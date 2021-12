Hoian d'Or “chắp cánh” cho Hội An phát triển du lịch đa chiều

Là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam, Hội An có đầy đủ lợi thế để khai thác du lịch cả 4 mùa trong năm.

HÓA GIẢI “NÚT THẮT” TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH

Từ lâu, tính thời vụ là một thách thức lớn đối với nhiều điểm du lịch tại Việt Nam, chủ yếu do yếu tố thời tiết như mùa mưa hay mùa đông sẽ ảnh hưởng tới các ngành du lịch biển, du lịch núi... Tuy nhiên, Hội An lại có những thế mạnh riêng để hóa giải điều này.

Hiếm có một điểm đến nào hội tụ nhiều sức hút về mặt du lịch, trải nghiệm và nghỉ dưỡng như Hội An. Cảng thị cửa sông, ven biển này được ưu ái ban tặng cho những “nguyên liệu” thiên tạo lẫn nhân tạo để phát triển du lịch. Trong đó phải kể đến bãi biển Cửa Đại, biển An Bàng, Cù Lao Chàm, sông Cổ Cò, sông Thu Bồn, rừng dừa Bảy Mẫu, phố cổ Hội An, các làng nghề, hội quán, bảo tàng…

Với những lợi thế đó, Hội An hoàn toàn có thể phát triển du lịch đa ngành như du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa - di sản - lịch sử; các xu hướng mới như du lịch sức khỏe - wellness, staycation..

Không chỉ khai thác du lịch đa ngành, Hội An còn là một trong những điểm đến hút khách quanh năm. Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng những chuyến du lịch chỉ thích hợp khi thời tiết khô ráo, Hội An lại hấp dẫn du khách cả trong mùa mưa lẫn mùa khô.



Vào mùa mưa, những con đường đá quen thuộc trong phố cổ thành đường sông, biến Hội An thành một Venice thu nhỏ. Lúc này, phố Hội vẫn có cái “chất” rất riêng với những bức tường vàng, đèn lồng, hoa giấy, người dân đội nón lá trong mưa.

Hội An “mùa nước nổi” có một sức quyến rũ lạ kỳ với du khách.

“Mùa nước nổi” cũng là thời điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến để tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo chỉ có tại Hội An. Khách Việt lẫn khách Tây háo hức chèo ghe, thuyền nối đuôi nhau khám phá phố cổ, mua cà phê, đồ ăn giữa dòng nước.

Hội An mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng đáng đi và sẽ càng hấp dẫn và trọn vẹn hơn nếu như có thêm những quần thể nghỉ dưỡng văn hóa - sinh thái và chăm sóc sức khỏe như Hoian d’Or. Nằm biệt lập trên đảo Cồn Bắp và cách phố cổ chỉ 800m, Hoian d’Or và khu shophouse thương mại - dịch vụ Maison de Ville hứa hẹn sẽ góp phần thu hút du khách và nâng tầm du lịch phố Hội.

NÉT CHẤM PHÁ MỚI ĐỘC ĐÁO TRÊN MIỀN DI SẢN

Với tôn chỉ phát triển dựa trên tinh thần gìn giữ và tôn tạo bản sắc vốn có và tận dụng tối đa vẻ đẹp thiên nhiên Hội An, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp đã kiến tạo nên một Hoian d’Or với hơn 100 tiện ích văn hóa, sinh thái và thương mại, đem đến những trải nghiệm độc đáo, đa sắc màu tương ứng với mỗi mùa trong năm.

Đến với Hoian d’Or vào mùa xuân, du khách được đắm mình trong một “Hội An thu nhỏ” với các dãy phố rực rỡ ánh đèn lồng, những bông đăng dập dềnh trên sóng nước. Đây cũng là thời điểm muôn hoa đua nở, tạo nên một khung cảnh diễm lệ tại vườn sinh thái ngay giữa lòng dự án.

Mùa hè đến, du khách được thưởng thức những món ăn đặc sắc của mùa hè từ dân dã, bản địa đến những món Âu sang trọng trứ danh tại nhà hàng view sông, tận hưởng cây trái chín mọng được thu hái ngay tại vườn, tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe tại Spa hoàn toàn từ thảo dược quý trên trục sinh thái,...

Thu sang là thời điểm dòng người đổ về để hòa mình vào đêm hội trăng rằm hay lắng đọng tâm hồn với những tình khúc Trịnh Công Sơn da diết khắp quảng trường cộng hưởng. Du khách cũng được làm “giàu” thêm chiều sâu tâm hồn khi ghé thăm không gian gốm Chu Đậu và khu tái hiện làng nghề truyền thống, thu vào tầm mắt lịch sử Hội An xưa và nay...

Mùa đông những tưởng là mùa thấp điểm nhưng Hoian d’Or lại càng hút khách hơn với hoạt động du lịch mùa nước nổi và gian hàng đặc sản vùng miền. Đặc biệt, trong cái rét ngọt của mùa đông phố Hội, những nét trầm tích cổ kính, những dấu ấn văn hóa - lịch sử càng thể hiện rõ nét và đậm đà hơn bao giờ hết.

Không khí lễ hội sôi động quanh năm là điểm nhấn giúp Hoian d’Or hút khách.

Với mô hình trải nghiệm đa chiều này, Hoian d’Or đón dòng khách đổ về quanh năm cũng như sầm uất suốt ngày đêm, từ đó tối ưu hóa thời gian kinh doanh và tạo ra nguồn lợi nhuận tối đa cho chủ nhân các căn shophouse.

Hiện chủ đầu tư dự án Hoian d’Or chuẩn bị công bố chính thức phân khu Maison de Ville, số lượng hữu hạn chỉ 202 căn shophouse. Với diện tích linh hoạt từ 70-238m2, những căn nhà phố thương mại này hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội đầu tư - kinh doanh đắc lợi cho các nhà đầu tư tinh anh.

