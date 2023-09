Nam Long ghi nhận doanh số 600 tỷ đồng trong ngày giới thiệu tháp AK NEO

Sự kiện giới thiệu căn hộ biệt lập tháp AK NEO - tháp cuối cùng thuộc dự án Akari City giai đoạn 2 vào cuối tuần qua (24/09) đã thu hút khoảng 500 khách hàng tham dự và ghi doanh số pre-sales ước tính đạt 600 tỷ đồng về cho chủ đầu tư Nam Long (HOSE: NLG)

Akari City đánh dấu sự hợp tác lần thứ 5 giữa Nam Long với 2 đối tác hơn 100 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties, Nishi Nippon Railroad. Dự án nằm trên đại lộ huyết mạch Võ Văn Kiệt, cách trung tâm Quận 1 khoảng 20 phút di chuyển, kết nối nhanh chóng đến các quận lân cận thông qua hành lang giao thông hiện hữu.

Dự án có tổng diện tích 8,5ha, được phát triển thành 3 giai đoạn, cung cấp ra thị trường khoảng 5.000 căn hộ biệt lập (Flora Condominium). Tính đến thời điểm hiện tại, Akari City giai đoạn 1 đã hoàn thiện, đón gần 2.000 gia đình về an cư. Akari City giai đoạn 2 đang được thi công đến tầng 24, bám sát kế hoạch tổng thể.

PHIÊN BẢN CẢI TIẾN CHO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI, TINH TẾ

AK NEO là tháp cuối cùng thuộc Akari City giai đoạn 2, tọa lạc ở vị trí đẹp nhất dự án, kế cận Quảng trường Ánh sáng rộng 2.500m2, kết nối trục đại lộ thương mại chung quy tụ chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị, ẩm thực… và chỉ vài bước chân đến trường học liên cấp Ngô Thời Nhiệm.

Kế thừa những lợi thế về vị trí, quy hoạch chỉn chu của Akari City, AK NEO mở ra không gian sống vượt trội với những cải tiến về thiết kế và tiêu chuẩn bàn giao. Tất cả chi tiết cải tiến đều được tính toán dựa trên nhu cầu sử dụng thường nhật của cư dân như tăng không gian lưu trữ ở hệ bếp; trang bị thêm các món đồ gia dụng thiết thực… mang đến trải nghiệm sống hiện đại, tinh tế.

Đa phần khách hàng đánh giá cao về vị trí Akari City.

Sức hút của AK NEO còn đến từ mức giá khá cạnh tranh, từ 3 tỷ đồng cho một căn 2 phòng ngủ và chính sách thanh toán nhẹ nhàng, thanh toán 30% chia nhỏ thành nhiều đợt đến khi nhận nhà. Ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đến 65% giá trị sản phẩm. Khách hàng được hưởng lãi suất cố định 5% trong 24 tháng.

“Tôi đã đến tham quan thực tế giai đoạn 1 của Akari City và rất ấn tượng với hệ thống tiện ích nội khu. Vị trí dự án nằm trên trục Võ Văn Kiệt, thuận tiện cho việc đi làm hằng ngày. Do đó, tôi đã quyết định chọn căn hộ AK NEO làm nơi an cư của gia đình. Mức giá dự án cũng khá hợp lý so với các dự án khác mà tôi có tìm hiểu”, anh Nguyễn Anh Minh chia sẻ.

“LÀN GIÓ ẤM” CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CUỐI NĂM 2023

Không chỉ bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng đáp ứng nhu cầu thực tại Bình Tân - quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, tỷ lệ nhập cư cao nhất TP.HCM, với việc giới thiệu thành công AK NEO, Nam Long khởi động “đường đua” bất động sản quý cuối năm 2023.

AK NEO là phiên bản mới nhiều cải tiến.

Theo đó, trong quý 4/2023, ngoài AK NEO, Nam Long tiếp tục giới thiệu các sản phẩm căn hộ biệt lập Flora thuộc Flora Panorama – dự án thành phần khu đô thị Mizuki Park (Bình Chánh) với “giỏ hàng” giới hạn. Đặc biệt, dự án đã hoàn thiện với hệ thống tiện ích chỉn chu, đáp ứng nhu cầu mua nhà ở ngay hoặc khai thác cho thuê thu lợi nhuận.

Tại khu đô thị Waterpoint, chủ đầu tư đưa ra thị trường các sản phẩm Grand Villa cao cấp tại compound The Aqua, phân khu Aquaria và compound phong cách Âu Park Village, phân khu Central Park.

Ở phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội (NOXH), Nam Long mở bán giai đoạn tiếp theo hơn 500 căn hộ EHome Southgate (Long An), giá từ 1 đồng/ căn 50m2; 1.602 căn hộ dự án Nam Long II Central Lake (Cần Thơ), trong đó, 320 căn hộ để bán thương mại, 962 căn hộ để bán NOXH và 320 căn hộ để cho thuê, thuê mua.

Song song kế hoạch kinh doanh, tập đoàn duy trì uy tín thương hiệu thông qua việc giữ vững cam kết về tiến độ, chất lượng ở tất cả các dự án, khu đô thị; hợp tác với nhiều ngân hàng chiến lược triển khai giải pháp tài chính thiết thực, đồng hành cùng người mua nhà.

Theo giới phân tích, thị trường bất động sản sẽ chuyển biến rõ nét từ cuối quý 4/2023 bởi sự cộng hưởng giữa các chính sách của Nhà nước, lãi suất cho vay hạ nhiệt, tăng tốc giải ngân đầu tư công…

Sự quay trở lại của các chủ đầu tư lớn là tín hiệu tích cực, góp phần đẩy mạnh nguồn cung sau thời gian tắc nghẽn dài hạn. Đặc biệt, những dự án với mức giá hợp lý, chính sách thanh toán linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thực được xem là động lực quan trọng đưa thị trường phát triển cân bằng và bền vững hơn.

