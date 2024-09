Kinh tế Đà Nẵng 8 tháng năm 2024 tăng trưởng khá

Theo báo cáo của Cục Thống kê Đà Nẵng về tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2024, tổng số lượt khách phục vụ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn trong tháng 8 ước đạt 1,2 triệu lượt, tăng 44,2% so với tháng cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 8 tháng năm 2024, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 7,8 triệu lượt, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó: khách quốc tế ước đạt 2,8 triệu lượt, tăng 30% và khách trong nước đạt 5 triệu lượt, tăng 35,5%. Doanh thu lưu trú và ăn uống ước đạt 18.299 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu lữ hành ước đạt 5.056 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 8 ước đạt 6.402 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, tất cả các nhóm hàng hóa đều tăng, trong đó một số nhóm hàng tăng cao hơn mức tăng bình quân chung như ô-tô các loại tăng 50,8%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 24,7%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 22,2%... Tính chung 8 tháng năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 49.580 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu bán buôn hàng hóa tháng 8 ước đạt 14.045 tỷ đồng, tăng 17,8% so với tháng cùng kỳ. Tổng mức bán buôn ước đạt 102.698 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ, trong đó, tất cả 12 nhóm hàng hóa đều tăng. Doanh thu toàn ngành vận tải và bưu chính, chuyển phát 8 tháng ước đạt 15.786 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 18.537 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất toàn ngành tính chung 8 tháng năm 2024 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, có 3/4 nhóm ngành cấp 1 có mức tăng trưởng dương gồm: sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,5%. Một số mặt hàng chủ lực đạt chỉ số tăng cao như vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên tăng 78,6%; cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại tăng 76,7%; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, tàu vũ trụ tăng 52,5%...

Nhờ kinh tế tăng trưởng khá, tính đến ngày 25/8, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng đạt 17.330 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ.

Từ con số thống kê, cho thấy trong tổng thu ngân sách nhà nước, hoạt động thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu (chiếm 88,7%). Trong đó, các khoản thu chiếm tỷ trọng cao trong thu nội địa như thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 22,3%, tăng 49,2% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 18,8%, tăng 48,8%; thuế thu nhập cá nhân chiếm 13,5%, tăng 36,4%; các khoản thu về nhà, đất chiếm 11,8%, tăng 24,7%...

Theo nhận định của Cục Thống kê, công tác thu ngân sách đạt khá cao là do Đà Nẵng thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thu chi ngân sách, chống thất thu, lãng phí. Cùng với đó là một số lĩnh vực như kinh tế du lịch, dịch vụ, thương mại, xuất khẩu có hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mức tăng trưởng khá cao.

Sự kiện cầu Rồng phun lửa, phun nước thu hút hàng vạn khách du lịch thích thú chiêm ngưỡng.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết bước sang tháng 9 cũng là thời điểm khách du lịch giảm sau cao điểm hè. Vì vậy ngành du lịch thành phố tiếp tục duy trì tổ chức nhiều hoạt động với những sản phảm mới, chính sách khuyến mại thu hút khách du lịch. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các sự kiện hội nghị, hội thảo MICE; du lịch cưới, xây dựng chuỗi cung ứng dịch vụ cưới; triển khai có hiệu quả phố đi bộ Bạch Đằng và giai đoạn 2 Phố du lịch An Thượng…

Kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm trong lĩnh vực du lịch; đẩy mạnh xúc tiến mở các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng từ các thị trường Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản…, mở rộng khai thác thị trường khách đường biển, đường bộ, liên kết với các địa phương tổ chức du lịch trải nghiệm bằng tàu hỏa...

Kinh tế Đà Nẵng 8 tháng năm 2024 tăng trưởng khá, đồng đều trên nhiều lĩnh vực, tạo đà thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do thành phố đề ra từ đầu năm.