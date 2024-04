LPBank chào bán tối đa 800 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 33,5 nghìn tỷ đồng

Chiều 17/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - LPBank (mã chứng khoán: LPB-HOSE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua một số nội dung quan trọng như: tăng vốn, phân phối lợi nhuận và đổi tên ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông LPBank đã thông qua phương án chào bán thêm tối đa 800 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 8.000 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên hơn 33.576 tỷ đồng.

Một nội dung khác cũng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông LPBank là kế hoạch không chia cổ tức trong vòng 3 năm tới, mà sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các dự án trọng điểm.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 7.039 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2022 và đạt 117% kế hoạch. Tổng tài sản ngân hàng đạt 382.863 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022, hoàn thành 102% kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao. Riêng năm 2023, sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ, LPBank có 4.236 tỷ đồng lợi nhuận để lại.

Trên cơ sở đó, năm 2024, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.500 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2023. Tổng tài sản dự kiến đạt 427.260 tỷ đồng, tăng 11,6%. Tín dụng thị trường 1 dự kiến tăng 15,8% (kế hoạch tăng trưởng tín dụng thực tế có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào giới hạn tăng trưởng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước). Huy động vốn thị trường 1 dự kiến đạt 317.380 tỷ đồng, tăng thêm hơn 32.000 tỷ so với năm trước, tương đương tăng trưởng khoảng 11,2%.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 vừa công bố, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 2.886 tỷ đồng, thực hiện 27,49% kế hoạch năm. Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này còn 2.299 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROEA tại thời điểm cuối quý là 26,07%.

Trong tổng thu thuần từ các hoạt động kinh doanh, lãi thuần từ dịch vụ chiếm 18,29%, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, mảng kinh doanh ngoại hối chiếm tỷ trọng 3,31%. Tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập thuần) cuối quý 1/2024 của ngân hàng LPBank cũng đạt 30,74%, giảm 6,13% so với cuối năm trước và giảm tới 12,16% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết ngày 31/3/2024, dư nợ tín dụng của LPBank đạt mức 307.708 tỷ đồng, tăng 11,71% so với cuối năm 2023. Tăng trưởng huy động đạt 6,72%, ở mức 304.531 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn và phân phối lợi nhuận 2024, một trong những nội dung quan trọng cũng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của LPBank là việc đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank) và vẫn giữ nguyên tên viết tắt là LPBank.