Kết nối các công ty dệt may từ châu Á, châu Âu tới Việt Nam

Với những lợi thế cạnh tranh cao của ngành dệt may Việt Nam ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu, Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến Thương mại - Vietrade) hợp tác với Tập đoàn Mess Frankfurt (CHLB Đức) tổ chức Triển lãm Thương mại Quốc tế về May mặc, Dệt may và Công nghệ Dệt may (VIATT 2024) hàng năm.

Phiên bản VIATT lần đầu tiên sẽ được ra mắt từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2024 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là sự kiện hàng đầu khu vực Đông Nam Á được tổ chức lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được tổ chức đúng thời điểm doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung ứng vào mùa xuân.

Năm đầu tiên tổ chức, triển lãm dự kiến sẽ thu hút hơn 500 nhà trưng bày trên tổng diện tích khoảng 18.000 m2 và khoảng 35.000 khách tham quan. Bà Wendy Wen, Giám đốc điều hành của Messe Frankfurt Hồng Kông cho rằng, triển lãm sẽ bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị dệt may.

“Mạng lưới của chúng tôi, với liên kết hơn nửa triệu chuyên gia dệt may trên toàn cầu và đã tổ chức hơn 50 hội chợ thương mại dệt may quốc tế trên 11 quốc gia khác nhau, sẽ hỗ trợ toàn diện cho VIATT", bà Wendy Wen nhấn mạnh.

Cũng theo bà Wen, với hơn 30 năm kinh nghiệm tổ chức Triển lãm Dệt may Intertextile tại Trung Quốc và mở rộng sang ngành dệt may đang phát triển với tốc độ cao ở Việt Nam. Đến nay, Intertextile đã trở thành chuỗi hoạt động có ảnh hưởng lớn nhất trong mạng lưới chuyên môn của Messe Frankfurt, với phạm vi rộng lớn nguồn tài nguyên về vải may mặc, hàng dệt gia dụng và hàng dệt may theo đơn đặt hàng.

Trao đổi về tiềm năng của sự kiện, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết Việt Nam đã nổi lên là một trong 3 nước xuất khẩu hàng dệt may hàng đầu thế giới, với mức tăng trưởng đặc biệt cao, bình quân gần 20% trong 10 năm qua.

Khi các công ty tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và Việt Nam đang sở hữu các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng, thị trường này được dự đoán sẽ thu hút nhiều đầu tư hơn nữa. Yếu tố sản xuất xanh và sản phẩm bền vững cũng đang ngày càng trở nên quan trọng.

Hội chợ năm 2024 sẽ quy tụ các nhà trưng bày trong nước và quốc tế hoạt động trong nhiều phân ngành của thế giới từ hàng may mặc, vải và phụ kiện may mặc, sợi và xơ, in kỹ thuật số, hàng dệt gia dụng, hàng dệt kỹ thuật và sản phẩm không dệt, gia công hàng dệt, máy dệt....