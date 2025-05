BWE đăng ký mua 7,1 triệu cổ phiếu, thâu tóm Cấp nước Vĩnh Long

Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (mã BWE-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (mã VLW-UPCoM).

Theo đó, BWE dự kiến mua từ 20 – 50% cổ phần có quyền biểu quyết của VLW. Dự kiến sau khi hoàn thành giao dịch, VLW sẽ thành công ty liên kết của BWE.

HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của thương vụ. Đáng chú ý là nghị quyết của công ty lại không đề cập tới hình thức mua sẽ diễn ra theo phương thức nào (thỏa thuận hay khớp lệnh).

Hiện UBND tỉnh Vĩnh Long đang là cổ đông lớn nhất nắm 51% vốn VLW, tiếp đến là CTCP Xây lắp - Điện Biwase (Biwelco).

Còn thông tin trên VLW, Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) đăng ký mua 7.100.000 cổ phiếu VLW. Mục đích thực hiện giao dịch là tăng tỷ lệ sở hữu và mua lại từ Công ty Cổ phần Xây lắp-Điện BIWASE. Phương thức giao dịch là thoả thuận, từ ngày 19/05-12/06/2025.

Dự kiến ngày 27/6, Cấp nước Vĩnh Long sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, số 02 Hưng Đạo Vương, P. 01, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Được biết, BWE đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 với doanh thu thuần đạt 924 tỷ đồng (+16,7% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 148 tỷ đồng (-17,6% so với cùng kỳ năm trước).

Theo VCSC doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS quý 1/2025 của công ty lần lượt hoàn thành 22% và 19% dự báo cả năm của VCSC. Doanh thu tăng chủ yếu nhờ doanh thu hồi tố từ mảng xử lý nước thải (gấp 23 lần so với cùng kỳ năm trước), doanh thu từ mảng cấp nước tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm trước, và doanh thu từ mảng thương mại & khác tăng 89% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giảm chủ yếu do khoản lỗ tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện lên tới 36 tỷ đồng.

Nếu loại trừ lỗ tỷ giá, VCSC ước tính lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cốt lõi của BWE đi ngang so với cùng kỳ năm trước, đạt 184 tỷ đồng (+1% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 23% dự báo của VCSC. Đóng góp vững chắc từ mảng thương mại & khác (gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước) và mảng xử lý nước thải đã bù đắp cho mức giảm từ mảng cấp nước (-27% so với cùng kỳ năm trước) và mảng chất thải (lỗ 23 tỷ đồng, BWE cho biết nguyên nhân do thủ tục hóa đơn chưa hoàn thiện, một phần do việc sáp nhập vào TP.HCM). VCSC lưu ý rằng lợi nhuận mảng cấp nước giảm mạnh chủ yếu do phân bổ lỗ tỷ giá vào mảng này.

Tính đến ngày 31/03/2025, BWE đã ký hợp đồng hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) cho khoản nợ bằng USD trị giá 2,8 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 78% tổng dư nợ USD của công ty. VCSC cho rằng khoản lỗ tỷ giá 36 tỷ đồng phát sinh trong quý 1 chủ yếu do hiệu ứng thời điểm, trước khi hoàn tất các hợp đồng CCS. Tỷ giá USD/VND đã tăng khoảng 1% trong quý 1.

Mảng cấp nước ghi nhận tăng trưởng doanh thu thấp hơn tăng trưởng sản lượng. BWE ghi nhận sản lượng nước thương phẩm quý 1 tại Bình Dương đạt 45 triệu m3. VCSC ước tính sản lượng nước thương phẩm quý 1 tại Bình Dương và Bình Phước đạt 49,3 triệu m3 (+5% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 22% dự báo năm 2025 của VCSC (220 triệu m3). Tuy nhiên, doanh thu hợp nhất từ mảng cấp nước chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. VCSC cho rằng sự chênh lệch này chủ yếu do Biwase Long An đã vận hành toàn bộ công suất, hạn chế khả năng đóng góp thêm vào tăng trưởng doanh thu hợp nhất, và khả năng thay đổi cơ cấu doanh số, khi mức tiêu thụ của hộ gia đình (áp dụng biểu giá thấp hơn) có thể tăng nhanh hơn so với mức tiêu thụ của công nghiệp (có mức giá cao hơn khoảng 25-30% so với mức giá bán cho hộ gia đình).

VCSC nhận thấy có rủi ro giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Hiện, VCSC có khuyến nghị "khả quan" đối với BWE với giá mục tiêu là 52.600 đồng/cổ phiếu.