Khởi động mùa giải: Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup

Sau thành công của hai mùa giải, Dalat Best Dance Crew - Hoa Sen Home International Cup đã trở thành sân chơi vũ đạo uy tín và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nhảy trong nước và khu vực Đông Nam Á. Mới đây, ban tổ chức Dalat Best Dance Crew - Hoa Sen Home International Cup đã chính thức khởi động mùa giải năm 2024 trong sự chờ đón của đông đảo các nhóm nhảy trong và ngoài nước.

Là giám khảo của cả hai mùa giải trước, Biên đạo Viết Thành cảm thấy vô cùng hứng khởi khi Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup chính thức khởi động mùa giải thứ 3. Hình ảnh khán giả đông đúc và vô cùng nhiệt tình tạo nên sức nóng cho cuộc thi giữa cái lạnh của Đà Lạt là một trong những điều mà anh nhớ nhất.

Với Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup, Viết Thành nói: “Tôi ấn tượng bởi các đội thi đã tiến bộ rất nhanh chỉ sau một thời gian ngắn từ các vòng loại đến đêm chung kết. Đặc biệt, năm ngoái có thêm các đội quốc tế đã tạo nên ẩn số lớn với Việt Nam. Tôi mong muốn năm nay sẽ có nhiều phút giây căng thẳng, hồi hộp hơn nhiều khi có thêm đội Nhật Bản. Và hi vọng các đội của Việt Nam sẽ biết rút kinh nghiệm từ năm ngoái để năm nay có những màn trình diễn tốt hơn”.

Với chủ đề “Be You, Be Unique - Khẳng định chất tôi”, ban tổ chức Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup mong muốn tìm kiếm màu sắc cá nhân - điều riêng biệt định hình cá tính, sự khác biệt của thế hệ trẻ hiện nay thông qua các màn trình diễn vũ đạo bùng nổ. Các tiết mục vũ đạo sôi động sẽ thể hiện tinh thần nhiệt huyết, khẳng định chất riêng của mỗi nhóm, mỗi cá nhân và lan tỏa những năng lượng tích cực, đam mê nhảy múa đến với tất cả mọi người.

Biên đạo Viết Thành cảm thấy thích thú với chủ đề “Be You, Be Unique - Khẳng định chất tôi” năm nay. Nam biên đạo khẳng định việc tách phần thi battle và phần thi showcase ra riêng càng tạo nên nhiều phút giây căng thẳng hơn. Đồng thời, chất riêng trong chủ đề năm nay càng được các nhóm nhảy thể hiện rõ hơn ở từng phần thi.

Dàn Ban khám khảo quyền lực của Dalat Best Dance Crew 2023 – Hoa Sen Home International Cup.

Theo ban tổ chức công bố, thể lệ và quy mô cuộc thi năm nay có ít nhiều thay đổi. Theo đó, Bảng Phong trào mở rộng năm nay sẽ là sự quy tụ của 18 nhóm nhảy Phong trào tại tỉnh Lâm Đồng, các nhóm Phong trào khách mời tại khu vực Tây Nguyên và các nhóm Phong trào thuộc các trường Đại học tại TP.HCM. Là giám khảo đồng hành xuyên suốt của các mùa giải, biên đạo Viết Thành cũng không giấu được sự hồi hộp và mong đợi trước sự mới mẻ năm nay. Anh cảm thấy hồi hộp và khẳng định: “Bảng Phong trào luôn là một ẩn số. Tôi luôn trông đợi những sự bùng nổ cũng như sự sáng tạo không giới hạn của các bạn trẻ trong cuộc thi”.

Nói về tiêu chí chấm điểm của mình ở Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup, Viết Thành cho hay: “Cách các bạn thể hiện nghệ thuật mà mình đại diện; Cách sáng tạo thế nào? Sự kết hợp ra sao? Cũng như kỹ thuật các bạn sử dụng có hợp lý với tổ hợp bạn dùng hay không sẽ là những gì mà tôi lưu ý khi chấm thi. Đặc biệt, khi kết hợp với âm nhạc mọi thứ có hợp lý, chỉnh chu không? Phần showcase các bạn sẽ trình diễn như thế nào? tạo ấn tượng ra sao cũng tác động rất nhiều đến điểm thi của bạn”.

Sắp tới đây, vào ngày 9/3/2024 sẽ chính thức diễn ra vòng bán kết Bảng Phong trào mở rộng giữa các đội ở khu vực TP.HCM. Bán kết diễn ra tại Hội trường Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các nhóm nhảy trình diễn 01 bài thi do nhóm tự biên đạo, dàn dựng và tuyệt đối không được sao chép một phần hoặc toàn phần các bài nhảy khác. Thời lượng cho mỗi bài dự thi là từ 3-5 phút theo chủ đề tự do nhưng không có liên quan đến các yếu tố bạo lực, xúc phạm, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, nghề nghiệp. Buổi bán kết sẽ chọn ra 4 nhóm nhảy xuất sắc nhất đại diện TP.HCM tham gia vòng chung kết Bảng phong trào mở rộng diễn ra tại Đà Lạt vào đêm 29/04/2024.

Chương trình Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup do Hệ thống Siêu thị VLXD và Nội thất Hoa Sen Home và thương hiệu Ống Nhựa Hoa Sen (Tập đoàn Hoa Sen) phối hợp với Tỉnh đoàn Lâm Đồng và Công ty Truyền Thông Bee tổ chức.