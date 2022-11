Mcredit tổ chức sự kiện âm nhạc miễn phí dành tặng người lao động tại Bình Dương

Chương trình “Bạn ơi!Mcredit đây!” sẽ được triển khai tại 5 tỉnh thành lớn tại Việt Nam từ 2022 đến 2023, trong đó Bình Dương là địa phương đầu tiên triển khai. Là một trong những địa bàn trọng điểm trọng điểm của Mcredit, tại Bình Dương hiện nay Mcredit có hơn 200.000 khách hàng, trong đó 62% là đối tượng công nhân đang sinh sống và làm việc. Do vậy, Mcredit đã quyết định chọn Bình Dương là điểm đến đầu tiên tổ chức chuỗi sự kiện này.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Mcredit đã mạnh tay giảm lãi suất lên đến 50% cho khách hàng công nhân với lãi suất chỉ từ 2.08%/tháng (*). Riêng trong ngày 27/11/2022, Mcredit đã đầu tư tổ chức sự kiện vui chơi giải trí và chương trình âm nhạc hoành tráng hoàn toàn miễn phí ngay tại quảng trường Becamex, trung tâm tỉnh Bình Dương. Đồng hành cùng Mcredit trong sự kiện này là hàng loạt các đối tác lớn như MB BANK, bảo hiểm MIC, FPT Play, ZaloPay, Yamaha, Panasonic,...

Tại sự kiện, Mcredit phối hợp với Panasonic và Yamaha triển khai các gói vay trả góp xe máy, điện máy lãi suất thấp chỉ từ 0,59% / tháng nhằm hỗ trợ người dân dễ dàng sở hữu các phương tiện đi lại, sản phẩm phục vụ nhu cầu cần thiết. Ngoài ra, người lao động đi xe máy tới được thay nhớt xe miễn phí bởi thương hiệu Yamaha.

Trong khi đó, ngân hàng MB Bank và bảo hiểm MIC phối hợp cùng Mcredit ra mắt các sản phẩm tài chính hỗ trợ người lao động và dành tặng gần 700 bộ thẻ MB Hi Collection cho khách hàng.



Không chỉ hỗ trợ khách hàng bằng các giải pháp tài chính thiết thực, Mcredit đã tổ chức chương trình như ngày hội dành cho công nhân với nhiều hoạt động vui chơi giải trí từ 10h sáng đến 22h đêm, người lao động và gia đình khi đến chơi sự kiện sẽ được tham gia các trò chơi trúng thưởng cơ hội vui chơi, giải trí với các tiết mục biểu diễn của dàn sao đình đám, trò chơi tương tác và săn kho quà khủng.

Đức Phúc, Huỳnh Tú, Đinh Band, Mono và DJ Mie sẽ là những cái tên xuất hiện và đem tới những màn biểu diễn mãn nhãn. Đây đều là những ngôi sao trẻ, nổi tiếng, phù hợp với thị hiếu và xu hướng hiện nay, cho thấy sự thấu hiểu khách hàng và mạnh tay đầu tư của Mcredit.

Ngoài ra, bất cứ ai tham dự sự kiện cũng sẽ nhận được mã bốc thăm trúng thưởng với kho quà tặng siêu lớn, bao gồm xe máy Yamaha Exciter 155, máy giặt tủ lạnh Panasonic, bộ thẻ MB Hi Collection với số dư 3 triệu, bảo hiểm sức khỏe MIC Care quyền lợi 1 tỷ đồng…

Anh Nguyễn Văn Bình, người lao động tại Bình Dương chia sẻ: “Khi biết có chương trình “Bạn ơi!Mcredit đây!” tổ chức tại Bình Dương, tôi và gia đình đã chuẩn bị để tham gia từ sáng các hoạt động vui chơi giải trí và đến tối chúng tôi sẽ quay lại để tham gia show ca nhạc. Lâu lắm rồi người lao động chúng tôi được tham gia hoạt động vui như thế này và hoàn toàn miễn phí, cảm ơn Mcredit”.

Chia sẻ về lý do tổ chức chương trình, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Mcredit Lê Quốc Ninh cho biết: “Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm xã hội và trọng trách của mình trong việc thực hiện các chủ trương của Ngân hàng nhà nước trong việc đưa nguồn vốn an toàn tới gần người lao động hơn. Do vậy, việc Mcredit thực hiện chuỗi chương trình toàn diện hướng tới đối tượng công nhân tại các khu công nghiệp, gồm các chính sách ưu đãi về tài chính và sự kiện chăm sóc đời sống tinh thần của công nhân và gia đình là một trong những ưu tiên của Mcredit từ 2022 đến 2023. Mục tiêu lâu dài của Mcredit là trở thành người bạn đồng hành của khách hàng, người thân ân cần chăm sóc như gia đình chứ không chỉ dừng lại ở mối quan hệ khách hàng - doanh nghiệp thông thường”.

Ngày 26/11, cũng theo ông Ninh, Mcredit sẽ phối hợp cùng Liên Đoàn Lao Động tỉnh Bình Dương có chuyến thăm hỏi trực tiếp, động viên và ủng hộ cho 100 công nhân khó khăn thuộc công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lợi Hào Việt Nam mỗi công nhân 1 triệu đồng.

Các sự kiện tiếp theo sẽ lần lượt được tổ chức tại các tỉnh thành như Quảng Ninh, Tp.HCM, Hà Nội,.. trong năm 2023.

(*) Chỉ dành cho các khách hàng tại các Doanh nghiệp hợp tác chương trình hỗ trợ gói vay lãi suất ưu đãi dành cho công nhân của Mcredit.

Thông ttin chi tiết:



Hotline: 1900 63 67 69

Website: www.mcredit.com.vn

Fanpage: McreditVietnam