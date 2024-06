Giá vàng thế giới tăng mạnh, trong nước “bất động”

Giá vàng thế giới tăng mạnh do tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, nhưng giá vàng miếng bán lẻ trong nước sáng nay (4/6) đi ngang dưới mốc 80 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tăng trên ngưỡng 75 triệu đồng/lượng, nhìn chung không có thay đổi lớn so với hôm qua.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vì thế tiếp tục rút ngắn đáng kể, còn chưa đầy 8 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 78 triệu đồng/lượng (mua vào) và 79,98 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 77,98 triệu đồng/lượng và 79,98 triệu đồng/lượng tương ứng giá mua và bán.

Các mức giá trên của vàng miếng là không thay đổi so với chiều qua - thời điểm Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm VietinBank, Vietcombank, Agribank và BIDV bắt đầu chính thức bán vàng trực tiếp đến người dân theo kế hoạch bình ổn thị trường vàng từ Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết mức giá mà cơ quan này cung cấp vàng miếng SJC cho các đơn vị này trong ngày 3/6 là 78,98 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước chưa đưa ra thông báo tiếp theo về giá bán vàng miếng bình ổn thị trường.

Từ đầu tuần trước tới nay, giá vàng miếng đã giảm gần 10 triệu đồng/lượng. Một nhà đầu tư mua vàng miếng ở mức giá kỷ lục 92,4-92,5 triệu đồng/lượng, nếu bán ở thời điểm hiện tại sẽ lỗ khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng nhẫn 99,99 sáng nay tăng phổ biến 100.000 - 200.000 đồng/lượng, ít hơn mức tăng của giá vàng quốc tế.

Nhẫn tròn trơn Phú Quý của Phú Quý có giá 73,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 75,35 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 150.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với chiều qua.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá 74,13 triệu đồng/lượng và 75,38 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn SJC có giá 73,5 triệu đồng/lượng và 75,2-75,3 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 5 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại New York, tương đương giảm 0,2%, giao dịch ở mức 2.346,5 USD/oz. Mức giá này tương đương gần 72 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank, tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 8 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn trên 3 đồng/lượng. Năm nay, có những thời điểm giá vàng miếng SJC bán lẻ chênh giá quốc tế trên 18 triệu đồng/lượng.

Phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 23,8 USD/oz, tương đương tăng hơn 1%, chốt ở mức 2.351,5 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Vàng tăng giá sau khi Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) công bố báo cáo cho thấy sự giảm tốc của lĩnh vực sản xuất ở nước này. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của ISM trong tháng 5 chỉ đạt 48,7 điểm. Mức điểm dưới 50 phản ánh sự suy giảm. Báo cáo cũng cho thấy số đơn đặt hàng mới mà các nhà máy ở Mỹ nhận được trong tháng 5 giảm mạnh nhất trong gần 2 năm trở lại đây.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD cùng giảm sau báo cáo nhà quản trị mua hàng, do số liệu xấu về kinh tế Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu hạ lãi suất trong năm nay. Nhờ đó, giá vàng nhận được lực hỗ trợ để bứt phá.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần, còn hơn 104,1 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm còn 4,414%, thấp nhất 2 tuần.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 đang ở mức 59%, từ mức hơn 40% vào tuần trước.

Hiện tại, giá vàng đang bị chi phối nhiều nhất bởi các số liệu kinh tế Mỹ, vì đây là yếu tố giúp định hình kỳ vọng của thị trường về lãi suất Fed. Tuần này, số liệu quan trọng nhất về kinh tế Mỹ là báo cáo việc làm tháng 5, dự kiến được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Sáu.

Ngoài ra, giá vàng cũng có thể đối mặt áp lực giảm nếu đồng USD tăng giá trong trường hợp Ngân hàng Trung ương châu ÂU (ECB) hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày thứ Năm.

Giới phân tích dự báo không đồng nhất về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn.

Ông Adrian Day, Chủ tịch công ty Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng tăng trong tuần này. “Vàng vẫn còn khả năng duy trì sự phục hồi sau cú giảm vào giữa tháng. Số liệu lạm phát của Mỹ công bố tuần vừa rồi không nằm ngoài dự báo, nên sẽ giúp củng cố khả năng Fed giảm lãi suất, do đó hỗ trợ giá vàng”, ông Day nói với trang Kitco News.

Trong khi đó, ông Olen Hanse, trưởng chiến lược thị trường hàng hoá cơ bản của ngân hàng Saxo Bank, nghiêng về khả năng giá vàng đi ngang trong tuần này. “Giá vàng sẽ còn giằng co theo xu hướng đi ngang, có khuynh hướng thiên nhẹ về tăng”, ông nói.

Trái lại, nhà phân tích cấp cao Darin Newsom của trang Barchart.com dự báo vàng giảm giá trong tuần này. “Biểu đồ kỹ thuật chưa có thấy sự đảo ngược của xu hướng giảm. Điều này để ngỏ cánh cửa cho áp lực bán vàng tiếp diễn”, ông Newsom phát biểu.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 25.188 đồng (mua vào) và 25.458 đồng (bán ra), giảm 16 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.