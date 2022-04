Khan hiếm nguồn cung, nhà đầu tư săn lùng bất động sản nghỉ dưỡng mặt tiền biển

Nhà đầu tư dồn tiền vào kênh bất động sản khiến thị trường đã khan hiếm trở nên khan hiếm hơn. Đặc biệt phân khúc nghỉ dưỡng đang khởi sắc, nhà đầu tư ráo riết săn lùng sản phẩm mặt tiền biển vị trí đắt giá như tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

LO LẠM PHÁT, BẤT ỔN, TIỀN ĐỔ VÀO BẤT ĐỘNG SẢN

Từ đầu năm đến nay, sau những biến động bất ngờ của tình hình kinh tế - chính trị thế giới, tỷ lệ lạm phát có xu hướng tăng, dòng tiền tiếp tục đổ vào lĩnh vực bất động sản. Đây được xem là một phương án giúp bảo toàn dòng vốn trước rủi ro, tránh sự bất ổn định ở những kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng...

Theo Savills Việt Nam đánh giá, trước những biến động như chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng tài chính, có 3 kênh trú ẩn tài sản lớn là dầu mỏ, kim loại quý và bất động sản.

“Khi tỷ lệ lạm phát có xu hướng tăng do những bất ổn về chiến tranh, kinh tế - chính trị thế giới, nguồn tài chính đầu tư vào bất động sản được xem là một phương án giúp bảo toàn dòng vốn trước rủi ro. Điều này giúp họ bảo toàn giá trị tài sản, đồng thời tránh sự bất ổn định ở những kênh đầu tư khác”.

Đặc biệt, tại Việt Nam, trong thời gian qua, nguồn cung bất động sản vẫn rất hạn chế. Chính vì vậy, trong bối cảnh bất ổn kinh tế - chính trị thế giới, lạm phát tăng nhanh và nguồn cung khan hiếm, thị trường bất động sản được đánh giá sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới và là kênh đầu tư giúp giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh lạm phát.

Sự khan hiếm nguồn cung bất động sản diễn ra ở hầu hết các phân khúc, đặc biệt khi du lịch bắt đầu mở cửa, ngành nghỉ dưỡng tăng tốc trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hàng đầu đồng nghĩa nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng ở trong tình trạng được săn lùng mạnh mẽ nhờ tiềm năng tăng giá và tính thanh khoản cao.

Báo cáo thị trường bất động sản nghỉ dưỡng của DKRA Vietnam cho thấy trong quý 1/2022, phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, tính chung ba tháng đầu năm ghi nhận chỉ có 12 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 1020 căn. Tỉ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 57%, nhưng tăng gấp 2, 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Mặc dù vậy, ở phân khúc này có sự phân bố không đồng đều về nguồn cung và sức cầu thị trường giữa các dự án và khu vực, tập trung phần lớn tại một số khu vực phát triển mạnh về nghỉ dưỡng.

NHÀ ĐẦU TƯ CHẠY ĐUA SĂN LÙNG SẢN PHẨM "VỪA MỚI VỪA HIẾM"

Ông Đặng Quốc Đạt, nhà đầu tư có hơn 10 năm kinh nghiệm với thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng - Quảng Nam cho biết, sản phẩm mới xuất hiện tại khu vực hiện chỉ “đếm trên đầu ngón tay” trong khi hầu hết các sản phẩm có chất lượng tốt, được triển khai ở những vị trí đắc địa, đặc biệt là chạy dọc mặt tiền biển Đà Nẵng, Quảng Nam đã được giới đầu tư chạy đua sở hữu từ trước đó. Hiện các dự án sở hữu pháp lý vững chắc, vị trí tiềm năng khai thác, có tiến độ xây dựng tốt cũng đang được các nhà đầu tư tranh giành sở hữu.

Đặc biệt, khi khách quốc tế “đổ bộ” Việt Nam sau giai đoạn dịch bệnh, du lịch nội địa tăng tốc vô cùng mạnh mẽ chính là “bảo chứng” để các nhà đầu tư ráo riết tìm kiếm sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng.

Ông Đặng Quốc Đạt cho rằng, quỹ đất mặt biển tại những “vị trí vàng” dọc cung đường từ Đà Nẵng đi Quảng Nam hiện còn rất ít. Ông Đạt lấy ví dụ, hiện mới nhất và đang ra hàng có 69 căn biệt thự LegaSea Villas mang phong cách “thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao” thuộc dự án Shantira Beach Resort & Spa rộng 8,6ha và đặc biệt ôm trọn hơn 1,5ha mặt biển riêng, đây là vị trí hiếm hoi còn sót lại tại mặt biển An Bàng.

Shantira Beach Resort & Spa chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút lái xe, nằm trên tuyến đường ven biển đẹp bậc nhất khu vực. Với toạ độ vàng khám phá, thăm quan với rất nhiều kỳ quan bao bọc: 5 phút đến Phố cổ Hội An, 1 giờ đến Thánh địa Mỹ Sơn, 20 phút tới Đà Nẵng, 2 giờ tới Huế… thuộc cung đường thăm quan, thám hiểm Huế - Quảng Bình nên ngay khi xuất hiện đã tạo ra “cơn sốt” đầu tư tại khu vực.

Để nhanh chóng đón sóng nghỉ dưỡng, tiến độ xây dựng dự án cũng đang được đẩy nhanh, dự kiến cuối năm nay có thể đi vào hoạt động. Đây chính là lý do thuyết phục nhà đầu tư an tâm xuống tiền vì khả năng khai thác dòng tiền trong tương lai gần.

Dự án được đẩy nhanh tiến độ để sẵn sàng vận hành vào quý 4/2022.

Thêm vào đó, dự án được phát triển bởi Tập đoàn Royal Capital Group có 23 năm uy tín, kinh nghiệm cung cấp sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tại Hội An. Hơn nữa, Royal Capital Group cũng đã và đang đầu hàng loạt dự án tầm cỡ như Royal Hoi An - MGallery, Royal Riverside Hoi an, Royal River Suite Hoi An,… với lượng khách hàng lưu trú nội địa và quốc tế rất lớn.

Bên cạnh đó, Shantira LegaSea Villas còn được vận hành bởi Wyndham Hotels & Resorts, tập đoàn quản lý khách sạn chuyên nghiệp đang vận hành hơn 9300 khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở 90 quốc gia trải dài khắp 6 châu lục nhằm đảm bảo một chất lượng mang tiêu chuẩn quốc tế.

Giữa bối cảnh bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Quảng Nam gần như “ngủ đông” suốt 2 năm qua, vừa mới tỉnh dậy. Sự xuất hiện hiếm hoi của sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng Shantira LegaSea Villas chính là cơ hội kim cương để nhà đầu tư sở hữu bất động sản mặt biển với mức giá tốt, trước khi thị trường tăng trưởng phi mã, thiết lập mặt bằng giá mới.