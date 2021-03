Hỗ trợ phụ nữ vượt qua "giới hạn bản thân", theo đuổi đam mê khởi nghiệp

Chỉ sau 4 năm thành lập, Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh (WISE) đã trở thành ngôi nhà chung của 17.000 thành viên là những người phụ nữ có chung niềm đam mê về khởi nghiệp và kinh doanh.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều dự án cộng đồng ra đời trong thời gian qua nhằm giúp không ít những người phụ nữ vượt qua rào cản định kiến giới, bổ sung thêm kỹ năng và tài chính để thực hiện đam mê và khẳng định vị thế trong xã hội.

Bắt nguồn từ sự đồng cảm, thấu hiểu phụ nữ, chị Từ Thu Hiền, CEO của WISE, mong muốn tạo ra một cộng đồng chung niềm đam mê về khởi nghiệp và kinh doanh, có thể sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau. "Là một người phụ nữ và có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, tôi nhận thấy những người phụ nữ vẫn còn bị giam hãm trong những giới hạn bản thân. Họ chưa dám vươn ra để theo đuổi giấc mơ, đam mê khởi nghiệp và kinh doanh của mình, mặc dù họ có nhiều cơ hội để thành công và tỏa sáng", chị Hiền trải lòng.

PHỤ NỮ GIÚP NHAU VƯỢT QUA KHÓ KHĂN

Chị Từ Thu Hiền phân tích: "Thông thường, giới hạn này bắt nguồn từ quan niệm xã hội, định kiến ngay trong gia đình của người phụ nữ". Nhiều cha mẹ mong muốn con gái làm công việc ổn định, tập trung lo cho gia đình hơn là xông ra thương trường như chiến trường. Ngoài ra, xã hội vẫn còn nghi ngờ về năng lực lãnh đạo cũng như năng lực kinh doanh của phụ nữ".

Về chủ quan, "người phụ nữ vì sống với những định kiến như vậy từ nhỏ, có những nghi ngờ về khả năng bản thân mình, không biết mình có thực sự thực hiện giấc mơ và vượt qua được thách thức hay không". Vì vậy, nhiều phụ nữ trẻ đã từ bỏ giấc mơ khởi nghiệp ngay từ khi có ý tưởng. Hoặc những người phụ nữ bước ra khởi nghiệp và kinh doanh, lại lựa chọn dừng lại ở quy mô nhỏ, để có thể cân đối thời gian giữa công việc và trách nhiệm với gia đình.

"Chính vì thế, tổ chức của chúng tôi ra đời với mong muốn xây dựng nên một cộng đồng gồm những người phụ nữ có chung một niềm đam mê về khởi nghiệp và kinh doanh, để có thể chia sẻ và hỗ trợ về tinh thần, cơ hội, nguồn lực cho nhau", CEO WISE nhấn mạnh. "Trong cộng đồng, chúng tôi chia sẻ về những câu chuyện thành công, những người phụ nữ truyền cảm hứng. Từ những phụ nữ dân tộc thiểu số, đến những nhà sáng lập doanh nghiệp công nghệ, đã vượt qua những thách thức, khó khăn của những bước đi đầu tiên để khẳng định mình. Sau đó, họ chia sẻ những bài học kinh nghiệm cho những phụ nữ chưa bắt đầu. Từ đó, những người phụ nữ tự tin hơn, vì biết rằng quanh mình có những người như họ, thấy rằng "cô ấy làm được, tôi cũng làm được".

Báo cáo về tác động của đại dịch Covid-19 đối với các nữ doanh nhân ở các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp được thực hiện bởi Quỹ Cherie Blair vì phụ nữ (Anh) công bố cũng chỉ rõ, có những rào cản lớn mà doanh nhân nữ ở các nước có thu nhập thấp và trung bình phải đối mặt. Đó là định kiến giới, thách thức từ các quy định pháp lý và thiếu khả năng tiếp cận tài chính.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn khó khăn gấp bội, do phải gánh chịu những tổn thất nặng nề do đại dịch Covid. Khảo sát phụ nữ đến từ 32 quốc gia cho thấy, 83,8% phụ nữ cho biết đại dịch đã có tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ. 38,5% cho biết doanh nghiệp của họ sẽ, hoặc có thể phải đóng cửa. 9,2% chỉ rõ tác động của đại dịch Covid-19 là thách thức lớn nhất mà họ từng phải đối mặt.

KẾT NỐI, CUNG CẤP NGUỒN LỰC CHO PHỤ NỮ

Năm 2020 là khoảng thời gian khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp, tuy nhiên, đối với startup Ru9, công ty sản xuất nệm với nguyên liệu foam (bọt xốp hay mút) hiệu suất cao đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng, lên đến 300%. CEO Đặng Thùy Trang chia sẻ "sự thành công lớn nhất Ru9 nhờ tận dụng các kênh bán hàng online, phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng với chính sách 100 đêm ngủ thử không mất phí, ngay từ khi thành lập công ty. Trong giai đoạn dịch Covid căng thẳng, Ru9 khởi động chiến dịch "Đến cả anh hùng cũng cần ngủ ngon". Chính sách được đông đảo cộng đồng ủng hộ vì thế, thương hiệu được biết đến nhiều hơn".

CEO Ru9 nhớ lại, "đầu năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát, nhìn các hình ảnh các clip chia sẻ, các khu cách ly tại bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Vì vậy, Ru9 mong muốn mang lại giấc ngủ ngon cho các bác sĩ trong khu cách ly, bệnh viện trong chuyến đầu chống dịch". Kết thúc chiến dịch công ty của Thùy Trang đã tặng 1.500 chiếc nệm đến các nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Theo chị Từ Thu Hiền, phụ nữ vẫn thường được coi là phái yếu hoặc có giới hạn nhất định trong tiếp cận với công nghệ. "Nhưng chúng tôi thấy rằng, chị em rất ham học hỏi, có khả năng thích ứng nhanh, ứng dụng một cách rất thành công. Từ đó, khai thác hiệu quả các nền tảng số vào công việc kinh doanh", chị Hiền đánh giá.

Câu chuyện của một người phụ nữ dân tộc thiểu số Sơn La cũng được chị Hiền dẫn chứng. Bắt đầu là một hộ trong hợp tác xã sản xuất măng nhỏ lẻ, sau một thời gian ngắn tiếp cận chương trình, quy mô sản xuất của người phụ nữ đó đã tăng lên 5 lần,doanh thu tăng lên 6 lần. Đồng thời, người phụ nữ đó cũng trở thành người lãnh đạo trong một tập thể, cộng đồng sản xuất có hiệu quả. Bước ra từ chương trình tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo dành cho phụ nữ do WISE tổ chức, nhiều chị em thay đổi hoàn toàn tư duy, từ một hộ kinh doanh nông nghiệp nhỏ bé, trở thành thủ lĩnh và xây dựng một cộng đồng sản xuất nông nghiệp sạch, có trách nhiệm và đang hàng ngày truyền cảm hứng đến những người phụ nữ khác.

Phụ nữ Việt Nam một khi đã được trang bị những cơ hội và những nguồn lực hỗ trợ, họ sẽ có được sự kiên định cũng như động lực to lớn trong khởi nghiệp và kinh doanh. Bà Từ Thu Hiền, CEO Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh (WISE)

Nhiều startup được WISE hỗ trợ đã bước ra sân chơi toàn cầu, khẳng định tên tuổi cũng như vị thế của mình. Startup Abivin, phần mềm quản lý vận tải nhằm nâng cao chất lượng hoạt động logistics cho doanh nghiệp, quán quân cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo dành cho phụ nữ "WISE Women Innovation Challenge" 2018, đã vượt qua các startup của 40 quốc gia, giành chức vô địch giải đấu khởi nghiệp sáng tạo thế giới. Chương trình WISE Accelerator 2021 do WISE khởi xướng, chương trình tăng tốc kinh doanh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nữ, cũng vừa chính thức mở đăng ký cho các doanh nghiệp tham gia. Qua 2 năm tổ chức, chương trình đã tăng tốc khởi nghiệp cho hơn 30 startup nữ tiềm năng với tổng số vốn gọi thành công là 2,5 triệu USD.

WISE hiện đang hợp tác với các đối tác lớn, tạo ra cơ hội và cung cấp nguồn lực hỗ trợ cho những phụ nữ. Thực hiện chương trình "Phụ nữ là doanh nhân" của Facebook tại Việt Nam, WISE xây dựng kỹ năng số cho doanh nhân nữ và phát triển doanh nghiệp trên nền tảng số. "Sau 4 năm, chúng tôi giới thiệu được 12.500 chị em phụ nữ trên hơn 30 tỉnh thành khắp cả nước", CEO WISE bật mí.

Mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ Việt theo đuổi những ước mơ và giá trị cuộc sống, bà Nam Nguyễn, Giám đốc Đối tác chiến lược mảng Giải trí - Việt Nam, Facebook chia sẻ: "chúng tôi đã thấy được tác động ngày càng to lớn mà những người phụ nữ đã và đang tạo ra đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Đặc biệt khi họ có thể lên tiếng và kết nối, tạo lên một sức mạnh tập thể vô cùng lớn mạnh". Phụ nữ đóng góp tới 62% tổng số tiền quyên góp được trên Facebook trong năm 2020 tại Việt Nam. "Những điều tuyệt vời mà phụ nữ Việt Nam đã tạo ra trên nền tảng của chúng tôi là động lực để Facebook tiếp tục cam kết hỗ trợ phụ nữ Việt Nam phát triển", bà Nam Nguyễn nhấn mạnh.