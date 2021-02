Khai xuân, vàng trong nước lao dốc theo giá thế giới, USD tăng vọt

Giá vàng thế giới tuột mốc 1.800 USD/oz dưới sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, khiến giá vàng miếng trong nước mất hơn nửa triệu đồng mỗi lượng trong phiên khai xuân 17/2. Trái lại, giá USD tự do tăng mạnh so với trước Tết, lên gần 23.800 đồng.

Lúc gần 12h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,35 triệu đồng/lượng và 56,9 triệu đồng/lượng.

So với mức giá trước khi nghỉ Tết, vàng miếng hiện rẻ đi 550.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác dao động trên 55 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 54,2 triệu đồng/lượng và 55,1 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 54,61 triệu đồng/lượng và 55,31 triệu đồng/lượng.

Một số doanh nghiệp kim hoàn cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung các sản phẩm vàng để phục vụ nhu cầu mua vàng cầu may của người dân trong dịp ngày Thần Tài 10/2 âm lịch. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng lường trước khả năng nhu cầu mua vàng ngày Thần Tài năm nay giảm so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Một đại diện của Phú Quý cho biết khối lượng vàng mà doanh nghiệp này chuẩn bị để cung cấp ra thị trường trong dịp ngày Thần Tài sắp tới có ít hơn so với mọi năm. Để giảm tình trạng người dân phải xếp hàng mua vàng trong bối cảnh dịch bệnh, công ty áp dụng phương thức đặt mua trước rồi nhận vàng sau tại cửa hàng. Ngoài ra, công ty cũng cho biết sẽ áp dụng đầy đủ các biện pháp chống dịch của cơ quan chức năng như yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt…

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 12h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.792 USD/oz, giảm 2,5 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ, giá vàng giảm 24,9 USD/oz, tương đương giảm gần 1,4%, còn 1.794,5 USD/oz.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương khoảng 49,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ 7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Đêm qua, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất từ tháng 2/2020. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên thường chịu áp lực giảm giá trong môi trường lãi suất tăng.

Tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế hiện không có nhiều thay đổi so với trước kỳ nghỉ Tết, với chỉ số Dollar Index dao động quanh ngưỡng 90,7 điểm.

Trong nước, giá USD tự do tăng mạnh. Tại Hà Nội sáng nay, giá USD tự do phổ biến ở mức 23.700 đồng (mua vào) và 23.780 đồng (bán ra), tăng 150 đồng so với trước khi nghỉ Tết.

Tại Vietcombank, USD đang được niêm yết giá ở mức 22.930 đồng và 23.110 đồng.