Khám phá hành trình trải nghiệm vàng son nơi phố hội

Bắt đầu cho chuỗi hành trình khám phá này chính là sự kiện “Trải nghiệm vàng son - Tăng tốc bứt phá”. Tại đây, nghi thức ký kết chiến lược giữa chủ đầu tư và các đại lý đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại sự kiện, Đại diện chủ đầu tư dự án Hoian d’Or đã phổ biến các thông tin quan trọng của dự án, đồng thời “truyền lửa” cho đội ngũ chuyên viên tuyến đầu tham gia triển khai dự án Hoian d’Or trong giai đoạn tới.

Nghi thức ký kết đại lý chiến lược phân phối dự án Hoian d’Or.

Ông Vũ Văn Thành, Tổng giám đốc công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp xúc động: “Đây có lẽ là phút giây tôi mong chờ nhất sau bao ngày ấp ủ để đón Quý vị về với Hội An và tận mắt chứng kiến đứa con tinh thần của tập thể Hoian d’Or đã thay đổi diện mạo thần tốc như thế nào mặc cho ngày hay đêm, bất kể nắng mưa hay dịch bệnh. Tất cả tình yêu, chúng tôi dành cả cho Hoian d’Or và Hội An. Hoian d’Or được kiến tạo trên tinh thần vừa gìn giữ, tôn tạo, bồi đắp cho những giá trị cốt lõi của Hội An, vừa thổi vào những ngôn ngữ mới, làm đa dạng cho văn hóa, kiến trúc nơi đây. Vậy nên những nét văn hóa ở đâu đã mai một, du khách vẫn có thể tìm thấy ở Hoian d’Or”.

“Trong sự kiện lần này, tôi muốn tất cả chúng ta cùng gặp gỡ, động viên tinh thần và cùng nhau cố gắng vì mục tiêu chung lan tỏa vàng son – tăng tốc bứt phá cùng Hoian d’Or. Tại Hoian d’Or, mỗi một chuyên viên kinh doanh chính là một chiến binh, một đại sứ lan tỏa giá trị vàng son và vinh dự trao đi cơ hội vàng đầu tư sinh lời không giới hạn cho các nhà đầu tư tiên phong tại tuyến phố Maison de Ville của dự án”, bà Trần Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sale & Marketing dự án Hoian d’Or nhấn mạnh.

Tiếp nối hành trình, đoàn di chuyển đến điểm trải nghiệm đầu tiên là khu phố cổ và cùng thả đèn hoa đăng trên sông Hoài. Tại đây, tất cả được khám những ngôi nhà cổ, hội quán, đình chùa… của phố Hội với kiểu cách kiến trúc giao thoa các nền văn hóa Á châu từ thế kỷ XVI-XVII. Dưới những hàng ngói âm dương trùng điệp tựa như những nhịp phách trên một cung đàn là nếp sống hiền hòa, chậm rãi nhưng không kém phần ấm áp, hồn hậu. Bên những trục phố xếp hình bàn cờ, du khách được đắm mình trong không khí buôn bán tấp nập của những cửa hiệu và thưởng thức những món ăn trứ danh phố Hội.

Hơn 150 chuyên viên kinh doanh tham quan thực tế tiến độ thi công dự án Hoian d’Or.

Một điểm nhấn đặc biệt trong hành trình “Trải nghiệm vàng son” là du khách sẽ được tham quan quần thể dự án Hoian d’Or bằng đường thủy xuôi theo sông Thu Bồn - dòng chảy hiền hòa đã bồi đắp không chỉ phù sa màu mỡ mà cả văn hóa, lịch sử và thiên nhiên Hội An.

Và giờ đây, sông Thu Bồn một lần nữa ôm trọn lấy đảo nghỉ dưỡng Hoian d’Or với tổng diện tích 24,48 ha. Trăm nghe không bằng một thấy, thay vì những hình ảnh và thước phim như trước đây, các chuyên viên kinh doanh được trải nghiệm thực tế và nắm bắt trọn vẹn về vị trí, liên kết vùng, quy hoạch tổng thể lẫn tiến độ thi công của dự án.

Nhiều người không khỏi bất ngờ vì chỉ sau 6 tháng thi công, dự án đã thành hình thành dáng từ một ốc đảo hoang sơ. Đặc biệt, các dãy shophouse thuộc phân khu Maison de Ville đều đang trong giai đoạn cất nóc và hoàn thiện.

Tiếp tục xuôi theo sông Thu Bồn, đoàn đặt chân tới điểm đến cuối cùng của hành trình trải nghiệm: rừng dừa Bảy Mẫu. Tại đây, du khách được khám phá khung cảnh thiên nhiên trù phú khi lênh đênh trên chiếc thuyền thúng giữa bạt ngàn rừng dừa lên tới 200 ha. Mọi người đều hào hứng tham gia vào các hoạt động lý thú như biểu diễn xiếc thuyền thúng, giăng lưới bắt cá, làm đồ lưu niệm bằng lá dừa…

Chị Nguyễn Nhung - một chuyên viên kinh doanh trong đoàn cho biết dù đã đến Hội An nhiều lần nhưng phải đến buổi trải nghiệm này, chị mới cảm nhận rõ nét về một Hội An với đầy đủ mọi hình thái văn hóa, lịch sử, kiến trúc, con người và thiên nhiên nhiên giao hòa một cách diệu kỳ.

“Khi tham gia vào đội ngũ bán hàng dự án Hoian d’Or, tôi tự nhận thức rằng mình không đơn giản chỉ là bán một cái nhà trên một mảnh đất, mà còn giúp nhà đầu tư hiểu, đóng góp giá trị và nhận lại giá trị tối đa từ Hội An. Đây chính là sự kiện tiếp thêm động lực để chúng tôi chuẩn bị cho sự “tăng tốc bứt phá”, trao đi cơ hội đầu tư vàng khi Hội An bừng sáng trở lại và sẵn sàng bùng nổ thời gian tới”, chị Nhung chia sẻ.

Thông tin chi tiết:

Hoian d’Or - Đảo nghỉ dưỡng Văn hóa - Sinh thái - Thương mại liền kề phố cổ Hội An

