Giới chuyên gia dự báo Fed giảm lãi suất muộn hơn, ít hơn

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ 9% chuyên gia được hỏi dự báo Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 3. 50% dự báo có một đợt giảm lãi suất vào tháng 5. Tháng 6 là tháng duy nhất có đại đa số 70% chuyên gia được khảo sát dự báo lãi suất giảm.

Trong khi đó, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 37% Fed giảm lãi suất vào tháng 3 và khả năng 84% Fed giảm lãi suất vào tháng 5. Và trong khi thị trường lãi suất tương lai kỳ vọng Fed có 5-6 đợt giảm lãi suất trong năm nay, khảo sát của CNBC cho thấy bình quân, các chuyên gia kinh tế dự báo Fed có khoảng 3 đợt giảm lãi suất trong cả năm.

“Hầu như chẳng có lý do gì để tin rằng nền kinh tế Mỹ sẽ giảm tốc mạnh, nên Fed chẳng dại gì mà gây ra rủi ro lạm phát trỗi dậy bằng cách cắt giảm lãi suất quá sớm”, Chủ tịch Joel Naroff của công ty nghiên cứu kinh tế Naroff Economics - một người tham gia vào cuộc khảo sát - nhận định.

Quyết định lãi suất của Fed sẽ được đưa ra vào lúc 2h chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ và sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có một cuộc họp báo. Các nhà giao dịch sẽ mổ xẻ từng câu từ trong các phát biểu của nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới để tìm ra tín hiệu về việc khi nào Fed có thể bắt đầu hạ lãi suất.

Thông thường, các chuyên gia kinh tế đưa ra dự báo sát với dự báo của Fed hơn là những gì mà thị trường kỳ vọng. Câu hỏi đặt ra là ai dự báo đúng và điều đó có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, dự báo về thời điểm cuối của 2025 của cả các chuyên gia trong cuộc khảo sát của CNBC, của thị trường tài chính và của Fed đều cho rằng lãi suất quỹ liên bang sẽ hạ về ngưỡng 3,3-3,6%. Cuộc tranh luận vì thế sẽ tập trung vào việc Fed sẽ đưa lãi suất về mức đó nhanh như thế nào.

“Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về việc giảm lãi suất, nhưng ông ấy vẫn sẽ nghiêng về khả năng có vài lần giảm lãi suất trong năm nay. Đây là một sự cân bằng khó khăn vì thị trường chỉ nghe thấy điều mà họ muốn nghe”, chuyên gia Peter Boockvar của công ty Bleakley Financial Group nhận định.

Dù dự báo Fed tiếp tục thận trọng trong lần họp này, các chuyên gia trong cuộc khảo sát nói chung tin rằng Fed sẽ cứng rắn hơn: 56% nhận thấy khả năng cao hơn Fed sẽ cắt giảm lãi suất quá muộn; chỉ 44% cho rằng khả năng là Fed sẽ cắt giảm lãi suất quá sớm.

Cuộc khảo sát của CNBC có sự tham gia của 25 chuyên gia là các nhà kinh tế học, chiến lược gia và nhà quản lý quỹ. Họ dự báo Fed sẽ kết thúc chương trình thắt chặt định lượng (QT), tức giảm quy mô tài sản mà Fed nắm giữ, vào tháng 11. Kết quả khảo sát cho thấy các chuyên gia dự báo Fed sẽ hạ giá trị của bảng cân đối kế toán thêm 1 nghìn tỷ USD nữa, còn 6,6 nghìn tỷ USD, đồng thời giảm dự trữ ngân hàng về 3 nghìn tỷ USD từ mức 3,5 nghìn tỷ USD hiện nay.

Ở mức như vậy, dự trữ ngân hàng của Fed vẫn lớn khoảng gấp đôi so với ở thời điểm trước khi Fed bắt đầu nới lỏng định lượng (QE) - mua vào tài sản để qua đó bơm tiền vào nền kinh tế. Trước đây, Fed từng nói muốn dừng QT khi dự trữ giảm về mức cao hơn một chút so với mức đủ.

36% chuyên gia trong cuộc khảo sát nói rằng khả năng cao hơn là Fed sẽ giữ bảng cân đối kế toán ở mức quá lớn, so với 16% dự báo khả năng Fed sẽ giữ bảng cân đối kế toán ở mức quá nhỏ. 32% không nhận thấy có rủi ro nào, và 12% nói rằng 2 rủi ro này là cân bằng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy giới chuyên gia vẫn dự báo kinh tế Mỹ sẽ giảm tốc trong năm nay, nhưng không giảm tốc mạnh như họ dự báo cách đây 1 năm - một dự báo đã không trở thành hiện thực. Cho tới tận giữa năm ngoái, cuộc khảo sát của CNBC vẫn cho dự báo rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2023 sẽ giảm dưới 1% và tỷ lệ thất nghiệp tăng. Tuy nhiên, thống kê chính thức mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng cả năm trên 3% và tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi.

Năm nay, cuộc khảo sát dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ sẽ tăng 1,3%, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng 0,6 điểm phần trăm lên mức 4,3% và cuối năm, còn chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần sẽ tăng 2,7% cả năm. Tuy nhiên, đây là những con số bình quân, còn trên thực tế, các chuyên gia được khảo sát đã đưa ra những con số dự báo có sự chênh lệch lớn.

“Với đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã ở trong trạng thái đảo ngược từ tháng 11/2022, các chỉ số kinh tế sớm giảm 21 tháng liên tiếp, và cung tiền M2 giảm so với cùng kỳ năm ngoái, tôi không thể từ bỏ dự báo rằng kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái”, nhà kinh tế trưởng Robert Fry của công ty phân tích Robert Fry Economics LLC nhận định. “Nhưng vì nhiều lý do, câu chuyện đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn rằng nền kinh tế Mỹ bây giờ ít nhạy cảm với lãi suất hơn so với trước kia”.

Trong khi đó, nhà kinh tế Mark Zandi của công ty nghiên cứu Moody’s Analytics nhận định “thật khó để không lạc quan hơn về triển vọng kinh tế. Vẫn còn đó những rủi ro suy giảm tăng trưởng, bao gồm những điểm nóng địa chính trị và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng mức độ đe doạ đối với nền kinh tế có vẻ ngày càng giảm bớt”.