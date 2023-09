Maybank Investment Bank khai trương trụ sở mới Chi nhánh An Giang

Trải qua 16 năm song hành cùng với rất nhiều thăng trầm của Thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và những biến động của thế giới nói chung, Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (Maybank Investment Bank) khẳng định việc cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất và thuận tiện nhất luôn là tiêu chí phục vụ hàng đầu của Công ty. Đây chính là lý do Maybank Investment Bank luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của số đông khách hàng.

Ngoài các văn phòng chi nhánh tại các thị trường lớn như Hà Nội và TP.HCM, Maybank Investment Bank Việt Nam (MSVN) còn có thêm chi nhánh tại Đồng Nai và An Giang. Trong đó, An Giang vẫn luôn là một thị trường rất quan trọng để MSVN gia tăng đầu tư, phát triển các hoạt động kinh doanh lâu dài. Chính vì thế, Ban Giám đốc MSVN đã quyết định chuyển trụ sở chi nhánh An Giang tới địa chỉ mới tại Tòa nhà H&T, 204 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang vào ngày 19/9/2023 vừa qua.

Ông Kim Thiên Quang, Tổng giám đốc MSVN, chia sẻ: “Toà nhà H&T với vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Long Xuyên, gần ngân hàng và các siêu thị mua sắm sôi động nhằm giúp các quý nhà đầu tư tiện lợi và có thêm nhiều trải nghiệm đặc biệt khi đến giao dịch tại Maybank Investment Bank. Với sàn giao dịch được thiết kế hiện đại, gần gũi, đội ngũ chuyên viên môi giới chuyên nghiệp và tận tâm, chúng tôi tin rằng chi nhánh An Giang sẽ luôn là điểm đến giao dịch ưa thích của nhà đầu tư tại vùng đất tươi đẹp và giàu bản sắc này.”

Tổng giám đốc Kim Thiên Quang tặng quà lưu niệm cho Đại diện chi nhánh MSVN tại An Giang.

Cũng như các thành phố khác như Hà Nội, TP.HCM, ngoài dịch vụ môi giới chứng khoán, một trong những cái đích mà MSVN nhắm tới là cung cấp dịch vụ tài chính doanh nghiệp cho các công ty hoạt động tại địa phương. Các dịch vụ tài chính doanh nghiệp bao gồm: tư vấn tái cấu trúc, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, định giá doanh nghịêp, tìm kiếm đối tác chiến lược và niêm yết trên thị trường chúng khoán.

Với sự hợp lực của Maybank - Tập đoàn tài chính hàng đầu khu vực với mạng lưới và nền tảng khách hàng rộng lớn hoạt động ở nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau, Maybank Investment Bank có thể làm cầu nối giúp các công ty Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng tìm kiếm các đối tác chiến lược cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

Maybank Investment Bank hiện là một công ty con thuộc sở hữu của ngân hàng Maybank - một trong những tập đoàn ngân hàng hàng đầu châu Á và là ngân hàng lớn thứ tư trong khu vực Đông Nam Á xét về tài sản. Với 200 tỷ đồng vốn điều lệ ban đầu, sau nhiều lần được hỗ trợ tăng vốn từ Tập đoàn, đến thời điểm hiện tại tổng vốn điều lệ của Công ty đã lên tới 2.200 tỷ đồng và Maybank Investment Bank Việt Nam cũng được biết đến như một biểu tượng của công ty chứng khoán chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Điều này được minh chứng qua những giải thưởng và công nhận từ các khách hàng, tổ chức, định chế trong và ngoài nước. Vừa qua, tại lễ trao giải Định chế tài chính tốt nhất lần thứ 17 do Alpha Southeast Asia tổ chức, Maybank Investment Bank Việt Nam đã vinh hạnh được nhận giải thưởng “Nhà Môi giới Khách hàng cá nhân Tốt nhất”.

Định chế tài chính tốt nhất do Alpha Southeast Asia tổ chức là giải thưởng tập trung vào việc đánh giá các hoạt động cho vay, cung ứng nguồn vốn, kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng đầu tư, môi giới chứng khoán, hỗ trợ tài chính cho khối khách hàng Hồi giáo, quản lý tài sản, hỗ trợ tài chính và quản lý tiền cho khách hàng.

Được biết, Maybank Investment Bank Việt Nam tiền thân là Tập đoàn Maybank Kim Eng được thành lập vào năm 2011 thông qua việc mua lại Kim Eng, một thương hiệu nhượng quyền môi giới chứng khoán hàng đầu tại khu vực Đông Nam Nam Á, được sở hữu bởi Maybank International Holdings.

Đây là một ngân hàng đầu tư hàng đầu khu vực Đông Nam Á với sự am hiểu sâu rộng trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và cung cấp một bộ giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm tư vấn và thu xếp nợ thông qua trái phiếu, tài trợ dự án, tài trợ đòn bẩy và hợp vốn cho vay, tài chính doanh nghiệp, thị trường vốn cổ phần, sáp nhập và tư vấn mua lại, tư vấn lĩnh vực, tư vấn chiến lược, chứng khoán phái sinh, môi giới chứng khoán cho khách hàng cá nhân và tổ chức…

Nhân dịp khai trương chi nhánh An Giang tại địa chỉ mới, khách hàng đến giao dịch được tặng những phần quà lưu niệm thú vị. Đồng thời, khách hàng mở mới hoặc tạm ngưng giao dịch trong vòng 3 tháng kích hoạt giao dịch trở lại sẽ được áp dụng mức lãi suất 8,49% /năm trên dư nợ tối đa 3 tỷ (Miễn phí giao dịch cho tài khoản thường và phái sinh); mọi tài khoản mở mới hoặc kích hoạt giao dịch trở lại sẽ được sử dụng gói margin platinum với nhiều ưu đãi về phí giao dịch, lãi suất...