Malloca đạt Top 10 danh hiệu Tin dùng Việt Nam 2024 trong lĩnh vực nội - ngoại thất và đồ gia dụng

Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình đổi mới không ngừng của Malloca mà còn khẳng định tầm nhìn tiên phong trong việc mang đến các giải pháp nhà bếp thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường.

THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VỚI SỰ ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO

Với triết lý “Smart Kitchen - Smart Life”, Malloca đã và đang xây dựng hình ảnh một thương hiệu luôn đặt trọng tâm vào việc cải tiến công nghệ và thiết kế, đồng thời, không ngừng đáp ứng nhu cầu sống xanh và bền vững của người tiêu dùng hiện đại. Năm nay, Malloca nổi bật với hàng loạt bộ sưu tập mang tính cách mạng, mở ra một kỷ nguyên mới cho không gian bếp Việt Nam.

Malloca đã tạo nên đột phá khi ứng dụng màn hình TFT (Thin Film Transistor) kết hợp các công nghệ mới vào các sản phẩm như bếp từ đa điểm không giời hạn vùng nấu, máy rửa chén công nghệ khử khuẩn, sấy khô an toàn và Lò nướng tự cân bằng độ ẩm. Đây là một bước tiến lớn trong việc trực quan hóa các thao tác điều chỉnh, giúp người dùng dễ dàng và chuyên nghiệp hơn khi điều khiển thiết bị trực quan, chỉ bằng những cái chạm nhẹ.

Bếp từ đa điểm TFT Skylux MH-92TFT đỉnh cao công nghệ bếp từ.

Với thiết kế tinh tế và tính năng vượt trội, dòng thiết bị bếp kết hợp màn hình TFT của Malloca không chỉ làm nổi bật phong cách hiện đại của không gian bếp mà còn tối ưu hóa trải nghiệm nấu ăn. Công nghệ này phá vỡ mọi giới hạn truyền thống, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng.

“LESS IS MORE” - TÔN VINH GIÁ TRỊ BỀN VỮNG VÀ TÍCH CỰC

Chủ đề của chương trình Tin Dùng Việt Nam năm nay - “Thương hiệu tích cực, tiêu dùng bền vững” - phản ánh những nỗ lực không ngừng của các thương hiệu trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. Là một thương hiệu tiên phong, Malloca không chỉ mang đến các sản phẩm công nghệ hiện đại mà còn hướng đến việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Năm 2024, Malloca ra mắt bộ sưu tập Thiết bị nhà bếp “Black is Back” mang đến giải pháp thiết bị bếp đồng bộ và hiện đại với tiêu chí chung là tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Malloca đầu tư mạnh vào việc lựa chọn chất liệu bền vững, an toàn cho sức khỏe người dùng, đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ được kiểm tra đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường.

Malloca sở hữu hệ thông showroom mang đến giải pháp nội thất và thiết bị bếp trên toàn quốc.

12 năm liên tiếp Malloca đạt danh hiệu Tin Dùng Việt Nam ở nhiều hạng mục khác nhau, với danh hiệu Top 10 Tin dùng Việt Nam 2024 không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực của Malloca mà còn khẳng định Malloca tiếp tục giữ vững tôn chỉ kinh doanh của mình mang đến giải pháp thiết bị bếp tốt nhất cho người tiêu dùng, đã và đang nhận được sự tin tưởng và yêu quý từ người tiêu dùng. Đây cũng là động lực để Malloca tiếp tục phát triển và mang đến những giải pháp nhà bếp thông minh, tiện lợi và bền vững hơn trong tương lai.

Với hành trình không ngừng đổi mới và sáng tạo, Malloca đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường thiết bị nhà bếp tại Việt Nam. Thành công tại Tin Dùng Việt Nam 2024 một lần nữa khẳng định sự tin yêu của người tiêu dùng dành cho thương hiệu. Trong tương lai, Malloca hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những giải pháp đột phá, nâng tầm trải nghiệm nhà bếp, và đồng hành cùng người tiêu dùng trong hành trình hướng đến một cuộc sống thông minh và bền vững.