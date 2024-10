King Crown Infinity - Biểu tượng kiến trúc đương đại nơi cửa ngõ thành phố Thủ Đức

CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC - BIỂU TƯỢNG CỦA NHỮNG ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI

Nhắc tới Paris, ai cũng nghĩa ngay tới tháp Eiffel lãng mạn. Kuala Lumpur nổi bật với tòa tháp đôi Petronas - biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của nền kinh tế Malaysia. Sydney gây ấn tượng bằng “nhà hát con sò” Sydney Opera House.

Và bất cứ ai đến với Dubai đều mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng tòa tháp chọc trời Burj Khalifa. Được xây dựng vào những thời kỳ khác nhau, các công trình này là sự hợp hoàn hảo giữa kiến trúc độc đáo và nét văn hóa bản địa. Những công trình nói trên còn đóng vai trò điểm nhấn nghệ thuật, tạo nên bản sắc độc đáo cho mỗi thành phố.

Tại Việt Nam, xu hướng biến các tòa nhà cao tầng thành biểu tượng kiến trúc của đô thị cũng dần trở nên phổ biến hơn, với sự xuất hiện các tòa nhà chọc trời như Bitexco, Landmark 81,… các công trình căn hộ cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Giờ đây, bên cạnh việc tạo ra không gian sống chất lượng, chủ đầu tư còn muốn ghi dấu ấn bằng cách biến công trình trở thành biểu tượng mới của khu vực, thậm chí của cả thành phố. Dự án phức hợp thương mại và căn hộ hạng sang King Crown Infinity là một ví dụ điển hình, được dự đoán sẽ trở thành biểu tượng mới của đô thị sáng tạo phía Đông thành phố Hồ Chí Minh.

KING CROWN INFINITY - BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA THÀNH PHỐ SÁNG TẠO

King Crown Infinity là kiệt tác phức hợp thương mại dịch vụ và chung cư hạng sang tọa lạc tại trung tâm thành phố Thủ Đức. Với thiết kế mới mẻ, lấy cảm hứng từ kiến trúc nhiệt đới đương đại, King Crown Infinity gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ trên trục đường huyết mạch Võ Văn Ngân.

King Crown Infinity được bao quanh bởi vô số tiện ích thuận tiện, chỉ cách Ga Metro, và Giga Mall vài phút di chuyển.

Lấy cảm hứng từ trường phái kiến trúc giải tỏa kết cấu của “Nữ hoàng đường cong” (Queen of the Curve) Zaha Hadid, King Crown Infinity mang đến diện mạo đậm tính đương đại cho kiến trúc đô thị thành phố Thủ Đức. Sở hữu những đường cong táo bạo, thiết kế của King Crown Infinity “phá vỡ” khuôn mẫu vuông vức thường thấy ở nhiều công trình trên thị trường.

Ngôn ngữ thiết kế Parametric thổi hồn cho King Crown Infinity vẻ đẹp sinh động hiếm có, khoác lên biểu tượng này một sức sống bền bỉ trong dòng chuyển động không ngừng của không gian và thời gian.

Một công trình kiến trúc đương đại được định nghĩa không chỉ bởi ngôn ngữ thiết kế, mà còn ở yếu tố tương tác với cảnh quan, văn hóa và con người. King Crown Infinity đã làm rất tốt điều đó, khi táo bạo đưa vào những điểm nhấn tương tác như “phố đi bộ trong nhà” đầu tiên tại Việt Nam

Thông suốt và khép kín 5 tầng trung tâm thương mại khối đế của King Crown Infinity là sự kết hợp hài hòa giữa cây xanh, hồ cảnh quan và thác nước, tựa như khu vườn treo trên không độc đáo. Trên diện tích hơn 14.000m², King Crown Infinity duy trì mật độ xây dựng thấp, dành phần lớn diện tích cho không gian cây xanh rộng lớn, đảm bảo nguyên tắc giảm thiểu bê tông hóa.

Đáng chú ý, mật độ cây xanh tại dự án được tính toán theo cả phương ngang và trải dọc theo phương đứng. Các mảng xanh được đưa vào từng ngóc ngách trong khu căn hộ. Các tiện ích sống đẳng cấp như hồ bơi phong cách resort, phòng tập, nhà hàng, khu vực vui chơi, khu làm việc, v.v cũng được khéo léo đan xen yếu tố “xanh” với thiết kế thông thoáng, mở ra trải nghiệm sống “không giới hạn”.

King Crown Infinity là dự án tiên phong tại thành phố Thủ Đức sử dụng bê tông cốt sợi thủy tinh GFRC - một loại vật liệu thông minh, bền vững, thân thiện với môi trường.

King Crown Infinity đã được công nhận bởi nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực như Dot Property Vietnam Awards 2021 cho Dự án phức hợp cao cấp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam - Best Luxury Mixed Use Architecture Design (nguồn), PropertyGuru Vietnam Property Awards 2022 cho Dự án phức hợp tốt nhất - Best Mixed Use Development và Thiết kế kiến trúc căn hộ chung cư cao cấp xuất sắc nhất - Best High End Condo Architectural Design (nguồn).

Không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế đương đại và yếu tố xanh, King Crown Infinity còn là biểu tượng cho sự phát triển và sáng tạo của thành phố Thủ Đức. Đại diện cho tinh thần thời đại, King Crown Infinity là minh chứng sống động cho sự phát triển không ngừng của một thành phố hiện đại, trẻ trung và đầy tiềm năng.

Nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm thực tế không gian sống cao cấp, chủ đầu tư dự án King Crown Infinity sẽ tổ chức sự kiện khai trương căn hộ mẫu vào ngày 6/10/2024 tại Sale Gallery, số 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình bao gồm các hoạt động đặc sắc như nghi thức khai trương, tham quan nhà mẫu, biểu diễn nghệ thuật, và bốc thăm may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn.

Dự án King Crown Infinity

King Crown Infinity là dự án bất động sản phức hợp chung cư hạng sang đầu tiên của BCG Land, được The Ascott quản lý. Dự án gồm hai tòa tháp cao 30 tầng Apollo và Artemis, với 729 căn hộ cao cấp.

BCG Land (UPCoM: BCR), là thành viên chủ chốt của Tập đoàn đa ngành Bamboo Capital (HoSE: BCG) với hơn 70 công ty thành viên và liên kết. BCG Land tập trung vào phân khúc bất động sản nhà ở đô thị, nghỉ dưỡng & khu công nghiệp tại TP.HCM và các khu vực tiềm năng trên toàn quốc. BCG Land hướng đến mục tiêu nằm trong top 5 nhà phát triển uy tín nhất Việt Nam đến năm 2026.

Loại hình sản phẩm: căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ, sky villa và penthouse.

Website: www.kingcrowninfinity.com.vn