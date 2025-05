Nhiều doanh nghiệp khai khoáng tại Quảng Trị gặp khó

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, trong tháng 4/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh giảm 3,58% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố mùa vụ của một số ngành như sản xuất tinh bột sắn, phân bón; đồng thời, nhiều nhà máy điện gió tạm nghỉ để bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của Quảng Trị tăng 5,60% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,21%, nhờ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đưa vào hoạt động một số dự án mới.

Ở chiều ngược lại, ngành khai khoáng sụt giảm mạnh 35,07%, do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong khai thác, các mỏ quặng hoạt động hạn chế hoặc chưa được gia hạn hợp đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của Quảng Trị trong 4 tháng đầu năm đạt 12.514,5 tỷ đồng, tăng 10,81% so với cùng kỳ (loại trừ yếu tố giá tăng 7,41%). Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 10.150,1 tỷ đồng, chiếm 81,11% và tăng 11,77%. Các nhóm hàng tăng mạnh gồm: ô tô các loại tăng 18,05%; lương thực, thực phẩm tăng 16,41%; hàng may mặc tăng 14,40%; đồ gia dụng tăng 12,97%.

Doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.760,3 tỷ đồng, tăng 13,03%, trong đó lưu trú tăng 11,57% và ăn uống tăng 13,13%. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 1 tỷ đồng, tăng 10,42%; doanh thu dịch vụ khác đạt 603,1 tỷ đồng, tăng 8,94%.

Tổng doanh thu vận tải 4 tháng đầu năm ước đạt 873,2 tỷ đồng, tăng 9,14% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách tăng 8,95%, hàng hóa tăng 9,24% và dịch vụ hỗ trợ tăng 8,86%.

Về ngân sách, tính đến ngày 15/4/2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.444 tỷ đồng, đạt 29% dự toán địa phương và 31% dự toán Trung ương. So với cùng kỳ năm 2024, mức thu này tăng 30,6%. Trong đó, thu nội địa đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 28,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 373 tỷ đồng, tăng 30%.

Một điểm sáng đáng ghi nhận là tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách do địa phương quản lý trong tháng 4 tăng tới 34,84% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư tăng 35,54% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm, khi mới chỉ đạt 11,01% kế hoạch năm.

Từ đầu năm đến ngày 15/4/2025, tỉnh Quảng Trị có 133 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 15 doanh nghiệp (tương đương +12,71%) so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đăng ký đạt 1.159,25 tỷ đồng, tăng mạnh 715,02 tỷ đồng (+160,96%). Bình quân mỗi doanh nghiệp thành lập mới có vốn đăng ký khoảng 8,72 tỷ đồng, cao gần gấp 2,3 lần so với mức bình quân năm 2024 là 3,76 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm, 76 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14 đơn vị (-15,56%) so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tổng số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động trong giai đoạn này đạt 209 doanh nghiệp, tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 294 đơn vị, tăng 17,60% (+44 doanh nghiệp); trong khi số doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động là 22 doanh nghiệp, giảm nhẹ 4,35% (-01 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm 2024.