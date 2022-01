Giá vàng thế giới tiếp tục tăng, trong nước giảm

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 61,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,6 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện đi ngang ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 52,5 triệu đồng/lượng và 53,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 60,95 triệu đồng/lượng và 61,6 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 11,4 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 11,6 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới đang tiếp tục rút ngắn từ mức 12,3-12,4 triệu đồng/lượng vào đầu tuần này.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.825,5 USD/oz, giảm 1 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 50,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong vòng 3 ngày trở lại đây, giá vàng thế giới quy đổi tăng khoảng 800.000 đồng/lượng nhưng giá vàng miếng trong nước đi ngang.

Trong phiên ngày thứ Tư tại New York, giá vàng giao ngay tăng 3,8 USD/oz, tương đương tăng 0,2%, chốt ở 1.826,5USD/oz. Hôm thứ Ba, giá vàng tăng 1,1%.

Số liệu lạm phát tháng 12 của Mỹ không nằm ngoài dự báo của giới phân tích, dẫn tới không có thay đổi gì trong kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Đồng USD vì thế xuống giá, giúp vàng có cơ hội đi lên. Ngoài ra, lạm phát tiếp tục “nóng” cũng khuyến khích nhu cầu nắm giữ vàng.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ chỉ thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 12 tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,5% so với tháng trước. Theo Dow Jones, các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng 7% so với năm trước và 0,4% so với tháng trước.

Kể từ tháng 6/1982 đến nay, chưa khi nào con số lạm phát so với cùng kỳ năm trước ở Mỹ lại cao đến như vậy.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tụt dưới mốc 95 điểm, từ mức 95,6 điểm vào sáng qua. Đây là mức thấp nhất trong 2 tháng của chỉ số này.

Ngoài ra, vàng còn được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã về ngưỡng 1,75%, từ mức đỉnh của 2 năm trên 1,8% vào đầu tuần này.

Nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered nhận định rằng giá vàng đã bám trụ “khá tốt” ngay cả khi thị trường dự báo Fed sẽ có đợt nâng lãi suất đầu tiên vào tháng 3. “Lịch sử cho thấy, giá vàng thường sớm phản ánh việc tăng lãi suất. Diễn biến giá vàng gần đây cho thấy giá đã phản ánh những trở ngại lãi suất và phạm vi tăng giá của đồng USD trong ngắn hạn”, ông Cooper nói.

Giám đốc giao dịch kim loại David Meger thuộc High Ridge Futures nhận định áp lực lạm phát sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong những tuần tới đây.

“Vàng có thể là một nơi tốt để giữ tiền vì lợi suất trái phiếu sẽ không tăng nhiều nữa cho tới khi thị trường biết rõ về việc Fed cắt giảm giá trị bảng cân đối kế toán. Mà việc đó thì phải ít nhất 2 cuộc họp nữa của Fed mới rõ được”, nhà phân tích Edward Moya của Oanda viết trong một báo cáo.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.520 đồng (mua vào) và 23.580 đồng (bán ra), giảm thêm 10 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Vietcombank báo giá USD ở mức 22.560 đồng và 22.840 đồng, không thay đổi so với sáng hôm qua.