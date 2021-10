Hưng Vượng Developer ra mắt sản phẩm trong không gian thực tế ảo

Trước Covid-19, khái niệm Virtual Event vẫn còn xa lạ với đại đa số người Việt dù công nghệ này đã được nhiều nhãn hàng lớn trên khắp thế giới ứng dụng như: Sony, Amway, Nuffic Neso... Với mong muốn mang đến ấn tượng mới lạ cho khách hàng khi tiếp cận Venezia Beach, ngày 9/10/2021, Hưng Vượng Developer đã chính thức công bố 681 sản phẩm thấp tầng có pháp lý sở hữu lâu dài qua không gian thực tế ảo có chủ đề “Feel The Vibes”.

Không như các sự kiện bất động sản từng tham dự, Virtual Event - Feel The Vibes đưa người tham gia đi từ bất ngờ này đến thú vị khác, khi được trải nghiệm một cách chân thật nhất từ sân khấu, tiện ích, concept độc đáo, những công trình lộng lẫy, tuyệt phẩm sang trọng giá trị ưu tú, cảm thụ dự án như đang hiện diện tại Hồ Tràm - Bình Châu.



Để có những màn trình diễn sống động mãn nhãn, Hưng Vượng Developer (HVD) đã ứng dụng các công nghệ mới nhất, mang tới những đột phá trong sự kiện thực tế ảo trực tiếp. Tạo ra các tương tác liên tục bằng nội dung 3D trên không gian thực kết hợp với các nền tảng tương tác trực tuyến, cho phép khách hàng và các chuyên viên kinh doanh có thể khám phá và tương tác theo hành vi, giúp mọi người có thể trải nghiệm dự án Venezia Beach ngay tại nhà mình.

“Feel The Vibes” đã tái hiện một cách chân thật về các tiện tích trong tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao, đặc biệt là khu Sheraton Binh Chau Resort & Spa do Marriott International quản lý vận hành sẽ sớm đi vào hoạt động thời gian tới.

Công nghệ mang lại ưu thế lớn trong việc mang lại khả năng tương tác trực tiếp tại mọi địa điểm

Sự kiện đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư và chuyên viên kinh doanh khắp mọi miền Việt Nam. Chỉ trong buổi sáng triển khai, hơn 70% sản phẩm ra mắt thị trường đã được nhà đầu tư quan tâm và giao dịch thành công, tăng sức nóng cho toàn chương trình.

Sự kiện ghi nhận lượng giao dịch lớn cùng sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư, khách hàng.

Là một trong các chủ nhân đầu tiên, chị Mai (nhà đầu tư tại quận 5, Tp.HCM) không giấu được niềm vui khi tham gia sự kiện, chia sẻ: “Đã từng du lịch đến Ý và rất yêu thích những dòng kênh đào xinh đẹp nơi đây, tôi ấn tượng với cách Hưng Vượng Developer tái hiện lại nét đẹp lãng mạn đó trong lòng Venezia Beach. Tìm hiểu kỹ dự án, tôi càng thích thú với các ưu điểm vượt trội, đặc biệt là yếu tố pháp lý mặt tiền biển sở hữu lâu dài được xem là rất hiếm hoi hiện nay. Vậy nên quyết định sở hữu ngay sản phẩm Venezia Beach làm ‘của để dành’ cho con về sau. Đặc biệt tôi cảm nhận được chân thật toàn cảnh dự án qua event trải nghiệm lần này”.

“Gia đình đã mất nhiều thời gian để tìm được một nơi nghỉ dưỡng đúng mong đợi như Venezia Beach. Ngôi nhà thứ hai tiện đi lại cuối tuần, quy mô lớn lại nhiều tiện ích phong phú cho cả nhà cùng tham gia. Tôi ưng ý nhất khi đây là tài sản hiếm quý sở hữu lâu dài được phát triển quản lý bởi các thương hiệu lớn quốc tế”, một nhà đầu tư khác - anh Cường cũng vui vẻ cho biết.

Mang thương hiệu 5 sao Venezia Binh Chau, BW Premier Collection by Best Western (BW Premier Collection Binh Chau) thuộc Best Western Hotels & Resorts, phân khu The Venice ra mắt đầu tiên đã tạo sức nóng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, hứa hẹn khả năng khai thác tối ưu nhờ dữ liệu khách hàng khổng lồ của hơn 4.700 khách sạn có mặt trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn thế giới.

Với 681 sản phẩm thấp tầng sở hữu lâu dài là quyển “hộ khẩu” quyền lực mang vẻ đẹp thời thượng, định danh cho những chủ sở hữu thượng lưu xứng tầm. Cùng sự tham gia lần đầu của “ông lớn” Marriott International tại cung đường resort triệu đô, hai thương hiệu lớn bảo chứng cho tiềm năng sinh lời vượt trội của Venezia Beach.

Quy tụ các đối tác phát triển dự án tầm cỡ thế giới, Hưng Vượng Developer tự tin mang lại chất lượng sống và trải nghiệm đẳng cấp 5 sao cho giới thượng lưu. Venezia Beach chính là khởi đầu cho hành trình tốt đẹp đó.