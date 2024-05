ITO EN thúc đẩy giá trị trà của Nhật Bản trên toàn thế giới

Shohei Ohtani sinh năm 1994 tại tỉnh Iwate, Nhật Bản. Anh cao 193cm, nặng 95kg, ném bóng thuận tay phải và đánh bóng thuận tay trái. Anh là cầu thủ được chọn đầu tiên trong đợt tuyển quân do Tổ chức Bóng chày Chuyên nghiệp Nippon tổ chức năm 2012, qua đó gia nhập vào CLB bóng chày Hokkaido Nippon-Ham Fighters, nơi anh nhận được sự chú ý bởi lối chơi hai chiều của mình.

Năm 2016, Shohei Ohtani góp phần giúp CLB Fighters giành chức vô địch Nhật Bản với tài năng của mình, đồng thời trở thành MVP/Cầu thủ xuất sắc của giải bóng chày chuyên nghiệp Pacific League.

Vào năm 2021, Shohei Ohtani được vinh danh là MVP/Cầu thủ xuất sắc của Giải bóng chày American League sau khi ghi 46 điểm home-run với tư cách là cầu thủ đánh bóng và thắng 9 trận với tư cách là cầu thủ ném bóng.

Năm 2023, Ohtani đã có một mùa giải đáng nhớ, trở thành cầu thủ bóng chày Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử giành giải vua home-run tại Giải bóng chày American League bên cạnh việc đạt được số trận thắng lẫn điểm home-run lên đến 2 chữ số trong hai năm liên tiếp. Năm 2024, anh gia nhập CLB bóng chày Los Angeles Dodgers.

Cầu thủ bóng chày Ohtani dùng trà xanh Oi Ocha vào nhiều dịp khác nhau, từ khi còn ở Nhật Bản cho đến cuộc sống hiện tại ở Los Angeles. Ohtani cũng bày tỏ "Tôi yêu thích nước uống trà xanh Oi Ocha từ khi còn ở Nhật Bản và thức uống này cũng là người bạn đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống của tôi ở Mỹ."

Oi Ocha, thương hiệu hàng đầu của công ty ITO EN và là nhãn hiệu đồ uống trà xanh không đường hàng đầu thế giới, vừa kỷ niệm 35 năm thành lập vào tháng 2 năm 2024 và đã bán được hơn 43 tỷ chai kể từ khi ra mắt vào năm 1989.

Thương hiệu "Oi Ocha" đã tiếp tục phát triển dựa trên năng lực công nghệ của ITO EN để phát triển phù hợp với những phong cách thưởng trà luôn thay đổi theo thời đại cũng như khả năng thu mua nguyên liệu thô chất lượng cao (lá trà) thông qua các sáng kiến như kinh doanh trồng trọt tại vùng sản xuất trà. Ở thị trường nước ngoài, Oi Ocha được đón nhận nồng nhiệt và số lượng người tiêu dùng yêu thích thức uống này hiện đang tăng đều đặn ở Bắc Mỹ, Đông Nam Á và nhiều khu vực khác. Tính đến tháng 3 năm 2024, "Oi Ocha" đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với mục tiêu trở thành công ty trà toàn cầu, ITO EN sẽ nâng cao hơn nữa giá trị của trà Nhật Bản trên toàn thế giới bằng cách thực hiện nhiều dự án khác nhau ở Nhật Bản và nước ngoài với Shohei Ohtani.

Theo đại diện ITO EN, nhân dịp công bố hợp đồng này, công ty đã gửi một lá thư động viên đến cầu thủ bóng chày Ohtani, người đang hoạt động tích cực trên đấu trường thế giới tại Los Angeles. Nội dung thư sẽ được đăng tải trên các tờ nhật báo quốc gia gồm Nihon Keizai Shimbun, Asahi Shimbun, Yomiuri Shimbun, Mainichi Shimbun và Sankei Shimbun, cũng như trên các tờ báo thể thao và báo khu vực tại Nhật Bản, bao gồm Iwate và Hokkaido, nơi cầu thủ Ohtani đang hoạt động.

Ngoài Nhật Bản, lá thư cũng sẽ xuất hiện trên các báo được phát hành ở những quốc gia ưa chuộng bóng chày như NY Times, LA Times, Washington Post, Financial Times, Honolulu Star-Advertiser ở Hoa Kỳ, Chosun Ilbo ở Hàn Quốc, The Courier-Mail, The Daily Telegraph, Herald Sun ở Úc…

Thông qua việc đăng tải lá thư này trên các tờ báo danh tiếng cũng như trên trang web chính thức, thế giới sẽ tràn ngập những thông điệp ủng hộ Ohtani khi công ty gửi lời động viên đến cầu thủ Shohei Ohtani: “Gửi Shohei Ohtani. Và một mùa giải mới đã đến, bạn không ngừng truyền cảm hứng cho mọi người với thành tích xuất chúng của bạn. Chúng tôi mong rằng trà xanh Oi Ocha sẽ mang lại cảm giác sảng khoái và tiếp thêm năng lượng cho bạn. Bất kể dù là thời điểm nào trong ngày, dù khoảng cách là bao xa đi nữa, chúng tôi ở đây vì bạn, Ohtani-san. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ bạn, ITO EN Oi Ocha”.

Bày tỏ cảm xúc khi trở thành đối tác của ITO EN, Shohei Ohtani chia sẻ: “Tôi vui mừng thông báo rằng tôi đã trở thành đối tác toàn cầu với thương hiệu trà xanh Oi Ocha của công ty TNHH ITO EN. Từ lúc ở Nhật Bản, tôi đã là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Oi Ocha và thức uống này hiện vẫn là người bạn đồng hành quan trọng trong cuộc sống của tôi ở Mỹ. Tôi rất vui khi biết rằng sự yêu mến của tôi dành cho Oi Ocha và việc tôi thường xuyên sử dụng thức uống này đã chạm tới ITO EN, qua đó mang đến cho tôi cơ hội hợp tác này. Tôi rất vui khi có cơ hội lan tỏa sức hấp dẫn của thức uống này đến mọi người trên khắp thế giới”.

Dựa trên triết lý quản lý “Khách hàng là trên hết”, sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng xây dựng cuộc sống khỏe mạnh và thịnh vượng, đồng thời góp phần tạo nên một xã hội bền vững. ITO EN cam kết cung cấp trà Nhật Bản với hương vị và giá trị tốt nhất đến cho khách hàng ở mọi lứa tuổi.

Để hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn là trở thành công ty trà toàn cầu, ITO EN sẽ tiếp tục quảng bá Oi Ocha như một thương hiệu đại diện của Nhật Bản trên toàn thế giới, kết nối với văn hóa trà ở nhiều khu vực trên toàn thế giới để tạo nên một văn hóa trà và thị trường trà mới trên quy mô toàn cầu thông qua công nghệ, chuỗi giá trị của ITO EN. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào cuộc sống khỏe mạnh và thịnh vượng của khách hàng tại Nhật Bản và trên toàn thế giới.