Maia Resort Ho Tram siêu phẩm nghỉ dưỡng biển sắp được ra mắt tại Hồ Tràm - thủ phủ du lịch mới của TP.HCM

Khó có một điểm đến nào sở hữu nhiều thế mạnh vượt trội như khu vực Hồ Tràm. Đây là nơi giao thoa của hệ sinh thái rừng vàng biển bạc độc đáo, bên cạnh lợi thế hạ tầng hiện đại. Chính nhờ những ưu điểm này mà Hồ Tràm được mệnh danh là thủ phủ du lịch mới của TP.HCM mở rộng (gồm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay).

HỒ TRÀM: THỦ PHỦ DU LỊCH MỚI CỦA TP.HCM

Hồ Tràm là điểm đến duy nhất tại Việt Nam còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có với sự hòa quyện tuyệt vời giữa hệ sinh thái rừng nguyên sinh và biển cả bao la, tạo nên một bức tranh thiên nhiên trong lành đầy màu sắc.

Với hơn 40km đường bờ biển xanh trong cùng những bãi cát trắng, biển Hồ Tràm nằm trong nhóm bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới do kênh truyền hình Mỹ CNNGo bình chọn. Chạy dọc theo bờ biển là Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu rộng 11,000ha - khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại của Việt Nam và lớn nhất khu vực miền Nam.

Đặc biệt, có suối khoáng nóng Bình Châu là nguồn nước khoáng nóng tự nhiên duy nhất tại miền Nam Việt Nam với nhiệt độ lý tưởng từ 60-80 độ C và hàm lượng khoáng chất phong phú, phù hợp cho mục đích nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, hạ tầng hiện đại và đồng bộ cũng là điểm mạnh sáng giá làm nên giá trị đặc biệt cho Hồ Tràm. Khác với nhiều điểm đến du lịch khác phải đánh đổi vẻ đẹp thiên nhiên để có được sự thuận tiện về giao thông, vị trí tự nhiên của Hồ Tràm tận hưởng lợi thế dễ dàng kết nối với các điểm đến quốc tế thông qua Sân bay Quốc tế Long Thành với công suất tiếp đón 100 triệu lượt khách mỗi năm khi đi vào hoạt động.

Đặc biệt, tuyến cao tốc dài 41 km từ Sân bay Long Thành trực tiếp đến Hồ Tràm với tổng đầu tư 17.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc khánh 02/09/2025 sẽ giúp du khách quốc tế di chuyển nhanh chóng, tiện lợi đến Hồ Tràm chỉ trong khoảng 50 phút.

Với chỉ khoảng 90 phút di chuyển qua các tuyến cao tốc hiện đại để đến Hồ Tràm từ trung tâm thành phố, người dân TP.HCM có thể dễ dàng thoát ly khỏi nhịp sống đô thị, tìm đến Hồ Tràm để tái tạo năng lượng, tận hưởng những kỳ nghỉ cuối tuần đẳng cấp giữa thiên nhiên trong lành.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa rừng nguyên sinh hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng, suối khoáng nóng trị liệu và 40km bờ biển hoang sơ, cùng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ đã tạo nên một Hồ Tràm độc nhất vô nhị - một điểm đến lý tưởng để phục hồi sức khỏe, kết nối với thiên nhiên nguyên bản và tận hưởng giá trị sống bền vững.

MAIA RESORT HO TRAM: DỰ ÁN THÀNH PHẦN MỚI THUỘC TỔ HỢP NGHỈ DƯỠNG TỶ ĐÔ THE GRAND HO TRAM

Là dự án thành phần mới nhất tại Tổ hợp nghỉ dưỡng tỷ đô The Grand Ho Tram, Maia Resort Ho Tram đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng tổng thể của Tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á này.

Tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng đẳng cấp The Grand Ho Tram (Ảnh: Maia Resort Ho Tram).

Chủ sở hữu tương lai của Maia Resort Ho Tram không chỉ sở hữu một bất động sản sang trọng giao hoà giữa thiên nhiên rừng biển nguyên sơ, mà còn được tận hưởng hệ tiện ích đã đi vào vận hành của Tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô 164ha The Grand Ho Tram - từ sân golf The Bluffs thuộc top đầu thế giới, casino phong cách Las Vegas duy nhất tại khu vực phía Nam, cùng những thương hiệu khách sạn và resort danh tiếng như InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, Ixora Ho Tram by Fusion, trung tâm sự kiện và hội nghị, cho đến chuỗi nhà hàng và quầy bar sang trọng phục vụ tinh hoa ẩm thực Á - Âu.

Đặc biệt còn có loạt tiện ích sẽ được triển khai trong thời gian tới như công viên nước 3ha, tổ hợp tiện ích “một điểm đến - triệu trải nghiệm” với trung tâm chăm sóc sức khỏe, tổ hợp thể thao & giải trí, tổ hợp karaoke & nightclub… tại phân khu 35ha.

Maia Resort Ho Tram còn kế thừa di sản về chất lượng dịch vụ đẳng cấp của Fusion Hotel Group - tập đoàn vận hành khách sạn nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng sang trọng trên khắp châu Á - để tạo ra những trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt, nơi tiêu chuẩn quốc tế được kết hợp hài hòa với văn hóa và nét đẹp bản địa tự nhiên. Gia chủ sẽ hoàn toàn yên tâm khi tài sản của mình luôn được chăm chút kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia Fusion theo chuẩn mực quốc tế.

Phối cảnh Maia Resort Ho Tram.

Được thiết kế với triết lý tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, Maia Resort Ho Tram mang đến không gian độc đáo với 100% căn hộ nghỉ dưỡng sở hữu view biển trực diện. Mỗi căn hộ được bố trí một cách tinh tế để có thể tận hưởng khung cảnh bình minh ngoạn mục trên mặt biển hay ngắm hoàng hôn rực rỡ ngay từ ban công.

Dự án thành phần mới nhất thuôc tổ hợp The Grand Ho Tram - Maia Resort Ho Tram xứng đáng là căn nhà nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên rừng biển và tổ hợp nghỉ dưỡng tỷ đô hàng đầu Đông Nam Á, hứa hẹn sẽ tiên phong dẫn dắt thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp hướng đến giá trị thật về sức khỏe, nghỉ dưỡng và đầu tư cho khách hàng.