Khám phá những căn hộ thông minh đầu tiên tại Bắc Giang

Theo chia sẻ từ đại diện BV Land, người dân Bắc Giang thuộc nhóm luôn sẵn sàng và nhạy bén đón nhận xu hướng chuẩn sống mới. Thay vì lựa chọn căn hộ truyền thống, họ tìm kiếm và “chuộng” căn hộ thông minh. Khảo sát này đưa ra nhận định rằng, xuất phát từ thu nhập bình quân đầu người gia tăng dẫn tới yêu cầu về chất lượng cuộc sống của người dân Bắc Giang ngày càng khắt khe, tiệm cận với chuẩn mực sống quốc tế.

Nhìn từ xu hướng phát triển thị trường bất động sản, căn hộ thông minh đã trở thành dòng sản phẩm ngày càng được ưa chuộng. Bắc Giang cũng không nằm chệch quỹ đạo chuyển động đó khi những căn hộ thông minh BV Diamond Hill xuất hiện, ngay lập tức thu hút sự quan tâm của lượng lớn khách hàng. Với ứng dụng công nghệ 4.0 trong vận hành căn nhà, tổ hợp bất động sản cao cấp BV Diamond Hill tiên phong đưa chuẩn sống quốc tế với công nghệ thông minh về Bắc Giang.

Trải nghiệm sống bằng một điểm chạm

Nếu trong căn nhà truyền thống trước đây, bạn sẽ cần tới hàng chục công tắc để điều khiển các thiết bị trong nhà. Nhưng với căn hộ thông minh BV Diamond Hill, tất cả các đồ dùng như cửa vào, điều hòa, đèn, bình nóng lạnh, camera an ninh… đều được vận hành chỉ bằng nút ấn thông minh.

Căn hộ BV Diamond Hill được bàn giao theo tiêu chuẩn với các thiết bị cao cấp, thông minh đến từ thương hiệu hàng đầu quốc tế. Trở về nhà sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, cư dân tương lai BV Diamond Hill sẽ có khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống bằng nút chạm thông qua smart phone, thậm chí bằng giọng nói.

Bước chân vào ngôi nhà, hệ thống đèn downlight với thương hiệu đến từ Roman hay Rạng Đông đã tự cảm ứng bật sáng, chào đón chủ nhân trở về. Tiếp đến là trải nghiệm thư giãn hoàn toàn dưới làn nước ấm sau một hành trình di chuyển trong tiếng ồn và khói bụi trên phố về nhà, với dòng nước ấm từ bình nóng lạnh đã bật sẵn bằng thao tác hẹn giờ trên smartphone. Gia chủ còn được tận hưởng bữa tối nhanh chóng nhờ hệ thống bếp điện thông minh.

Trở thành chủ nhân của căn hộ BV Diamond Hill thì đồng nghĩa bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng về sự xuất hiện của người lạ tới gõ cửa căn nhà mình bởi hệ thống an ninh được kiểm soát thông minh bằng nhiều lớp. Mỗi căn hộ sẽ được lắp đặt các màn hình Indoor Station. Sảnh vào căn hộ tại tầng 1 sẽ được gắn nút chuông có thể gọi lên từng căn hộ. Đặc biệt, các căn hộ đều được trang bị khóa điện tay gạt ngang 5A SYSTEMS. Gia chủ có thể lựa chọn sử dụng bằng thẻ từ hoặc nhập mã số để mở khoá cửa. Thiết bị cao cấp với tính năng bảo mật cao này giúp gia chủ hoàn toàn an tâm về an ninh.

Nhờ ứng dụng công nghệ thông minh, chi phí vận hành được giảm thiểu đáng kể. Trải nghiệm về một cuộc sống mới cũng được nâng tầm trong không gian sống được tối ưu nhất về tiện ích và công năng. Thiết kế thiết bị tinh xảo, sang trọng và đẳng cấp sẽ mang đến sự hài lòng cho chủ nhân tương lai.

Trải nghiệm cuộc sống thông minh chỉ bằng một điểm chạm.

Một cuộc sống trọn vẹn tại Diamond Hill

Căn hộ BV Diamond Hill được bàn giao theo tiêu chuẩn liền tường với hệ thống nội thất cơ bản như sàn gỗ, tường sơn nhiều lớp, thiết bị vệ sinh… Tổ hợp bất động sản cao cấp BV Diamond Hill mang đến các loại hình căn hộ với diện tích đa dạng, từ 67,7 m2 - 85,1 m2 đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Điểm cộng của dự án còn đến từ thiết kế mặt bằng thông minh vượt trội, tối ưu hoá diện tích sử dụng trong từng khu vực chức năng. Khoảng không gian chức năng như phòng khách, phòng bếp đều được sắp xếp thông minh nhằm tối đa không gian sinh hoạt đồng thời tăng sự kết nối, tương tác giữa các thành viên trong gia đình.

Giải pháp vận hành thông minh, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, thiết kế không gian sống tối ưu là những lý do khiến BV Diamond Hill được dự báo sẽ trở thành dòng sản phẩm “đắt” khách trên thị trường.

Khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 70% giá trị căn hộ trong vòng 12 tháng đầu với mức tài chính ban đầu 299 triệu đồng. Khách hàng thanh toán 95% giá trị căn hộ trước hạn bằng vốn tự có trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán sẽ được hưởng chiết khấu 2,3%.

Khách hàng thanh toán trước hạn từng phần bằng vốn tự có sẽ được hưởng lãi suất chiết khấu 8.5%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Khách hàng mua từ căn hộ thứ hai trở lên hoặc người thân của khách mua sẽ được hưởng mức chiết khấu ưu đãi là 1%.

30 khách hàng đầu tiên còn được tặng iPhone 13 Pro Max.

