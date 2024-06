Năng suất lúa của Thanh Hóa đạt cao nhất từ trước đến nay

Cụ thể, về trồng trọt, giá trị sản xuất lĩnh vực này của Thanh Hóa ước đạt 9.405 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân tại tỉnh này đạt 237.758 ha, bằng 100,74% kế hoạch; sản lượng lương thực ước đạt 893.717 tấn, vượt 0,6% so với kế hoạch và tăng 0,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, diện tích lúa gieo trồng của tỉnh Thanh Hóa là 113.588ha, bằng 101% kế hoạch; sản lượng 766.720 tấn, bằng 106,5% kế hoạch, năng suất lúa ước đạt 67,5 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Toàn tỉnh Thanh Hóa đã duy trì liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm trên 45.000 ha, trên các loại cây trồng: Mía, sắn, ớt, khoai tây, cây thức ăn chăn nuôi, ngô ngọt, dưa bao tử... nhiều mô hình liên kết có quy mô lớn và giá trị kinh tế cao tiếp tục được nhân rộng tại các huyện Quảng Xương, Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn, Vĩnh Lộc, Hà Trung...

Đặc biệt các mô hình liên kết đều quan tâm đến chất lượng nông sản thông qua việc áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn như VietGAP, hữu cơ. Đây cũng là những yếu tố góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành trồng trọt.

Về chăn nuôi, giá trị sản xuất trong lĩnh vực này của Thanh Hóa ước đạt 5.586 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi tăng 1,5%, sữa tươi tăng 9,6%, trứng tăng 9% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã cấp 3 giấy chứng nhận điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn 2 giấy chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Nâng tổng số cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh này lên 106 cơ sở gồm, 52 cơ sở chăn nuôi lợn, 4 cơ sở chăn nuôi bò, 50 cơ sở chăn nuôi gia cầm.

Trong thời gian trên, Thanh Hóa đã cấp 55 chứng chỉ hành nghề thú y và 52 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; giám sát 3 công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Đối với lâm nghiệp, giá trị sản xuất lĩnh vực này của Thanh Hóa ước đạt 1.182 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Trồng rừng tập trung đạt 6.100 ha, bằng 61% kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ; trồng được 4,3 triệu cây phân tán; sản lượng khai thác gỗ đạt 510.000 m3, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng đã xử lý 114 vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản với số tiền 2,37 tỷ đồng.

Về thủy sản, giá trị sản xuất lĩnh vực này Thanh Hóa ước đạt 3.487 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 106.892 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản của Thanh Hóa đạt 37.803 tấn, tăng 4,4%; sản lượng khai thác đạt 69.089 tấn, tăng 1,3%. Toàn tỉnh này hiện có 6.052 tàu cá đang hoạt động, trong đó có 1.095 tàu có chiều dài từ 15m trở lên.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa đã tích tụ, tập trung được hơn 4.000ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, bằng 66% kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt hơn 2.365ha, chăn nuôi 18,5 ha, thủy sản 106 ha, lâm nghiệp hơn 1.600ha.