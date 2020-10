M&A hiệu quả, Novaland lãi quý 3 tăng 204%

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều thay đổi do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, Novaland đã và đang nhanh chóng kích hoạt các phương án theo kịch bản kế hoạch dự phòng, đảm bảo hoạt động vận hành công ty không bị gián đoạn và giao dịch của khách hàng vẫn diễn ra liên tục, triển khai các dự án và các hoạt động M&A hiệu quả.



Triển khai M&A hiệu quả

Kết thúc 30/09/2020, tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án là 6.569 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng thêm 8,2 điểm phần trăm lên 36,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận khoản lãi do đánh giá lại khoản đầu tư trước đây là 2.230 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi đánh giá lại các khoản đầu tư ở các công ty con vừa hoàn tất sát nhập vào Tập đoàn trong kỳ báo cáo.

Tại ngày 30/09/2020, Tổng tài sản của Tập đoàn đạt 129.389 tỷ đồng, tăng 44% so với cuối năm 2019. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận 79.380 tỷ đồng, tăng 38,8% so với thời điểm 31/12/2019 và tăng 34,1% so với thời điểm cuối tháng 6/2020, chủ yếu đến từ hoạt động M&A gia tăng quỹ đất của Tập đoàn và chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaHills Mũi Né, Grand Manhattan.

93% tổng hàng tồn kho (tương đương 73.923 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và chi phí dự án đang xây dựng, còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng. Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt 10.238 tỷ đồng.

Đối với hoạt động huy động vốn, trong 9 tháng đầu năm 2020, Novaland đã nhận giải ngân tổng cộng 21.293 tỷ đồng. Các khoản giải ngân được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án.

Việc tiếp tục nhận giải ngân từ các định chế tài chính uy tín trong và ngoài nước trong tình hình covid-19 có diễn biến phức tạp và tác động không nhỏ tới thị trường tài chính toàn cầu thể hiện sự tin tưởng của đối tác, nhà đầu tư vào năng lực triển khai dự án cũng như tầm nhìn chiến lược mà Novaland đã và đang theo đuổi.

Tại ngày 30/9/2020, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn ghi nhận 44.396 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối quý 2/2020. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 28,8% tổng dư nợ vay, ghi nhận 12.774 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 20,9% so với cuối năm 2019, ghi nhận 31.622 tỷ đồng, tăng chủ yếu từ các khoản vay phục vụ cho hoạt động M&A của Tập đoàn. Hệ số đòn bẩy tài chính trong kỳ đã được cải thiện đáng kể so với cuối năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm, tập đoàn đã thực hiện thanh toán tổng giá trị vốn gốc và lãi vay là 15.158 tỷ đồng cho các khoản vay đến hạn và các khoản vay tất toán trước hạn từ nguồn tiền mặt sẵn có, nguồn thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và từ hoạt động chuyển nhượng dự án.

Thương hiệu Việt uy tín, tiếp tục triển khai mạnh mẽ kế hoạch xây dựng Điểm đến

Năm 2020, Novaland tiếp tục phát triển một số dự án nhà ở cao cấp tại trung tâm TP.HCM và Đô thị sinh thái Aqua City tại Đồng Nai, đồng thời triển khai loạt dự án "đô thị du lịch" theo chuẩn quốc tế tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, …

Mỗi vùng đất mới, thị trường mới mà Novaland đặt chân đến đều có chung một định hướng: không hoạt động đơn lẻ mà đồng hành với các đơn vị tư vấn và quản lý chuyên nghiệp, đi cùng với chiến lược phát triển du lịch của địa phương, triển khai các kế hoạch đầu tư có trách nhiệm, gắn liền lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của cộng đồng. Qua đó, đưa những nơi này trở thành những Điểm đến du lịch, Đô thị đáng sống trong tương lai gần.

Trong quý 3/2020, tập đoàn đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nhà vận hành và cung cấp dịch vụ tiện ích uy tín trong nước và quốc tế như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tập đoàn y tế từ Đức - MediVerbund AG và Tập đoàn Khách sạn Minor…

Trong tương lai gần, không chỉ cư dân Novaland mà còn khách du lịch, cư dân địa phương sẽ có cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp bao gồm trường học, y tế, khu ẩm thực và vui chơi giải trí tại các dự án của Novaland.

Về hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh thị trường địa ốc gặp nhiều thử thách do dịch bệnh, kết quả giao dịch các loại sản phẩm Novaland trong quý 3 tích cực, tăng hơn 24% so với quý 2. Chuỗi sự kiện giới thiệu dự án bất động sản du lịch Tập đoàn được tổ chức sôi nổi, đặc biệt là tại NovaWorld Phan Thiet - thành phố biển – du lịch - sức khỏe, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn khách hàng.

Mới đây, Novaland cũng liên tiếp nhận các giải thưởng từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như: Top 03 doanh nghiệp niêm yết (nhóm vốn hóa lớn) có hoạt động IR được nhà đầu tư đánh giá cao nhất tại IR Awards 2020, Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn và Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam; Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc Châu Á 2020 tại Lễ trao giải thưởng Kinh doanh xuất sắc châu Á 2020 (Asia Pacific Enterprise Awards 2020- APEA 2020) lần thứ 14.

Đồng hành cùng các hoạt động kinh doanh hiệu quả, Novaland tiếp tục đóng góp phát triển và hỗ trợ cộng đồng thiết thực. Trong quý 3, Novaland hỗ trợ hơn 20 tỷ cho các hoạt động hỗ trợ người nghèo, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị….

Tổng chi phí đóng góp cho cộng đồng trong những năm qua của fập đoàn là hơn 400 tỷ đồng, ưu tiên triển khai các chương trình có tác động lâu dài cho sự phát triển đất nước.