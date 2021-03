Năm 2020 lợi nhuận Kosy tăng và những áp lực lớn năm 2021

Báo cáo tài chính vừa được kiểm toán của Công ty Cổ phần Kosy cho thấy tình hình kinh doanh khởi sắc của doanh nghiệp bất chấp tác động của Covid 19 lên nền kinh tế.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 của Kosy đạt 1.308,6 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019 (1.062 tỷ đồng). Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán hàng hoá và doanh thu kinh doanh bất động sản đều tăng mạnh, lần lượt tăng 26,5% và 11,4% so với năm 2019. Năm 2020, Kosy ghi nhận khoản doanh thu cho thuê 300 triệu đồng trong khi năm ngoái khoản này không có. Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ đạt 78,3 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Kosy đã đầu tư và thực hiện chuyển nhượng thành công đối với các khoản đầu tư tài chính đạt 40 tỷ đồng, tăng 112 lần so với năm 2019, lãi tiền gửi tiền cho vay cũng tăng gấp đôi, nhờ đó doanh thu hoạt động tài chính đạt 43,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số của năm 2019. Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 22 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2019.

Tổng tài sản của Kosy tính đến cuối năm 2020 là 2.198 tỷ đồng, tăng 15%, vốn chủ sở hữu 1.158 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền 19,8 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền gửi tại các ngân hàng không kỳ hạn. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 14 tỷ đồng.

Dự án Kosy City Beat Thai Nguyen do Công ty Cổ phần Kosy làm chủ đầu tư nhận được sự quan tâm của giới đầu tư địa ốc đầu năm 2021.

Tháng 12/2020, Kosy Group quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kosy - một thành viên của Tập đoàn Kosy, đã niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE (mã KOS) lên hơn 1.600 tỷ đồng và có giá trị vốn hóa thị trường hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là một bước đi đánh dấu sự tăng trưởng của Kosy Group, gia tăng tín nhiệm với các đối tác tài chính ngân hàng, khách hàng và nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần Kosy - một thành viên của Tập đoàn Kosy, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với nhiều dự án trải dài khắp miền Bắc như Khu đô thị Kosy Sông Công, Khu đô thị Kosy Bắc Giang, Khu đô thị Kosy Gia Sàng, Khu đô thị Kosy Cầu Gồ, Khu đô thị Kosy City Beat Thai Nguyen…

Các dự án bất động sản của công ty Kosy đang triển khai ngày càng quy mô hơn, tiến độ thi công nhanh hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Hiện nay, Kosy có quỹ dự án tiềm năng, nhiều dự án đã hoàn thiện pháp lý và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, sẽ triển khai trong thời gian tới. Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Kosy sẽ triển khai 4 dự án bất động sản tại các tỉnh thành. Điều này cũng là áp lực lớn với doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế trầm lắng và thu xếp tài chính để triển khai thành công các dự án.

Tập đoàn Kosy được thành lập năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo với hơn 20 đơn vị thành viên. Bên cạnh các dự án bất động sản do Công ty Cổ phần Kosy làm chủ đầu tư thì các công ty khác của Kosy Group cũng đang triển khai nhiều dự án năng lượng tái tạo như: Dự án Thủy điện Nậm Pạc - 34 MW, dự án Điện gió Kosy Bạc Liêu - giai đoạn 1 - 40 MW và nhiều dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện khác…