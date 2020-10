Mỹ thống trị bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới 2021

Tạo chí U.S. News & World Report vừa công bố xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu năm 2020. Để đưa ra xếp hạng này, U.S. News đã phân tích dữ liệu từ gần 1.500 trường đại học từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên 13 tiêu chí, bao gồm danh tiếng về đào tạo, hợp tác quốc tế, các ấn phẩm và thành tích.

Dưới đây là 10 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2021 theo U.S. News & World Report.

1. Đại học Harvard

Địa điểm: Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ

Tổng số sinh viên: 21.216

Điểm đánh giá: 100

Được thành lập vào năm 1636, Harvard là trường đại học lâu đời nhất tại Mỹ với 20% sinh viên đến từ quốc tế. Đây cũng là đại học có tài sản lớn nhất thế giới. Harvard có thứ hạng cao ở một số ngành gồm sinh học & hóa sinh, kinh tế & kinh doanh và miễn dịch học.

2. Viện Công nghệ Massachusetts

Địa điểm: Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ

Tổng số sinh viên: 11.276

Điểm đánh giá: 97,9/100

Được thành lập vào năm 1861, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) hiện có khoảng 11.000 sinh viên. Vật lý là ngành có thứ hạng cao nhất tại MIT.

3. Đại học Stanford

Địa điểm: Stanford, bang California, Mỹ

Tổng số sinh viên: 16.223

Điểm đánh giá: 95,3/100

Đại học Stanford ra đời vào năm 1885 với 7 trường thành viên tại khu vực Bay Area của bang California, cách thành phố San Francisco gần 50 km. U.S. News đánh giá Đại học Stanford có ngành khoa học máy tính tốt nhất thế giới.

4. Đại học California, Berkeley



Ảnh: Getty Images

Địa điểm: Berkeley, bang California, Mỹ

Tổng số sinh viên: 39.918

Điểm đánh giá: 89,8/100

Ra đời năm 1868, Đại học California Berkeley cũng nằm ở khu vực Bay Area nổi tiếng, cách thành phố San Francisco khoảng 15 km. Đại học này bao gồm 14 trường thành viên, trong đó các đơn vị được đánh giá cao gồm Trường Kinh Doanh Haas, Cao đẳng Hóa học, Trường Cao đẳng Kỹ thuật, Trường Y tế Công cộng và Trường Luật. Ngành hóa học của Đại học California Berkeley được đánh giá cao nhất thế giới.

5. Đại học Oxford

Địa điểm: Oxford, Anh

Tổng số sinh viên: N/A

Điểm đánh giá: 87/100

Lịch sử không ghi lại thời gian thành lập chính xác của trường Đại học Oxford, nhưng nhiều tài liệu cho thấy thời điểm này ít nhất là năm 1906. Đại học Oxford nằm cách thủ đô London khoảng 100 km. US News xếp hạng chương trình nghệ và nhân văn của Đại học Oxford tốt nhất thế giới.

6. Đại học Columbia

Địa điểm: New York, bang New York, Mỹ

Tổng số sinh viên: 27.384

Điểm đánh giá: 86,7/100

Đại học Columbia là cơ sở giáo dục tư nhân được thành lập vào năm 1754. Nằm ở khu vực Manhattan của thành phố New York, Đại học Columbia ban đầu có tên gọi là King's College, sau đó được đổi thành tên hiện tại vào năm 1896. Đại học Columbia được U.S. News xếp hạng là trường có chương trình tim mạch tốt nhất thế giới. Năm nay, trường này tăng một bậc trong bảng xếp hạng so với năm ngoái.

7. Viện Công nghệ California

Địa điểm: Pasadena, bang California, Mỹ

Tổng số sinh viên: 2.238

Điểm đánh giá: 86,3/100

Viện Công nghệ California, còn được gọi là Caltech, ra đời vào năm 1891 với tên gọi Đại học Throop trước khi được đổi thành tên hiện tại vào năm 1920. Là nơi đặt Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA, Viện Công nghệ California có ngành khoa học vũ trụ tốt nhất thế giới, theo US News.

8. Đại học Washington, Seattle

Địa điểm: Seattle, bang Washington, Mỹ

Tổng số sinh viên: 46.258

Điểm đánh giá: 86/100

Đại học Washington là trường công ra đời vào năm 1861. Đây là trường đại học lâu đời nhất và lớn nhất tính theo số lượng sinh viên tại Seattle - thành phố lớn nhất bang Washington. Năm nay, Đại học Washington tăng hai bậc so với xếp hạng năm ngoái. Chương trình y học lâm sàng của trường này nằm trong top tốt nhất thế giới.

9. Đại học Cambridge

Địa điểm: Cambridge, Anh

Tổng số sinh viên: 19.580

Điểm đánh giá: 85,8/100

Nằm cách thủ đô London khoảng 100 km, Đại học Cambridge được thành lập vào năm 1209, bao gồm 6 khoa thành viên: nghệ thuật và nhân văn; sinh học; y học lâm sàng; nhân văn và khoa học xã hội; khoa học vật lý; và công nghệ. Đội ngũ giảng viên của Đại học Cambridge gồm các nhà toán học nổi tiếng nhất thế giới. Năm nay, trường này giành được vị trí thứ năm cho chương trình toán học, theo US News.

10. Đại học Johns Hopkins

Địa điểm: Baltimore, bang Maryland, Mỹ

Tổng số sinh viên: 16.432

Điểm đánh giá: 85,1/100

Đại học Johns Hopkins là trường tư được thành lập vào năm 1876, có cơ sở tại Mỹ, Trung Quốc và Italy. Nổi tiếng với hoạt động nghiên cứu y học, Đại học Johns Hopkins có chương trình về bệnh truyền nhiễm và phẫu thuật thuộc hàng tốt nhất thế giới, theo US News.