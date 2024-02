Mark Zuckerberg dự kiến nhận 700 triệu USD cổ tức mỗi năm từ Meta

Meta Platforms vừa công bố kế hoạch trả cổ tức quý cho cổ phiếu phổ thông hạng A và hạng B vào ngày 26/3 tới. Đây là chương trình trả cổ tức đầu tiên của công ty này kể từ khi niêm yết. Theo đó, công ty mẹ Facebook sẽ trả 50 cent cho mỗi cổ phiếu thuộc hai hạng trên.

“Chúng tôi dự định từ nay trở đi sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt hàng quý”, Meta cho biết công một thông cáo. Thông tin này lập tức đẩy giá cổ phiếu Meta tăng hơn 14% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 1/2.

Theo tính toán của hãng tin Bloomberg, với kế hoạch này, ông Mark Zuckerberg – người đồng sáng lập kiêm CEO của Meta, người đang nắm khoảng 350 triệu cổ phiếu – sẽ nhận được khoảng 175 triệu USD trước thuế mỗi quý trước thuế, tức 700 triệu USD mỗi năm.

Năm 2022, ông Zuckerberg nhận lương thưởng 27,1 triệu USD từ Meta, bao gồm chi phí an ninh cho cá nhân và gia đình ông. Lương cơ bản của vị CEO này hiện là 1 USD. Meta hiện chưa công bố lương thưởng năm 2023 dành cho lãnh đạo công ty.

Kế hoạch trả cổ tức của Meta cho thấy công ty đặt niềm tin lớn vào triển vọng tăng trưởng tương lai. Thông thường, thay vì trả cổ tức, các công ty công nghệ tăng trưởng nhanh chọn đầu tư lợi nhuận thu được cho hoạt động phát triển sản phẩm mới hoặc thực hiện các thương vụ thâu tóm đắt đỏ. Với Meta, dù công ty đang đầu tư mạnh cho các sáng kiến liên quan tới trí tuệ nhân tạo, triển vọng thực hiện các thương vụ thâu tóm không nhiều do vấp phải rào cản pháp lý.

Meta ngày 1/2 công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023, theo đó lợi nhuận tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước lên 14 tỷ USD, vượt qua dự báo của các nhà phân tích Phố Wall. Doanh thu quý của công ty cũng tăng 25% lên hơn 40 tỷ USD. Cả năm 2023, lợi nhuận của Meta tăng 69% so với năm 2022 lên 39 tỷ USD. Tính tới đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/2, giá cổ phiếu công ty này đã tăng 109% so cùng thời điểm năm 2023.

Sau khi Meta sa thải khoảng 21.000 nhân viên và giảm bớt các ưu tiên, giá cổ phiếu công ty này đã tăng gần gấp 3 trong năm 2023. Chương trình trả cổ tức mới cùng chương trình mua lại cổ phiếu trị giá khoảng 50 tỷ USD có thể sẽ giúp cổ đông Meta kiên nhẫn hơn để chờ thành quả từ các khoản đầu tư dài hạn khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo và vũ trụ ảo (metaverse) của ông Zuckerberg.

Tuy nhiên, hai chương trình này cũng bị chỉ trích là nhằm “thổi” giá cổ phiếu trong khi không chi tiền cho nhân viên hay cải thiện các vấn đề nội tại trong công ty.

Trong báo cáo ngày 1/2, Meta cũng cho biết đã “hoàn tất các sáng kiến về trung tâm dữ liệu, sa thải nhân viên cũng như hoàn tất các sáng kiến hợp nhất các bộ phận”.

“Cộng đồng của chúng ta đang tăng lên và các doanh nghiệp của chúng tôi đang đi đúng hướng trở lại. Xin chân thành cảm ơn tất cả nhân viên, đối tác, cổ đông và mọi người trong cộng đồng vì đã luôn ở bên chúng tôi và làm nên một năm 2023 thành công như vậy”, ông Zuckerberg phát biểu trong một cuộc gọi với các nhà phân tích vào tối ngày 1/2.

Báo cáo kết quả kinh doanh cũng được đưa ra một ngày sau khi ông Zuckerberg cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ khác ra điều trần trước quốc hội Mỹ về tác động của các nền tảng mạng xã hội với người dùng trẻ. Sau cuộc điều trần, ông Zuckerberg phát đi thông cáo hiếm hoi trong đó xin lỗi phụ huynh của người dùng mạng xã hội trẻ tuổi bị ảnh hưởng bởi Facebook và Instagram.

“Không một ai đáng phải trả qua những gì mà gia đình các bạn đang phải chịu đựng. Đây là lý do chúng tôi đầu tư rất nhiều và sẽ tiếp tục dành nỗ lực đi đầu trong ngành để giải quyết vấn đề”, vị CEO nói trong thông cáo.

Trong quý 4/2023, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của Meta tăng 6% lên hơn 2,1 tỷ. Tuy nhiên, thời gian tới, công ty này sẽ không báo cáo số liệu người dùng Facebook nữa mà chỉ tập trung vào hệ sinh thái ứng dụng lớn hơn. Tính tới tháng 12/2023, các mạng xã hội của công ty này có tổng cộng 3,19 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày. Meta dự báo doanh thu quý 1/2024 sẽ đạt khoảng 34,5-47 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.