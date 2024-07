MetaHub: Sân chơi công nghệ thu hút các công ty ứng dụng AI khởi nghiệp trong kỷ nguyên số

Theo thống kê, tổng vốn đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp toàn cầu giảm rõ rệt so với những năm trước. Tuy nhiên lĩnh vực AI vẫn thu hút 17% tương đương 11,6 tỷ USD trong tổng tài trợ toàn cầu trong quý 1/2024. Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng những ứng dụng công nghệ từ AI hoặc Generative AI vẫn đang trên đà phát triển.

ỨNG DỤNG AI VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH - FINTECH

Với báo cáo của Mordor Intelligence, AI trong quy mô thị trường Fintech ước tính đạt 44,08 tỷ USD trong năm 2024 và dự kiến tăng trưởng tốc độ CAGR là 2,91% trong giai đoạn 2024-2029. Sự thay đổi trong cách người dùng tương tác với các dịch vụ tài chính sau đại dịch Covid đã trở thành bệ đỡ quan trọng để các công ty Fintech tập trung vào việc củng cố cơ sở hạ tầng thông qua nguồn lực mới, nâng cao hệ thống và tăng khối lượng giao dịch.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng AI sáng tạo (Generative AI) đã cách mạng hóa các dữ liệu người dùng với quy mô rộng lớn hơn bao gồm phân tích dữ liệu lớn, thuật toán tiến hóa cho phép máy tính xử lý đồng bộ, đa dạng thậm chí cá nhân hóa theo tương tác người dùng, nhanh nhẹn linh hoạt tăng sức cạnh tranh và hỗ trợ phát triển quan hệ khách hàng.

Không đứng ngoài xu hướng này, các tổ chức tài chính như Mastercard cũng liên tiếp mở rộng các giải pháp thanh toán cho người dùng bằng cách liên kết với các nền tảng ứng dụng mở kỹ thuật số bổ sung cho hệ thống thanh toán quốc tế. Trước thói quen người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng giao dịch thanh toán kỹ thuật số hơn là hình thức trục tiếp với mong muốn tính năng nhanh chóng, an toàn, các tổ chức tài chính mở rộng phạm vi đầu tư vào các dự án khởi nghiệp, ứng dụng AI trong đó có MetaHub.

HÀNG LOẠT CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH BẢO TRỢ METAHUB

Sự kết hợp giữa công nghệ chuỗi khối, tài chính và AI đã đặt nền móng cho hành trình này tại MetaHub. Dự án vinh dự được nhận hợp tác với bảo trợ đầu tư từ Gotbit - Một trong những quỹ đầu tư toàn cầu đang nắm 1.4 tỷ USD và tiếp tục được vinh danh khi nhận được giải thưởng công nghệ khác như:

Được tài trợ gói tín dụng trị giá $100,000 về công nghệ, hợp tác marketing cho công ty khởi nghiệp từ Chương trình Google Cloud trong vòng 2 năm;

Nhận được tài trợ giải pháp đám mây toàn diện, tư vấn cơ sở hạ tầng phát triển trung tâm dữ liệu từ Amazon Web Services (AWS);

Bảo trợ chính thức và nhận thưởng trị giá $150,000 credits Azure bao gồm OpenAI, GPT-4… từ Microsoft for Start-up đồng thời được kết nối và trao đổi 1:1 không giới hạn với các chuyên gia từ Microsoft;

Nhận bảo trợ và thông qua chương trình phát triển giải pháp thanh toán kỹ thuật số từ tổ chức tài chính Mastercard .

TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ AI VÀO VIỆC MỞ RỘNG GIẢI PHÁP THANH TOÁN TOÀN CẦU

Việc giao dịch trên nền tảng số là bước tiến quan trọng trong giai đoạn số hóa và áp dụng công nghệ AI trong lĩnh vực tài chính. Sự hội tụ này thúc đẩy một bước tiến mới cho người dùng khi MetaHub sẽ tích hợp giải pháp tài chính linh hoạt toàn cầu, đơn giản hóa giao dịch cho người dùng và nâng cao tính thanh khoản.

Tích hợp công nghệ AI vào giải pháp thanh toán kỹ thuật số.

Vừa qua, tọa đàm công nghệ do MetaHub tổ chức đã gây được sự chú ý với đông đảo các nhà cố vấn và các đối tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga…. Đây là không gian chia sẻ riêng tư về sự giao thoa giữa tài chính kỹ thuật số, công nghệ AI và chuỗi khối với chủ đề: The Lead of Light - có thể xem là lễ hội dẫn bước đến tương lai trong không gian hệ sinh thái và công nghệ AI của MetaHub.

Ông James Ross Croyle, CEO của MetaHub chia sẻ: “MetaHub Finance được xây dựng dựa trên tầm nhìn mới - trao quyền cho các dự án/công ty khởi nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng thông qua nền tảng công nghệ AI và Affiliate Hub. Chúng tôi tự hào giới thiệu các giải pháp nhằm quảng bá, tăng cường tương tác và mang đến cơ hội thu nhập cho cộng đồng”.

Ông James Ross Cryoyle, CEO của MetaHub chia sẻ trong tọa đàm chương trình.

Đây có lẽ là mục tiêu chính mà không chỉ MetaHub - nền tảng tiếp thị liên kết tiêu thụ Web3 mới (Decentralized Affiliate Consuming) đang muốn mang đến cho chính cộng đồng Việt Nam và các khu vực khác về giải pháp xây dựng hệ thống Affiliate dựa trên công nghệ sáng tạo AI, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng hiệu suất trải nghiệm của khách hàng bằng các hoạt động thiết thực cho hành trình mới.

Sự hỗ trợ từ chính phủ đối với các công ty khởi nghiệp trong không gian kỹ thuật số không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn tạo ra môi trường an toàn và minh bạch hơn cho người dùng, đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo và tiến bộ trong ngành công nghiệp kỹ thuật số. MetaHub mong muốn sẽ cung cấp giải pháp toàn diện cho các startup đang tìm kiếm phương pháp thu hút khởi tạo nhiệm vụ, mang lại lợi thế tương tác hiệu quả nhất trên thị trường tiếp thị liên kết phi tập trung.

* Cập nhật thêm thông tin của MetaHub tại đây: https://metahub.finance/