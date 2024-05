Kiến tạo cuộc sống xanh thông qua nền kinh tế tuần hoàn cùng Far Eastern Polytex Viet Nam

Far Eastern Polytex Vietnam là một công ty con của Tập đoàn Far Eastern New Century Corporation (FENC). FENC là nhà sản xuất rPET đạt tiêu chuẩn thực phẩm và sợi polyester tái chế từ rác thải đại dương lớn nhất thế giới.

Với sứ mệnh biến phát triển bền vững về môi trường thành hiện thực. Trước khi nền kinh tế tuần hoàn trở thành chủ đề chính trong bối cảnh hiện nay, FENC đã đi trước các công ty cùng ngành.

Là người sáng lập nhà máy tái chế chai PET đầu tiên ở Đài Loan, Công ty liên tục nâng cấp công nghệ tái chế, tái chế chất thải và biến chúng thành nhiều ứng dụng rPET chất lượng cao, bao gồm bao bì thực phẩm và phi thực phẩm, quần áo chức năng, giày dép, vật liệu, hàng gia dụng và vật liệu ô tô.

Phân loại chai PET tại nguồn, thu gom và tái chế bằng máy tái chế PET.

Để củng cố hơn nữa vị thế dẫn đầu của mình và thực hiện chuyển đổi xanh trong ngành polyester, FENC đã triển khai nhiều dự án nhằm mở rộng năng lực tái chế tại các nhà máy hiện có ở Đài Loan, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng như các nhà máy rPET gần như đã hoàn thành ở Việt Nam, Malaysia và Philippines, thúc đẩy động lực xanh trên toàn thế giới.

Là một phần của hành trình hướng tới sự bền vững, FEPV tái chế chai PET từ các địa điểm của AEON Mall và tái sinh thành nhựa rPET làm nguyên liệu cho các sản phẩm mới. Sự hợp tác này đánh dấu dự án tái sinh rPET khép kín đầu tiên tại Việt Nam, thu hút sự chú ý về sự hợp tác nhiều hơn trong tương lai.

ECO năm 2024 là sự kiện đáng chú ý vì cuộc sống Xanh thông qua chuỗi hoạt động đổi rác thải lấy quà tặng có giá trị, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về cách sử dụng chai PET thải có thể có một cuộc sống khác thông qua các hoạt động tái chế.

Đổi chai PET đã qua sử dụng để nhận vớ tái sinh trong sự kiện năm 2023.

Sự kiện ECO tại AEON MALL sẽ diễn ra trên khắp Việt Nam từ ngày 25/5 đến ngày 5/6/2024, mang đến một bước gần hơn với người tiêu dùng và thế hệ trẻ. Đặc biệt, ECO CONTEST 2024 được tổ chức dành cho học sinh từ 11-13 tuổi tại 3 AEON MALL miền Nam -Việt Nam với chủ đề “Thế hệ xanh - hành động vì môi trường”.