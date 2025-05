Căn hộ cao cấp tại TP. HCM - “thỏi nam châm” thu hút nhà đầu tư Hà Nội

Theo Savills Việt Nam, trong vòng 5 năm qua, mỗi năm giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng thêm 22%. Cá biệt một số khu vực như Tây Hồ tăng đến 40% mỗi năm, đẩy giá bán sơ cấp lên đến 185 triệu đồng một m2. Trong khi đó, theo nhóm nghiên cứu One Housing, giá căn hộ sơ cấp ở TP.HCM chỉ tăng 12% trong giai đoạn 2021-2023. Ngay cả khi nguồn cung thiếu hụt trong năm ngoái, giá sơ cấp tại thị trường này cũng chỉ tăng 15%.

Căn hộ chung cư tại thủ đô cũng đang ghi nhận sự chênh lệch ngày càng lớn về giá bán sơ cấp từ chủ đầu tư và giá thứ cấp do người mua chuyển nhượng, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Khảo sát của One Mount Group vào đầu năm nay cũng chỉ ra gần 50% nhà đầu tư miền Bắc thể hiện sự quan tâm đến phân khúc căn hộ chung cư tại TP.HCM. Trong đó 20% sẵn sàng xuống tiền ngay.

Gần 50% nhà đầu tư miền Bắc quan tâm đến phân khúc căn hộ tại TP.HCM.

Khu Đông tiếp tục là thị trường sôi động nhất TP.HCM với nguồn cung dồi dào và đa dạng. Riêng tại phường An Phú, trung tâm Thủ Đức (Quận 2 cũ), có đến 3 dự án cao tầng đang “rục rịch” cho ra mắt vào tháng 5 như dự án The Privé của Đất Xanh, Eaton Park của Gamuda Land và LUMIÈRE Midtown tại The Global City của Masterise Homes. Trong đó, dự án hạng sang LUMIÈRE Midtown đang được nhà đầu tư và khách hàng quan tâm vì đây là khu căn hộ cao cấp duy nhất trong khu đô thị giữa trung tâm quận 2. Hãng dịch vụ bất động sản Avison Young ước tính tỷ lệ hấp thu trung bình của các dự án căn hộ TP.HCM trong quý đầu năm nay lên đến 70-75%.

“LỰC HẤP DẪN” LỚN TỪ DỰ ÁN CƠN HỘ HẠNG SANG TẠI TRUNG TÂM QUẬN 2

Theo các chuyên gia, khu Đông TP.HCM đang là điểm đến hấp dẫn của chủ đầu tư cũng như người mua nhà. Mặt bằng giá bán và nguồn cung tại đây liên tục tăng nhưng vẫn có tỷ lệ hấp thụ tốt.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ tại khu Đông TP.HCM chính là “lực hấp dẫn” lớn cho nhà đầu tư phía Bắc. Loạt công trình trọng điểm như đường Liên Phường - tuyến đường huyết mạch của khu Đông TP.HCM đi qua khu đô thị The Global City, nối khu vực Thảo Điền và quận 9 (cũ); cùng hầm chui nút giao An Phú dự kiến hoàn thiện quý 2 năm nay; đường Đỗ Xuân Hợp dự kiến mở rộng trong năm nay, sân bay quốc tế Long Thành đang thi công… Sự phát triển đồng bộ này giúp khu Đông, đặc biệt thành phố Thủ Đức trở thành “cực tăng trưởng mới” của TP.HCM.

Theo thông tin dự kiến sáp nhập của Trung ương và TP.HCM trở thành “siêu đô thị, thì khu vực trung tâm quận 2 cũ, nay là thành phố Thủ Đức chính là trung tâm mới trên bản đồ tổng thể. Và các dự án tại “lõi” trung tâm quận 2 như khu đô thị The Global City trở thành tâm điểm của giới đầu tư.

Phân khu cao tầng hạng sang tại The Global City trở thành tâm điểm của giới đầu tư.

Nổi bật tại “trái tim” của The Global City, phân khu cao tầng ngay từ khi chưa ra mắt đã nằm trong “tầm ngắm” của giới đầu tư và khách hàng. Cuối tháng 4 vừa qua, Masterise Homes đã hé lộ hình ảnh đầu tiên của phân khu cao tầng với tên gọi LUMIÈRE Midtown.

LUMIÈRE Midtown - Phân khu cao tầng tại tâm điểm The Global City “gây sốt” thị trường dù chưa chính thức ra mắt.

LUMIÈRE Midtown được xem là không gian sống đắt giá khi có “tất cả trong một”, đáp ứng được nhu cầu về sự tiện nghi khi nằm ngay trục đường Liên Phường, kết nối thuận tiện đến mọi nơi; đối diện Trung tâm thương mại quy mô 123.000 m2, đáp ứng nhu cầu an cư lẫn trải nghiệm sống phong phú và thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế của The Global City chỉ trong vài bước chân.

Đồng thời phân khu này thừa hưởng cam kết vững chắc về chất lượng quốc tế, pháp lý vững chắc của Masterise Homes cùng thương hiệu LUMIÈRE trước đây đã tạo dấu ấn vang dội trên thị trường, điển hình là LUMIÈRE riverside tại khu vực Thảo Điền. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng và nhà đầu tư Hà Nội đang quan tâm đến phân khúc căn hộ hạng sang tại trung tâm TP.HCM.