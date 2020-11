Giá vàng vọt lên gần 57 triệu đồng/lượng sau tin ông Biden đắc cử

Giá vàng thế giới tăng khá mạnh sau khi truyền thông Mỹ cuối tuần vừa rồi dự báo ứng cử viên của Đảng Dân chủ Joe Biden đã đắc cử Tổng thống. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (9/11) tiến gần tới mốc 57 triệu đồng/lượng, trong khi giá USD tự do giảm nhẹ theo giá đồng USD trên thị trường quốc tế.

Lúc hơn 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,85 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,45 triệu đồng/lượng và 56,95 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Theo biểu đồ giá vàng của DOJI, đây là mức giá cao nhất của vàng miếng kể từ đầu tháng 9. Ở mức giá này, giá vàng miếng đã tăng 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần và tăng 200.000-250.000 đồng/lượng so với hôm thứ Sáu.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác đã cán mốc 55 triệu đồng/lượng tại một số tiệm.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 54,05 triệu đồng/lượng và bán ra là 54,85 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 54,36 triệu đồng/lượng và 55,06 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ sáng nay cao hơn 1,85-1,95 triệu đồng/lượng. Tuần trước, chênh lệch có lúc vượt 3 triệu đồng/lượng. Sự rút ngắn khoảng cách này cho thấy giá vàng miếng đang tăng chậm hơn giá thế giới.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.963,6 USD/oz, tăng 12,8 USD/oz, tương đương tăng gần 0,7%, so với đóng cửa phiên cuối tuần trước tại New York.

Theo dự báo của nhiều hãng tin lớn như AP, Fox, Bloomberg, CNN, Reuters… ông Biden đã thắng Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Việc ông Biden đắc cử đang gây sức ép giảm giá lên đồng USD do giới đầu tư tin rằng một chính quyền của ông Biden sẽ chi nhiều tiền hơn để kích cầu nền kinh tế so với trường hợp ông Trump tái đắc cử.

Diễn biến giá vàng SJC mua vào (màu đỏ) và bán ra (màu xanh) tại DOJI từ đầu năm đến nay. Đơn vị: triệu đồng/lượng - Nguồn: DOJI.



Trong phiên châu Á sáng nay, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD dao động ở vùng đáy của 2 tháng. Lúc hơn 11h theo giờ Việt Nam, chỉ số này đứng ở 92,16 điểm, giảm 0,07 điểm so với đóng cửa hôm thứ Sáu.

Một lượng tiền lớn bơm vào nền kinh tế Mỹ sẽ khiến đồng bạc xanh chịu áp lực mất giá trong dài hạn, làm lợi cho giá vàng vì vàng được định giá bằng USD. Ngoài ra, cung tiền tăng cũng làm gia tăng áp lực lạm phát, mở rộng hơn cửa tăng cho giá vàng vì kim loại quý này là kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu.

Tuần trước, giá vàng thế giới tăng 3,9%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất 3 tháng, còn đồng USD giảm giá khoảng 0,3%.

Dự báo về tuần này, ông Afshin Nabavi, Phó chủ tịch công ty giao dịch kim loại quý MKS SA, nói với trang Kitco News rằng giá vàng hoàn toàn có thể tái lập mốc 2.000 USD/oz.

"Nếu vượt được vùng 1.950-1.955 USD/oz, tôi cho rằng giá vàng có thể lên 2.000 USD/oz. Kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều thách thức vì bệnh dịch, các gói kích cầu sẽ tiếp tục bơm tiền ra, và giá kim loại quý sẽ hưởng lợi", ông Nabavi nói.

Hôm thứ Sáu, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tăng khối lượng nắm giữ thêm 0,63%,lên mức 1.260,3 tấn.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.200 đồng (mua vào) và 23.230 đồng (bán ra), không thay đổi so với cuối tuần nhưng giảm 10 đồng so với hôm thứ Sáu. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết đi ngang ở mức 23.090 đồng và 23.270 đồng, tương ứng giá mua và bán.