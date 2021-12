Khai trương thành công căn hộ mẫu Vogue Condosuites

Sự kiện khai trương nhà mẫu dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western đã thu hút hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư cùng một số nghệ sỹ trong đó có Á hậu Trương Thị May tham quan trải nghiệm, tạo nên hấp lực mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng.

Dự án nhận được sự phản hồi tích cực của thị trường khi đông đảo khách hàng, nhà đầu tư tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đến tham quan, trải nghiệm thực tế căn hộ Vogue Condosuites và ký kết hợp đồng tại dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western trong ngày đầu tiên khai trương nhà mẫu.

Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western toạ lạc trên cung đường Trường Sa - Võ Nguyên Giáp (Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) tiên phong với mô hình Vogue Integrated Resort, mang đến làn gió mới trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng phân khúc hạng sang.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Tuấn Hào - Phó giám đốc Khối Phát triển kinh doanh Tập đoàn Danh Khôi cho biết mô hình nghỉ dưỡng mới với các trải nghiệm hấp dẫn hướng tới những vị khách thế hệ trẻ thành đạt, mục tiêu chính là mang đến kỳ nghỉ tuyệt vời cho du khách, từ đó gia tăng thời gian lưu trú và kích thích chi tiêu du lịch.

Đây là một phần trong chiến lược kích cầu kinh tế du lịch Đà Nẵng và phát triển mang tính bền vững của Tập đoàn Danh Khôi tại thị trường trọng điểm của miền Trung.

Để thực hiện mục tiêu, Tập đoàn Danh Khôi đã hợp tác với các đối tác uy tín, giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực, trong đó có Tập đoàn Best Western Hotels & Resorts - thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, đem đến một đẳng cấp khác biệt và những trải nghiệm cá nhân hoá dành cho du khách.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Danh Khôi còn hợp tác với Công ty Cổ phần Xây dựng Central, Công ty Cổ phần D&D Engineering Construction, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Vertical Studio, Tập đoàn Anabuki Kosan tại Việt Nam…

Đại diện Nhà phát triển dự án Tập đoàn Danh Khôi, Chủ đầu tư Công Ty Cổ Phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước cùng các đối tác quốc tế cắt băng khánh thành, chính thức khai trương nhà mẫu.

Là khách mời tham dự sự kiện, Á hậu Trương Thị May chia sẻ niềm tự hào khi trở thành một trong những nghệ sỹ đầu tiên tại Việt Nam được trải nghiệm không gian sống đậm phong cách thời trang và nghệ thuật tại căn hộ Vogue Condosuites - căn hộ du lịch flagship tiên phong tại Việt Nam.

Trương Thị May cùng các nhà đầu tư tham quan, trải nghiệm thực tế không gian nội thất đậm chất thời trang theo phong cách Retro của căn hộ Vogue Condosuites, hiện đang được thế hệ Millennials yêu thích. Với dòng sản phẩm flagship này, các nhà đầu tư có thêm một lựa chọn đầy tiềm năng để đón đầu làn sóng tăng trưởng du lịch sắp tới của Đà Nẵng.

Trong tuần lễ khai trương, nhiều hoạt động trình diễn thú vị như roadshow, nhảy flashmob được tổ chức tại nhiều điểm đến biểu tượng của thành phố Đà Nẵng như Cầu Rồng, sông Hàn… đã tạo nên không khí sôi động tại thành phố biển.

Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western bên Vịnh Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) của Tập đoàn Danh Khôi được dự đoán sẽ trở thành điểm đến yêu thích của thế hệ Millennials khi tiên phong trong mô hình Vogue Integrated Resort với dòng sản phẩm Vogue Condosuites.

Đây là loại hình căn hộ du lịch tập trung vào tính thời trang, sự sành điệu kết hợp với tiêu chuẩn phòng suite của khách sạn. Dòng sản phẩm này được xem như “thế hệ căn hộ du lịch flagship” cá nhân hóa trải nghiệm, từ việc nghiên cứu sở thích của du khách cho đến những ấn tượng từng có của du khách tại các resort chủ đề trên thế giới.



Tổ hợp nghỉ dưỡng có hệ tiện ích tích hợp, hướng đến trải nghiệm nghệ thuật được đầu tư bài bản như Phim trường Hollywood, Phòng thu âm La Scala, Phố thời trang Milan, Khu Biểu diễn nghệ thuật Aria Art, Trung tâm hội nghị Ballroom Rome… Bên cạnh đó là hàng loạt các tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng thời thượng như Rooftop Grill & Bar, Beer Hub Brussels, Babylon BBQ Garden, Nhà hàng Panorama, Dòng sông lười Seine, Hồ bơi Maldives, Ốc đảo Morocco, Hồ bơi tràn bờ view biển, hệ thống Olympus Gym, Yoga Bay, Vườn Zen…

* Thông tin chi tiết:

Văn phòng giao dịch: 89 Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Dự án: Số 2 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Website: https://ariadanang.com/

Hotline: 0911 247 339.