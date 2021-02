"Lì xì online khai xuân như ý" cùng Mobile Vietbank Digital

Dịch bệnh Covid 19 bùng phát trở lại giữa thời điểm tết Nguyên đán đang cận kề đã khiến cho nhiều người phải ngưng việc đi lại, đặc biệt là việc về quê sum họp cùng gia đình và người thân. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ hỗ trợ rất tốt cho con người trong việc gắn kết mọi người đến gần nhau hơn.

Anh Hoàng Thanh Bình ngụ ở Bình Dương, một trong những người đã đến ga Sài Gòn để hủy vé tàu về quê nhà ở Thái Bình, chia sẻ: "Nhà tôi có 3 anh em người ở Tây Nguyên, người ở Đà Nẵng, còn tôi ở Bình Dương, Tết mới là dịp mà gia đình tôi đoàn tụ. Tuy nhiên do dịch Covid 19 nên để đảm bảo an toàn, gia đình tôi quyết định không về quê mà sẽ tổ chức "Tết online" nghĩa là ai ở đâu sẽ ở yên đó, vẫn sắm tết đầy đủ nhưng gọi online qua facebook để mọi người được nhìn thấy nhau. Vẫn lì xì chúc tết nhau nhưng qua hình thức "Lì xì online" trên Mobile banking Vietbank Digital với những số tiền tùy mình chọn mang ý nghĩa may mắn và phúc lộc thọ cho cả ba mẹ và anh em, con cháu để cho ông bà và con cháu dù ở xa nhưng vẫn cảm nhận được không khí tết đang ở gần nhau.".

Cũng giống như anh Bình, gia đình chị Nguyễn Thị Phương Sáu ở quận 3 Tp.HCM năm nay cũng tổ chức "Tết online" do các con chị đều đang học và làm việc ở nước ngoài. Chị Sáu chia sẻ: " Các con tôi đều ở nước ngoài năm nay dịch bệnh nên các cháu không về được gia đình tôi cũng quyết định tổ chức "Tết online", giao thừa, ngày đầu xuân năm mới gia đình sẽ gọi online qua facebook để các thành viên được nhìn thấy nhau và chúng tôi lì xì cho các cháu trong ngày đầu xuân năm mới qua hình thức "Lì xì online" với ý nghĩa may mắn. Điều này giúp cho các con dù ở xa vẫn cảm nhận được không khí tết cổ truyền của dân tộc".

Với tính năng Lì xì online trên ứng dụng Mobile Vietbank Digital, người dùng có thể lựa chọn số tiền lì xì mang nhiều ý nghĩa may mắn, tài lộc như: 68.000 đồng - Lộc Phát; 89.000 đồng - Trường Phát… hoặc một số tiền bất kỳ do người dùng mong muốn dành tặng cho người thân và bạn bè. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể chọn những câu chúc, tấm thiệp có sẵn hoặc viết lời chúc theo ý muốn để mang lại sự may mắn hạnh phúc trong năm mới tới người nhận.

Hiện tại, Vietbank đang triển khai chương trình "Lì xì online khai xuân như ý". Theo đó, từ ngày 13/1/2021 - 26/2/2021, đối với Khách hàng đăng ký mới và sử dụng tính năng lì xì online trên ứng dụng Mobile Vietbank Digital, ngoài được miễn phí toàn bộ chi phí mở mới Khách hàng còn được nhận Lì xì Phát Lộc trị giá 86.000 đồng.

Ưu đãi áp dụng cho 500 khách hàng đăng ký mới và kích hoạt thành công dịch vụ Mobile Vietbank Digital sớm nhất. Và 680 khách hàng đầu tiên sử dụng tính năng Lì xì online từ mùng 1 - mùng 10 (tức là ngày 12/2 – 21/2/2021) để lì xì cho 10 khách hàng trở lên.

Dịch vụ Mobile Vietbank Digital được cung cấp qua ứng dụng Vietbank Digital cho điện thoại thông minh dùng hệ điều hành iOS và Android với các dịch vụ chuyển tiền, gửi - rút tiết kiệm, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, quản lý thẻ, thanh toán dư nợ thẻ 24/7, đặt vé máy bay - tàu - xe, thanh toán QR code, tra cứu các chương trình khuyến mãi, địa điểm phòng giao dịch, tỷ giá/lãi suất... mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới, tiện ích, tiết kiệm và góp phần đảm bảo an toàn cho người dùng trước đại dịch Covid 19.