày thứ Năm là một điều đáng thất vọng, xét tới việc đồng USD rớt giá mạnh. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia khác, việc vàng trụ vững ngưỡng 1.800 USD/oz trong bối cảnh Fed tiến tới thắt chặt chính sách là một tín hiệu khả quan.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.520 đồng (mua vào) và 23.580 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Vietcombank báo giá USD ở mức 22.570 đồng và 22.850 đồng, tăng 10 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.