Giá vàng thế giới tăng nhẹ, trong nước tiệm cận 67 triệu đồng/lượng

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 65,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 50.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,7 triệu đồng/lượng và 52,6 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 65,9 triệu đồng/lượng và 66,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 18,4-18,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.670,7 USD/oz, giảm 3,7 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương 48,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Tư, giá vàng giao ngay tăng 7 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,4%, chốt ở 1.674,4 USD/oz – theo dữ liệu từ trang Kitco.com.

Trên thị trường toàn cầu, nhà đầu tư đang chờ báo cáo lạm phát có thể giữ vai trò quan trọng trong việc định hình đường đi lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ấn định trong thời gian tới. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào tối nay (13/10) theo giờ Việt Nam.

Giới phân tích nhận định chỉ số CPI tháng 9 của Mỹ tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 8,3% trong tháng 8. Lạm phát lõi được dự báo tăng 6,5% so với mức 6,3% của tháng trước.

“Nếu lạm phát phù hợp dụ báo hoặc nóng hơn dự báo, giá vàng sẽ gặp thách thức trong ngắn hạn”, chiến lược gia Edward Moya của Oanda nhận định.

Ngày 12/10, Bộ Lao động Mỹ đã công bố báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 9 cho thấy mức tăng lớn hơn dự báo. Chỉ số này tăng 0,4% trong tháng 9, so với mức dự báo tăng 0,2% mà các chuyên gia đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Đây là một dấu hiệu cho thấy lạm phát ở Mỹ vẫn nóng, đồng nghĩa với việc Fed sẽ duy trì quyết tâm nâng lãi suất mạnh tay - một môi trường hoàn toàn không có lợi đối với giá vàng.

Phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari nói rằng Fed sẽ duy trì đường lối chính sách hiện nay “vì chúng tôi chưa thấy có nhiều bằng chứng nói lên rằng lạm phát trong nều kinh tế đang yếu đi”.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, công bố vào ngày thứ Tư, cũng cho thấy các nhà hoạch định chính sách trong Fed nhất trí cần phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn trong một thời gian nữa để đạt mục tiêu kéo lạm phát xuống.

Không chỉ ở Mỹ, các điều kiện tài chính cũng đang thắt lại trên phạm vi toàn cầu. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 12/10 nói rằng tăng lãi suất là công cụ tốt nhất để chống lại lạm phát đang leo thang dữ dội ở khu vực Eurozone.

Đồng USD trên thị trường quốc tế chững giá trước khi báo cáo CPI Mỹ được công bố. Chỉ số Dollar Index sáng nay dao động quanh mốc 113,3 điểm, giảm nhẹ so với mức 113,5 điểm vào sáng hôm qua.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng mức nắm giữ lên 945,5 tấn vàng.

Báo giá USD tại Vietcombank sáng nay là 23.800 đồng (mua vào) và 24.080 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với sáng qua.