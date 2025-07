Triệt phá nhóm tội phạm đội lốt doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Từ hối lộ, trốn thuế đến hành vi bạo lực, các đối tượng bị khởi tố, tạm giam, khẳng định tinh thần “không có vùng cấm” của lực lượng công an, góp phần xây dựng Thanh Hóa an toàn, phát triển bền vững.

ĐƯỜNG DÂY HỐI LỘ VÀ SAI PHẠM KINH TẾ

Ngày 7/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa xác lập chuyên án điều tra Nguyễn Văn Vy, tức Vy “ngộ”, một đối tượng giang hồ khét tiếng với mạng lưới quan hệ chằng chịt. Dưới vỏ bọc cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, Vy điều hành các hoạt động phạm tội tinh vi, thách thức pháp luật. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện Vy tìm cách can thiệp thi hành án để “chạy” giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa, tức Hòa “chua”, một phạm nhân thụ án tù chung thân vì tội giết người.

Việc bắt giữ Nguyễn Văn Vy đã phanh phui một đường dây tội phạm đội lốt doanh nhân, chuyên can dự vào các lĩnh vực kinh tế

Vy móc nối với cựu quân nhân L - người làm trung gian nhận và chuyển 350 triệu đồng đến một cán bộ tư pháp nhằm tác động giảm án. Số tiền này được chuyển qua tài khoản ngân hàng của người khác để che giấu nguồn gốc, trong đó đối tượng L giữ lại 70 triệu đồng để trục lợi cá nhân.

Sau nhiều đêm thẩm vấn căng thẳng và phân tích tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự bóc gỡ toàn bộ đường dây. Nguyễn Văn Vy bị khởi tố, tạm giam về tội “Đưa hối lộ” theo Điều 364 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt lên đến 7 năm tù.

Khu vực trang trại của Nguyễn Văn Vy được xây dựng như một biệt phủ, nơi tập trung của nhiều đối tượng anh chị giang hồ cộm cán

Mở rộng điều tra, công an phát hiện Công ty Mạnh Tùng Petro là trung tâm của các sai phạm kinh tế nghiêm trọng. Công ty này bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng doanh thu, sử dụng hóa đơn VAT xuất khống và báo cáo tài chính giả mạo để trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Các thủ đoạn tinh vi như kê khai sai sự thật và làm giả sổ sách được thực hiện có hệ thống, gây tổn hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Ngày 9/7/2025, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng công an khám xét đồng loạt tại trụ sở công ty ở phường Hạc Thành và các văn phòng liên quan, thu giữ hàng loạt tài liệu, chứng cứ.

Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh, Nguyễn Thị Bắc và Đặng Thị Lan Phương, những đối tượng chủ chốt của công ty, lần lượt bị khởi tố, tạm giam hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn.

TỔ CHỨC TỘI PHẠM NÚP BÓNG DOANH NHÂN BẤT ĐỘNG SẢN

Tháng 7/2025, Công an Thanh Hóa triển khai chuyên án đặc biệt nhằm triệt phá đường dây tội phạm do Bùi Quốc Ý, tức Ý “ẻng”, cầm đầu, núp bóng Công ty Bất động sản Đạt Ý. Với vẻ ngoài hào nhoáng của một doanh nhân, Ý và đồng bọn hoạt động tinh vi nhưng hung hãn, gây bất an cho cộng đồng và thách thức pháp luật. Vụ án bắt nguồn từ phản ánh của anh P.B.D, một người dân tại Thanh Hóa, về việc công ty lấn chiếm hành lang công cộng, ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư.

Đối tượng Bùi Quốc Ý (X) và đồng phạm

Anh P.B.D cung cấp thông tin cho anh K.D.T, một cộng tác viên báo chí, để phản ánh sai phạm. Tuy nhiên, tại văn phòng Công ty Đạt Ý, anh T. bị tám đối tượng do Ý chỉ đạo vây đánh, tra khảo, cướp điện thoại, máy tính và tài liệu. Chưa dừng lại, nhóm này khống chế anh T., đưa đến nhà anh D. để đe dọa dằn mặt, buộc anh T. xin lỗi để được thả. Hành vi hung hãn, xem thường pháp luật của nhóm Ý “ẻng” khiến dư luận phẫn nộ.

Sàn giao dịch bất động sản Đạt - Ý

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, và Đại tá Trịnh Văn Giang, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, lực lượng công an triển khai chiến dịch truy quét quyết liệt. Bùi Quốc Ý cùng 8 đàn em, gồm Bùi Khắc Phan, Lê Đăng Trung, Trịnh Tuấn Anh, Lê Đức Anh, Trần Văn Cường, Nguyễn Quốc Đông và Đào Duy Dũng, bị khởi tố về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” (Điều 157, khung phạt đến 3 năm tù) và “Cướp tài sản” (Điều 168, khung phạt đến 10 năm tù). Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm kinh tế như khai thác khoáng sản trái phép, mua bán hóa đơn khống và trốn thuế.

SỤP ĐỔ MẠNG LƯỚI TỘI PHẠM ĐA NGÀNH

Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “thần đèn”, từng được biết đến như một doanh nhân thành công, cổ đông sáng lập Công ty ALMA trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng là một mạng lưới tội phạm đa ngành, từ khai thác tài nguyên trái phép đến kinh doanh bất hợp pháp. Tháng 7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác lập chuyên án, bắt giữ Tuấn và phơi bày những góc khuất đen tối.

Toàn bộ đường dây tội phạm do Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn) cầm đầu đã được triệt xóa

Công ty ALMA, dưới sự điều hành của Tuấn, khai thác khoáng sản trái phép vượt công suất và phạm vi cấp phép tại xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, gây thất thoát tài nguyên hàng chục tỷ đồng và tàn phá môi trường. Hệ thống sổ sách kế toán được làm giả để trốn thuế, che giấu doanh thu thực tế. Tuấn sử dụng các đối tượng trung gian để uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản của đối tác và đối thủ, tạo bầu không khí sợ hãi trong giới doanh nghiệp.

Sau khi Tuấn bị bắt, Công an Thanh Hóa phối hợp với các Cục nghiệp vụ triển khai điều tra quy mô lớn. Lê Kim Thu, tức Thu “vệ sỹ”, đàn em của Tuấn, bị bắt vì điều hành quán bar Zone 8 tại phường Hạc Thành, nơi kinh doanh khí cười trái phép. Thu bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” (Điều 190, khung phạt đến 10 năm tù). Lê Chung Tài, con nuôi của Tuấn, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174, khung phạt đến 15 năm tù) sau khi nhận 350 triệu đồng để “chạy án” nhưng không thực hiện.

Hàng loạt cuộc khám xét tại quán bar Zone 8, nhà in hóa đơn giả và trụ sở Công ty ALMA thu giữ hàng ngàn trang tài liệu, phơi bày quy mô đường dây tội phạm. Hơn 20 đối tượng trong mạng lưới của Tuấn bị khởi tố, đánh dấu sự sụp đổ của tổ chức này.

Quán bar Zone 8, một tụ điểm ăn chơi do Lê Kim Thu (tức Thu “vệ sỹ”), đàn em thân tín của Tuấn “thần đèn” điều hành

Những vụ án trên không chỉ nhổ tận gốc các băng nhóm tội phạm mà còn bảo vệ tài nguyên quốc gia, làm sạch môi trường kinh doanh tại Thanh Hóa.