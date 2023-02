Giá vàng trong nước tiếp tục trượt dốc, thế giới “nín thở” đợi Fed

Giá vàng miếng trong nước sáng nay (1/2) tiếp tục xu thế giảm từ đầu tuần, trong khi giá vàng thế giới giằng co nhẹ do giới đầu tư đợi kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chênh lệch giữa giá vàng trong nước so với thế giới duy trì đà giảm, xuống dưới 13 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 9h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.927 USD/oz, giảm 2,1 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại Mỹ - theo dữ liệu từ Kitco. Mức giá này tương đương khoảng 54,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Trong phiên New York đêm qua, giá vàng giao ngay tăng 5,2 USD/oz, tương đương tăng gần 0,3%, chốt ở 1.929,1 USD/oz.

Giá vàng thế giới đã tăng 5,7% trong tháng 1, đánh dấu tháng tăng thứ 3 liên tiếp, nhờ sự suy yếu của đồng USD và kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.

Đồng USD vừa hoàn tất tháng giảm thứ 4 liên tiếp. Trong tháng 1, chỉ số Dollar Index giảm hơn 1,3%, còn hơn 101 điểm. Chỉ số đã trượt dốc kể từ khi đạt đỉnh của 20 năm ở ngưỡng 115 điểm vào tháng 9 năm ngoái.

Cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm 2023 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kết thúc vào chiều ngày 1/2 theo giờ Washington, tức rạng sáng ngày 2/2 theo giờ Việt Nam. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất chỉ 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này và phát tín hiệu “giữ vững cảnh giác” trong cuộc chiến chống lạm phát ngay cả khi bước nhảy lãi suất được rút ngắn.

Bên cạnh cuộc họp của Fed, giới đầu tư toàn cầu trong tuần này còn quan tâm tới các tuyên bố lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến đưa ra vào ngày thứ Năm. Cả BOE và ECB đều được dự báo sẽ tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong lần họp này.

“Thị trường đã dự đoán chắc chắn về mức tăng lãi suất của Fed, ECB và BOE trong tuần này, nên trọng tâm của câu chuyện sẽ là các nhà hoạch định chính sách nói gì, thay vì họ tăng lãi suất bao nhiêu”, nhà phân tích Lukman Otunuga của FXTM nhận định.

Ngoài ra, thị trường tuần này còn đón nhận nhiều số liệu quan trọng của kinh tế Mỹ, gồm báo cáo việc làm tháng 1 dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu.

“Thị trường đối mặt với nhiều rủi ro trong tuần này, giá vàng có thể sẽ biến động”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của Blue Line Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Trong một cuộc khảo sát của Reuters, các nhà phân tích và giao dịch nâng dự báo giá vàng, nhưng cho rằng giá kim loại quý này còn gặp trở ngại vì lãi suất tăng.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm tới nay. Đơn vị: USD/oz.

Lúc hơn 9h sáng nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá, nâng tổng mức giảm so với cuối tuần lên 1,45 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,4 triệu đồng/lượng và 55,6 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 100.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,5 triệu đồng/lượng và 67,3 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào tăng 100.000 đồng/lượng và giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 12,4-12,5 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.280 đồng (mua vào) và 23.620 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.