30 bộ ngành và 11 địa phương giải ngân thấp hơn mức bình quân cả nước

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tính đến hết tháng 7 năm 2025, tổng vốn đầu tư công giải ngân ước đạt 388.301,15 tỷ đồng, tương đương 39,45% kế hoạch năm và 43,9% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. So với tiến độ giải ngân của cùng kỳ năm 2024, tốc độ giải ngân chỉ đạt lần lượt 27,76% và 33,8%.

Xét theo cơ cấu nguồn vốn, vốn ngân sách địa phương đạt tỷ lệ giải ngân 57,5% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn cùng kỳ năm trước là 33,3%. Trong khi đó, vốn ngân sách trung ương chỉ đạt 28%, thấp hơn nhiều so với mức 34,9% vào cùng kỳ 2024.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng vốn giải ngân ước tính đạt 12.840,7 tỷ đồng, tương ứng 52,5% kế hoạch được giao.

So sánh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 và 2025

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ Bộ Tài chính

Bộ Tài chính nêu 6 nhóm nguyên nhân khiến tốc độ giải ngân chậm trễ, gồm: (i) giải phóng mặt bằng, xác định bảng giá đất; (ii) chi phí dự án tăng; (iii) phê duyệt chậm; (iv) địa phương sau sáp nhập chưa vận hành kịp; (v) nhiều dự án vốn ODA chậm hoàn thiện thủ tục và (vi) khó khăn thu tiền sử dụng đất để phân bổ và giải ngân. (Báo cáo của Bộ Tài chính)

Trong bối cảnh chuyển giao mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp, cả nước tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Ước tính trong tháng 7, số giải ngân cả nước tăng 69.728 tỷ đồng so với số giải ngân đến hết tháng 6. Tỷ lệ giải ngân chung của cả nước đến hết tháng 7 đạt 43,9%, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2024; đặc biệt là vốn ngân sách địa phương với tỷ lệ giải ngân đạt 57,5%, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Bộ Tài chính nêu tính đến hết tháng 7 năm 2025, có 6 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung của cả nước trở lên, bao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Hà Tĩnh; Thanh Hóa; Ninh Bình; Nghệ An; Phú Thọ, Thái Nguyên; Bắc Ninh; Lào Cai; Gia Lai, Quảng Ngãi; Tây Ninh; Huế; Điện Biên; Đắc Lắc; Tuyên Quang; Khánh Hòa, Hưng Yên, Quảng Ninh; Đồng Tháp; Hải Phòng; Cao Bằng, TP. Hồ Chí Minh và Lạng Sơn.

Tuy vậy, vẫn còn 30 bộ, cơ quan trung ương và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, bao gồm: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;…

Báo cáo nêu rõ 6 nhóm khó khăn chính ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Thứ nhất, gặp vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do khó khăn trong việc xác định giá đất đền bù. Ngoài ra, việc xác định nguồn gốc sử dụng đất gặp trở ngại do chuyển nhượng nhiều lần, dẫn đến tốn thời gian. Sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng gây khó khăn trong việc xây dựng bảng giá đất.

Thứ hai, tình trạng nguyên vật liệu còn hạn chế, giá cả tăng đột biến so với thời điểm mời thầu khiến chi phí dự án tăng.

Thứ ba, quá trình lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chậm trễ do thủ tục chồng chéo, phức tạp và thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Thứ tư, một số địa phương sau sáp nhập chưa kịp thời hoàn thiện thủ tục đầu tư phê duyệt dự án. Bên cạnh đó, nhiều dự án phải tạm dừng khởi công hoặc đang trong quá trình rà soát để xác định lại nhu cầu, điều chỉnh quy mô, phạm vi đầu tư dự án.

Ngoài ra, sự thay đổi trong trách nhiệm, quyền hạn, quy trình quản lý dự án tại địa phương sau sắp xếp, sáp nhập cũng là nguyên nhân kéo dài thời gian thẩm định.

Thứ năm, chậm trễ trong việc giải ngân đối với các dự án ODA do chưa hoàn thành quy trình thủ tục đầu tư hoặc đang thực hiện các thủ tục cho công tác đấu thầu và xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, một số bộ ngành, địa phương vẫn ưu tiên tập trung hoàn chứng từ các khoản giải ngân từ tài khoản đặc biệt theo kế hoạch vốn năm 2024.

Thứ sáu, gặp khó khăn trong việc thu ngân sách địa phương từ sử dụng đất, gây khó khăn cho việc phân bổ và giải ngân.