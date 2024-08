Kịp thời thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Bộ Y tế vừa gửi công văn đến các địa phương, các Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh/TP. Đà Nẵng, yêu cầu phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm nay.

Theo Bộ Y tế, Tết Trung thu 2024 đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn, cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nêu trên phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố…

Cùng với đó, kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.

Cụ thể, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất; nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm.

Đối với người tiêu dùng, hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Đặc biệt, chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định.

Đối với các đơn vị y tế trên địa bàn, Bộ Y tế cũng đề nghị chuẩn bị phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm…