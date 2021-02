Lãi suất VND liên ngân hàng tăng gấp đôi trong tuần

Yếu tố mùa vụ dịp cận Tết Âm lịch một lần nữa được thể hiện trên thị trường liên ngân hàng. Chỉ trong 1 tuần vừa qua, lãi suất VND tại thị trường này đã tăng gấp đôi.



Theo ghi nhận từ thành viên tham gia thị trường, trong tuần từ 25/1 đến 29/1, lãi suất VND liên ngân hàng biến động mạnh theo xu hướng tăng, đặc biệt tại những phiên cuối tuần.

Chốt ngày 29/1, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức qua đêm 0,33%; 1 tuần 0,52%; 2 tuần 0,68%; 1 tháng 0,84%.

Trước đó 1 tuần, các mức lãi suất tương ứng chỉ bằng một nửa. Xa hơn, điển hình như lãi suất VND qua đêm còn lình xình quanh mức 0,14 %/năm, thậm chí vào trung tuần tháng 8 còn rơi về dưới 0,1%/năm.

Đây được xem là diễn biến thường thấy trong những năm qua. Để đảm bảo thanh khoản hệ thống, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên phải bơm ròng lượng tiền lớn, khoảng hơn 100.000 tỷ đồng trong dịp cao điểm. Dòng tiền này sẽ nhanh chóng trở lại hệ thống sau dịp Tết và lãi suất thường bình ổn với độ trễ trong khoảng 1 tháng.

Song, năm nay đã có điểm khác biệt. Đó là, lãi suất VND liên ngân hàng dù tăng mạnh nhưng vẫn ở mặt bằng thấp và Ngân hàng Nhà nước chưa phải can thiệp. Cụ thể, tại thị trường mở, kênh cầm cố OMO đều đặn được nhà điều hành chào thầu 1.000 tỷ đồng với lãi suất 2,5% nhưng không phát sinh giao dịch nào.

Ngược lại với lãi suất VND, lãi suất USD ít biến động trong tuần qua. Chốt tuần tại mức qua đêm 0,14% (giảm 0,01 điểm phần trăm); 1 tháng 0,18% (giảm 0,01 điểm phần trăm); 2 tuần 0,23% (giảm 0,02 điểm phần trăm) và 1 tháng 0,34% (giảm 0,04 điểm phần trăm).

Nhu cầu VND cao cũng được thể hiện thông qua diễn biến tỷ giá USD/VND. Mặc dù tuần qua Ngân hàng Nhà nước tăng khá mạnh tỷ giá trung tâm, nhưng tỷ giá USD/VND giao ngay và cả trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại đều giảm khá mạnh.

Trong đó, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa phiên 29/1 tại 23.047 VND/USD, giảm 28 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Tương tự, tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh phiên đầu tuần qua, sau đó giảm dần trở lại. Chốt tuần 29/01, tỷ giá tự do giảm 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước đó, giao dịch tại 23.480 – 23.520 VND/USD.

Tại thị trường trái phiếu, tuần qua, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 7.496/10.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 75%). Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động thành công 1.300/1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 3.100/4.500 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm huy động thành công 2.531/3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm 565/1.000 tỷ đồng.

Lãi suất phát hành các kỳ hạn lần lượt tại 1,07%/năm (giảm 0,15 điểm phần trăm); 2,17%/năm ( tăng 0,02 điểm phần trăm); 2,38%/năm (không đổi); 3,01%/năm ( tăng 0,01 điểm phần trăm).

Trong tuần qua, có 460 tỷ đồng trái phiếu chính phủ đáo hạn. Dự kiến, tuần từ ngày 1 đến 5/2, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 6.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (chưa bao gồm đấu thầu bổ sung).