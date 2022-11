Nâng cao năng lực chuyển đổi số trong ngành giáo dục

Tham dự tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu ba chuyên đề bao gồm: An toàn thông tin trong công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam; Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại 4.0; Chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

Các nội dung tập huấn được các chuyên gia về công nghệ thông tin của Giáo dục và Đào tạo và chuyên gia về an ninh, an toàn thông tin của Bộ Công an giới thiệu. Thông qua tập huấn các đại biểu được củng cố những kiến thức căn bản và chuyên sâu về an ninh, an toàn thông tin. Cách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng trong thời đại 4.0 và cuộc cách mạng chuyển đổi số ngày càng diễn ra mạnh mẽ.

Cùng với đó, những ứng dụng thực tiễn trong quá trình chuyển đổi số, Chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của ngành giáo dục và đào tạo cũng được trao đổi. Các ý kiến đều khẳng định, chuyển đổi số trong giáo dục sẽ đổi mới cách thức giảng dạy truyền thống hướng tới phổ cập hoá và cá nhân hoá dịch vụ học tập suốt đời tới từng người học. Nâng cao hiệu quả và hiệu lực của quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trong thời gian qua, ngành Giáo dục đã tích cực trong công tác chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử. Đặc biệt, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo là 1 trong 7 đơn vị được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 với sản phẩm Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và đào tạo, Hệ thống Quản lý thi kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tại địa chỉ https://csdl.moet.gov.vn là một công cụ sử dụng thống nhất trong toàn ngành giáo dục (dành cho bậc học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) nhằm cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin phục vụ quản lý trong ngành giáo dục.

Hệ thống sử dụng thống nhất cho 100%: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hệ thống hiện nay đã cấp và phục vụ cho gần 82 nghìn tài khoản sử dụng, trong đó: trường học có hơn 77 nghìn tài khoản, phòng Giáo dục và Đào tạo có hơn 3 nghìn tài khoản, Sở Giáo dục và Đào tạo hơn 1 nghìn 400 tài khoản và Bộ Giáo dục và Đào tạo có 129 tài khoản sử dụng.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đã số hóa và lưu trữ thông tin giáo dục về: trường học với hơn 50,000 trường học mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; lớp học, học sinh với hơn 23 triệu hồ sơ học sinh; đội ngũ cán bộ và giáo viên với hơn 1,5 triệu hồ sơ và một số thông tin về cơ sở vật chất, tài chính trường học của các năm học: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.

Hệ thống cơ sở dữ liệu này đã và đang cung cấp thông tin quản lý cho ngành giáo dục một cách kịp thời và tin cậy phục vụ thiết thực cho quá trình chuyển đổi số, chính phủ điện tử và điều hành của ngành giáo dục.