Mỹ khuyến cáo người dân "không đi tới" 80% số quốc gia trên thế giới

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/4 tuyên bố sẽ mở rộng khuyến cáo "không đi tới" (Do Not Travel) dành cho người dân nước này đối với khoảng 80% số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với lý do "rủi ro chưa từng có tiền lệ đối với hành khách" trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

"Cập nhật này sẽ dẫn tới gia tăng mạnh số quốc gia và vùng lãnh thổ nằm ở cấp độ cảnh báo số 4 'không đi tới', lên mức chiếm khoảng 80% số quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu", hãng tin Reuters dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hiện tại Mỹ đã đưa 34 trong tổng số khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vào diện cảnh báo cấp độ 4, bao gồm những nước như Chad, Kosovo, Kenya, Brazil, Argentina, Haiti, Mozambique, Nga và Tanzania. Việc nâng lên 80% đồng nghĩa với khuyến cáo này sẽ bao trùm gần 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hầu hết người Mỹ hiện không thể đi tới phần lớn các nước châu Âu do các biện pháp chống dịch ở khu vực này. Ngoài ra, Mỹ cũng cấm nhập cảnh đối với gần như toàn bộ hành khách không phải là công dân Mỹ có lịch sử gần đây đi tới loạt nước châu Âu, Trung Quốc, Brazil, Iran và Nam Phi.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng động thái vừa đưa ra không phải là sự đánh giá lại tình hình y tế ở một số quốc gia, mà "phản ánh sự điều chỉnh trong hệ thống khuyến cáo đi lại của Bộ Ngoại giao, để phù hợp hơn với những đánh giá hiện tại của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch Mỹ (CDE) về diễn biến của đại dịch Covid-19".

Đầu tháng này, CDC nói rằng những người đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ có thể đi lại một cách an toàn trong nước Mỹ. Dù vậy, Giám đốc CDC Rochelle Walensky vẫn khuyến cáo người dân nên hạn chế đi lại vì số ca nhiễm Covid-19 ở nước này vẫn ở mức cao.

"Chúng ta đều biết rằng số ca nhiễm mới đang tăng mạnh. Tôi ủng hộ việc hạn chế đi lại nói chung", bà Walensky nói. "Chúng tôi không khuyến khích việc đi lại ở thời điểm này, đặc biệt là những người chưa tiêm phòng".

Bà Walensky ngày 19/4 cũng cho biết CDC đã ghi nhận gần 6.000 trường hợp ở Mỹ đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ nhưng vẫn nhiễm bệnh. Con số này chiếm chỉ 0,007% trong tổng số 84 triệu người Mỹ đã được miễn dịch đầy đủ với Covid thông qua việc khỏi bệnh hoặc đã tiêm. Tuy nhiên, CDC thừa nhận rằng con số thực tế có thể cao hơn.

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đặc biệt tại một số quốc gia như Ấn Độ. Đất nước đông dân thứ nhì thế giới ngày 19/4 báo số ca nhiễm mới và số ca tử vong cùng cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm Covid-19 mới trên toàn cầu trong tuần trước đã lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, vượt mốc 5,2 triệu ca, tăng 12% trong tuần trước so với tuần trước đó.