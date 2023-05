Gỗ Trường Thành cùng FPT IS triển khai SAP SuccessFactors tích hợp hệ thống Balanced Scorecard

Đây là sự tiếp nối của quá trình hợp tác chiến lược giữa Gỗ Trường Thành và FPT IS. Sau giai đoạn triển khai SAP S/4HANA cùng các giải pháp Made by FPT IS, Ban lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục bắt tay với FPT IS, triển khai SAP SuccessFactors tích hợp cùng SAP SEM - CPM để thúc đẩy chiến lược quản trị nhân sự trong vòng 5 tháng.

Với triết lý quản trị tập trung vào các yếu tố dài hạn, cùng tầm nhìn con người là nguồn lực trung tâm cần nuôi dưỡng, phát triển, trong 5 năm qua, Gỗ Trường Thành liên tục nghiên cứu ứng dụng giải pháp quản trị tiên tiến trong hoạt động nhân sự và vận hành. Đây là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên triển khai hệ thống SAP SuccessFactors tích hợp với hệ thống Balance Scorecard (SAP SEM-CPM).

“Tại Gỗ Trường Thành, hiệu quả hoạt động của tổ chức được quyết định bởi chất lượng trong sự phối hợp của hàng nghìn con người. Các hệ thống quản trị hiện tại của chúng tôi không đo lường được điều này. Mặt khác, công việc hàng ngày của từng cá nhân chưa thực sự kết nối với mục tiêu dài hạn, gây ra sự lãng phí nguồn lực. Từ nhận thức này, chúng tôi triển khai áp dụng Balanced Scorecard (BSC) - Mô hình quản trị chiến lược được áp dụng bởi hơn 50% các công ty trong danh sách Fortune 1000”, ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng giám đốc Gỗ Trường Thành - chia sẻ.

“Dự án đặt ra thách thức về số lượng lớn quy trình mới cần thiết kế, cũng như đòi hỏi tính thân thiện cao để từng nhân viên có thể tiếp nhận dễ dàng thông tin. Mục tiêu của chúng tôi là cá nhân hóa dịch vụ đào tạo và phát triển nhân tài đến từng nhân viên, trao quyền và điều kiện để giúp các bạn đạt được mục tiêu của mình”, ông Hiếu cho biết.

“Dựa trên đề bài này, với sự tư vấn triển khai từ đối tác tin cậy là FPT IS, Gỗ Trường Thành quyết định chọn SAP SuccessFactors - giải pháp quản trị nhân sự linh hoạt có quy trình cùng các phương thức thực hành hiện đại. Triển khai SAP SuccessFactors thành công sẽ tạo tiền đề để Gỗ Trường Thành nhanh chóng tích hợp SAP SEM - CPM, giúp kết nối từng thành viên, hướng tới kết quả cuối cùng: Ngay cả hậu vệ cũng có thể tham gia ghi bàn”, ông Hiếu cho biết.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng giám đốc Gỗ Trường Thành - chia sẻ về tầm quan trọng của dự án đối với doanh nghiệp.

Hiện tại, Gỗ Trường Thành có hơn 2.800 cán bộ công nhân viên. Doanh nghiệp xác định học tập phát triển là hoạt động tạo lợi thế cạnh tranh. Nếu trả lời được câu hỏi “Đầu tư cho học tập và phát triển tạo ra bao nhiêu lợi thế cạnh tranh, bao nhiêu lợi nhuận?”, hoạt động này sẽ nhận được nguồn lực tương ứng với tầm quan trọng của nó, ông Hiếu nhận định. Việc ứng dụng SAP SuccessFactors tích hợp cùng SAP SEM - CPM sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hệ thống hoá các chương trình đào tạo, phân tích năng lực toàn tổ chức trên một nền tảng duy nhất, kết nối được hoạch định tài chính và phát triển nhân tài. Đối với nhân viên, giải pháp giúp cá nhân hóa dịch vụ đánh giá và đào tạo, khai mở tiềm năng tối đa. Về phía lãnh đạo, đây chính là kênh để gắn kết với nhân viên, đưa chiến lược tổ chức đến hoạt động mỗi ngày của từng nhân sự.

“Chúng tôi rất ấn tượng bởi tầm nhìn và lộ trình ứng dụng công nghệ mà Ban lãnh đạo Gỗ Trường Thành ấp ủ”, ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng giám đốc FPT IS - chia sẻ. “Phát triển nguồn nhân lực là chiến lược bền vững và đúng đắn, trên nền tảng ứng dụng các hệ thống quản trị: SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors, SAP SEM - CPM và các giải pháp chuyển đổi số khác. Mối quan hệ hợp tác của hai bên thể hiện rõ nét sự song hành của công nghệ theo chiến lược kinh doanh - quản trị, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả trong từng giai đoạn”.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng giám đốc FPT IS - nhấn mạnh FPT IS sẽ đồng hành dài hạn cùng Gỗ Trường Thành thực thi các mục tiêu phát triển doanh nghiệp.

Đại diện SAP Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng giám đốc - khẳng định: “Với SAP, chúng tôi đặt thành công của khách hàng là mục tiêu hàng đầu. Chính vì vậy, với dự án này, tôi tin tưởng Gỗ Trường Thành sẽ giải quyết hiệu quả các bài toán về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trải nghiệm nhân viên thông qua cá nhân hoá mục tiêu, chính sách, lộ trình đào tạo phát triển. Với sự am hiểu, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ công nghệ cho hơn 600 khách hàng là các tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, đồng hành cùng FPT IS, SAP sẽ tiếp sức đưa công nghệ ứng dụng trong doanh nghiệp, tạo nền tảng phát triển và sự tự tin cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu”.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng giám đốc SAP Việt Nam - khẳng định SAP sẽ đồng hành cùng FPT IS và Gỗ Trường Thành đưa sự hợp tác đi tới thành công.

Gỗ Trường Thành và FPT IS đã có quá trình hợp tác lâu dài với các dự án triển khai loạt hệ thống: Văn phòng không giấy, Số hoá và giao việc tự động, Quản lý hồ sơ tài liệu, Quản lý nhân sự, Hóa đơn điện tử… Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng vào năm 2021, Gỗ Trường Thành đã nhanh chóng phối hợp FPT ứng dụng giải pháp Doanh nghiệp xanh - FPT eCovax thần tốc trong 2 ngày. Giải pháp đã hỗ trợ 11 công ty thành viên, trong đó có 3 công ty tại Bình Dương với gần 2.600 cán bộ công nhân viên vận hành ổn định, liên tục.

Trong tương lai, với sự hợp lực từ FPT IS và SAP Việt Nam, Gỗ Trường Thành kỳ vọng công nghệ sẽ thực sự song hành, không chỉ giúp mở rộng quy mô kinh doanh, mà còn phát triển chiều sâu năng lực tổ chức để mỗi nhân viên có điều kiện phát huy hết tiềm năng của bản thân, trở thành những phiên bản tốt nhất của mình.