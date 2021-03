Lợi nhuận gộp 2020 của Ô tô Hàng Xanh gấp đôi dù lượng xe bán chỉ tăng 2%

Đại lý ô tô chính hãng của Mercedes - Benz - CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAXACO – mã HAX) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Theo đó, năm qua dù ngành ô tô gặp khó khăn với tình hình dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, HAXACO đã trở thành một trong những đại lý hàng đầu của Mercedes - Benz Việt Nam.



Năm 2020, HAXACO đã bán ra thị trường 2.558 xe, chỉ tăng 2% so với năm 2019. Doanh thu bán xe tăng 6,3% lên mức 5.167 tỷ đồng so với mức 4.860 tỷ đồng năm trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại tăng rất mạnh hơn 100% từ mức 126 tỷ đồng năm 2019 lên 262 tỷ đồng năm 2020.

Điều này cho thấy, bình quân mỗi xe ô tô mà HAXACO bán ra đem về cho công ty lợi nhuận 102 triệu đồng, cao gấp đôi con số 50 triệu đồng/xe của năm 2019.

Cùng với doanh thu bán xe là 5.167 tỷ đồng, nguồn thu từ dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng là 402 tỷ đồng giúp doanh thu thuần hợp nhất của HAXACO đạt 5.570 tỷ đồng , tăng 8%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 157 tỷ đồng, tăng tới 141% so với cùng kỳ 2019, vượt 136% so kế hoạch.

Giải trình về doanh số bán xe và lợi nhuận tăng mạnh, HAXACO cho rằng công ty đã giảm 50% thuế trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước đã làm tăng trưởng thị phần cho công ty.

HĐQT của HAXACO ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên công ty, do đó quyết định thưởng cổ phiếu cho ban điều hành bằng hình thức phát hành 350.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần là 3,5 tỷ đồng.

Phát hành 1,45 triệu cổ phần ESOP theo hình thức thu tiền đối với cán bộ nhân viên, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, năm 2020 công ty dự kiến dành 100 tỷ đồng để chia cổ tức 30% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Năm qua, công ty chỉ số vay nợ của công ty chiếm 54% tổng tài sản, thấp hơn mức 70% của năm 2019. Do đó, nợ so so với vốn chủ sở hữu giảm còn 117% so với mức 232% của năm 2019.

Dù kinh doanh năm qua rất tốt, nhưng HAXACO cũng chỉ đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 126 tỷ đồng cho năm 2021. Dự kiến chia cổ tức 15%.

Trước đó, HAXACO cũng phải nộp 176 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính thuế năm 2018-2019, trong đó 149 triệu đồng truy thu thuế do khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp và 27 triệu đồng tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.